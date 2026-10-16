Perú

Expolicía muere acribillado durante una fiesta familiar en Jicamarca: buscaba volver a la PNP tras recuperar su libertad

Hace un año, Jordan Dolorier fue señalado como presunto cabecilla de la banda criminal Los Pulpos del Este. Su familia rechaza las acusaciones y sostiene que fue incriminado injustamente, por lo que exige que se esclarezcan las circunstancias de su asesinato

El incidente dejó dos personas fallecidas, entre ellas Jordan Dolorier, un expolicía señalado anteriormente como presunto integrante de la banda Los Pulpos del Este. El reporte en vivo muestra los casquillos e impactos de bala registrados en la entrada del inmueble, mientras la Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes. Fuente: Latina Noticias
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Un ataque a balazos durante una celebración familiar en Jicamarca dejó dos personas fallecidas y otra herida. Entre las víctimas se encuentra Jordan Dolorier, un expolicía que asistió a la fiesta de revelación de género organizada por su hermana. Sus familiares exigen esclarecer el crimen y plantean sus primeras sospechas sobre posibles responsables.

El atentado ocurrió durante la madrugada, cuando algunos invitados permanecían en el exterior del inmueble después de la celebración. Dos sujetos llegaron al lugar y dispararon contra las personas que se encontraban allí. Según el reporte de Latina Noticias, los atacantes realizaron más de una decena de disparos, aunque la Policía contabilizó una cantidad mayor durante las primeras diligencias.

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La familia de Dolorier sostiene que el expolicía fue acusado injustamente en una investigación anterior y que, después de recuperar su libertad, realizaba trámites para reincorporarse a la institución. Uno de sus cuñados señaló que sospechan de la propia Policía Nacional del Perú (PNP), aunque las circunstancias del asesinato y el móvil del ataque aún deben esclarecerse.

Composición de dos imágenes: una calle de noche con cables y vehículos, y un suelo de cemento con un círculo blanco trazado y una lata vacía
El exterior del inmueble en Jicamarca evidencia la calle y los restos en el suelo tras el tiroteo contra los asistentes a una celebración familiar. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Sicarios irrumpieron en la fiesta de revelación de género en Jicamarca

El crimen ocurrió en un inmueble de la zona más alejada de Jicamarca, donde la familia de Jordan Dolorier celebraba una revelación de género. La reunión había terminado, pero algunos asistentes permanecían en el exterior, conversando y bebiendo, cuando dos sujetos llegaron caminando por una de las calles cercanas.

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Según la reconstrucción difundida por Latina Noticias, los atacantes ingresaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en los alrededores. Los disparos se extendieron por varios metros y alcanzaron a Dolorier, quien terminó tendido cerca de la entrada del inmueble. En las paredes y otras zonas quedaron marcas de los proyectiles.

El atentado dejó dos personas fallecidas. Dolorier murió en el lugar, mientras que otra víctima perdió la vida posteriormente en el hospital de Vitarte. Una tercera persona permanecía internada en ese establecimiento de salud y luchaba por su vida, según el reporte periodístico. La Policía revisa las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes e identificar a los responsables.

Suelo con una marca circular de tiza y botes de aerosol junto a una imagen difuminada de personas tendidas en el pavimento
El exterior del inmueble en Jicamarca presenta indicios periciales tras el tiroteo que provocó la muerte del expolicía Jordan Dolorier y otra persona. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Familia del expolicía sospecha de la PNP y pide esclarecer el asesinato

Los familiares de Jordan Dolorier permanecían consternados por el ataque y buscaban respuestas sobre las razones que llevaron a los sicarios hasta la celebración. Durante la cobertura periodística, uno de sus cuñados manifestó que sospechan de la propia Policía Nacional, debido a los antecedentes del expolicía y a los trámites que realizaba para regresar a la institución.

Dolorier había prestado servicios en la comisaría de Jicamarca. De acuerdo con lo declarado por sus allegados, después de recuperar su libertad comenzó a reunir la documentación necesaria para intentar reincorporarse a las fuerzas policiales. Por ello, su entorno cuestiona por qué alguien lo atacaría cuando retomaba sus actividades y participaba en una reunión familiar.

Sus familiares también rechazaron las acusaciones que pesaron sobre él durante una investigación anterior. Según su versión, fue señalado falsamente e incluso le habrían sembrado evidencias durante un operativo. Estas afirmaciones corresponden a los testimonios de sus allegados y no permiten establecer responsabilidades en el asesinato. La familia pide que las autoridades investiguen el caso y determinen quiénes planificaron el atentado.

Jordan Dolorier fue investigado por presuntos vínculos con Los Pulpos del Este

El nombre de Jordan Dolorier apareció en una investigación policial realizada el año pasado. Según la información difundida durante la cobertura, las autoridades lo sindicaron como presunto cabecilla de Los Pulpos del Este, una organización criminal señalada por su presunta participación en extorsiones y cobro de cupos en Lima Este.

Agentes de la Policía atendiendo un caso de secuestro
Imagen referencial del operativo.

La investigación vinculó a esta presunta organización con sectores como Jicamarca, Huachipa y Huaycán. Sin embargo, sus familiares rechazaron las imputaciones contra Dolorier y aseguraron que las acusaciones no correspondían con los hechos. También señalaron que su madre fue involucrada en el operativo policial de aquel periodo.

Tras recuperar su libertad, el expolicía preparaba los documentos para intentar volver a la institución, según su entorno. Ahora, su asesinato abre nuevas interrogantes sobre las circunstancias del ataque y sus posibles motivaciones. La identidad de los sicarios, las razones por las que eligieron esa celebración familiar y la eventual relación del crimen con sus antecedentes son aspectos que deberán esclarecer las autoridades. Mientras tanto, sus familiares insisten en que se investigue el caso y se conozca quién estuvo detrás de los disparos.

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