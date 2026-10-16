Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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Una de las novedades de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 es la participación de Perú Sub 19. El combinado nacional se sumará a la competencia con el objetivo de ampliar la competencia de las jugadoras jóvenes antes del Mundial de la categoría.

Marcello Bencardino dio a conocer la lista de convocadas con 25 voleibolistas que formarán parte de la competición. El regreso de Fernanda Pinto es la principal sorpresa tras la polémica que se desató por su ausencia en el Campeonato Sudamericano en Maracaibo, donde se obtuvo la medalla de plata y la clasificación a la Copa del Mundo.

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La punta explicó que no rechazó el llamado y su alejamiento obedeció a compromisos de su colegio y a decisiones que involucraron a su familia. Antonio Rizola respaldó a la juvenil y aseguró hubo falta de comunicación entre las partes, quedando zanjado la controversia.

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Marcello Bencardino presentó su nómina para la selección peruana que participará a la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La lista consideró a voleibolistas de la Sub 17 y Sub 19 para llegar con el ritmo suficiente al próximo Mundial de la categoría. Por ello, la ‘blanquirroja’ solo estará presente en la Fase 1 de la competencia, puntuará, pero no tendrá injerencia en la clasificación a la segunda etapa.

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Es necesario precisar que las jugadoras que sean requeridas por sus clubes, deberán sumarse a sus filas. Y está permitido defender los colores de su equipo y del combinado nacional. Por ejemplo, Fernanda Pinto podrá jugar por San Martín y por Perú.

Puntas

Gianella Anchante

Francesca Bernuy

Nahir Cueva

Cristina Ventocilla

Dara Herrada

Brianna Odría

Milagros Solis

Valentina Valera

Armadoras

Raphaela Carrillo

Susana García

Marcela Manrique

Mireya Maldonado

Centrales

Marita Delgado

Zoe Koechlin

Avril Moran

Kiara Lazo

Danna Silva

Líberos

Sofia Matheus

Vannia Adrianzen

Kaori Mendoza

Sofia Olavarria

Opuestas

Gabriela Reyes

Tamara Galdós

Fernanda Pinto

Cielo Quispe

Comando técnico

Jefe de equipo: Antonio Rizola

Director técnico: Marcello Bencardino

Asistente técnico: Manuel Gonzales

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

¿Cuándo será el debut de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Perú Sub 19 debutará ante Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre, en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El equipo contará con Fernanda Pinto en la convocatoria para el partido que se disputará en Villa El Salvador.

El encuentro comenzará a las 14:15 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Será la primera presentación del seleccionado juvenil en una nueva edición del campeonato nacional, que reunirá a los equipos participantes a lo largo de la temporada.

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Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19. Crédito: CSV

Latina TV emitirá los partidos por señal abierta mediante el canal 2 y el canal 702 en alta definición. La transmisión también podrá seguirse desde la página web y la aplicación de la televisora.

La cobertura de la competencia incluirá las alternativas de cada fecha, con información previa a los encuentros, relatos punto a punto, jugadas destacadas y resultados.

Infobae Perú seguirá el desarrollo de la Liga Peruana de Vóley con la actualización de la tabla de posiciones y las principales novedades de los equipos durante el torneo.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)