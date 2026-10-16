Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Una de las novedades de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 es la participación de Perú Sub 19. El combinado nacional se sumará a la competencia con el objetivo de ampliar la competencia de las jugadoras jóvenes antes del Mundial de la categoría.
Marcello Bencardino dio a conocer la lista de convocadas con 25 voleibolistas que formarán parte de la competición. El regreso de Fernanda Pinto es la principal sorpresa tras la polémica que se desató por su ausencia en el Campeonato Sudamericano en Maracaibo, donde se obtuvo la medalla de plata y la clasificación a la Copa del Mundo.
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La punta explicó que no rechazó el llamado y su alejamiento obedeció a compromisos de su colegio y a decisiones que involucraron a su familia. Antonio Rizola respaldó a la juvenil y aseguró hubo falta de comunicación entre las partes, quedando zanjado la controversia.
Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Marcello Bencardino presentó su nómina para la selección peruana que participará a la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La lista consideró a voleibolistas de la Sub 17 y Sub 19 para llegar con el ritmo suficiente al próximo Mundial de la categoría. Por ello, la ‘blanquirroja’ solo estará presente en la Fase 1 de la competencia, puntuará, pero no tendrá injerencia en la clasificación a la segunda etapa.
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Es necesario precisar que las jugadoras que sean requeridas por sus clubes, deberán sumarse a sus filas. Y está permitido defender los colores de su equipo y del combinado nacional. Por ejemplo, Fernanda Pinto podrá jugar por San Martín y por Perú.
Puntas
- Gianella Anchante
- Francesca Bernuy
- Nahir Cueva
- Cristina Ventocilla
- Dara Herrada
- Brianna Odría
- Milagros Solis
- Valentina Valera
Armadoras
- Raphaela Carrillo
- Susana García
- Marcela Manrique
- Mireya Maldonado
Centrales
- Marita Delgado
- Zoe Koechlin
- Avril Moran
- Kiara Lazo
- Danna Silva
Líberos
- Sofia Matheus
- Vannia Adrianzen
- Kaori Mendoza
- Sofia Olavarria
Opuestas
- Gabriela Reyes
- Tamara Galdós
- Fernanda Pinto
- Cielo Quispe
Comando técnico
- Jefe de equipo: Antonio Rizola
- Director técnico: Marcello Bencardino
- Asistente técnico: Manuel Gonzales
¿Cuándo será el debut de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027?
Perú Sub 19 debutará ante Deportivo Wanka el domingo 18 de octubre, en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El equipo contará con Fernanda Pinto en la convocatoria para el partido que se disputará en Villa El Salvador.
El encuentro comenzará a las 14:15 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Será la primera presentación del seleccionado juvenil en una nueva edición del campeonato nacional, que reunirá a los equipos participantes a lo largo de la temporada.
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Latina TV emitirá los partidos por señal abierta mediante el canal 2 y el canal 702 en alta definición. La transmisión también podrá seguirse desde la página web y la aplicación de la televisora.
La cobertura de la competencia incluirá las alternativas de cada fecha, con información previa a los encuentros, relatos punto a punto, jugadas destacadas y resultados.
Infobae Perú seguirá el desarrollo de la Liga Peruana de Vóley con la actualización de la tabla de posiciones y las principales novedades de los equipos durante el torneo.
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