Perú

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario, pero le recuerda que “parte de crecer es aceptar los resultados”

La directora del ‘Miss Perú’ sostuvo que una candidata puede sentirse frustrada después de prepararse, pero remarcó que también debe respetar el desempeño de sus rivales.

Jessica Newton se pronuncia acerca las polémicas declaraciones de Zuliet Seminario de Miss Grand International’. Q'Bochinche
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Jessica Newton respaldó las polémicas declaraciones de Zuliet Seminario sobre el funcionamiento de los certámenes de belleza internacionales, aunque le envió un mensaje luego de que la representante peruana cuestionara los criterios del ‘Miss Grand International 2026′.

La directora del Miss Perú señaló que estas plataformas operan como negocios, pero consideró que también es necesario aceptar los resultados de una competencia.

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“Todas las plataformas son un negocio. El hecho de que ustedes periodistas estén aquí son parte de un negocio de prensa. Eso es algo que no podemos negar. No existe ningún medio de comunicación que decida hacer una labor social y ustedes trabajen sin percibir un sueldo”, manifestó Newton ante las cámaras de Q’Bochinche.

La declaración llegó después de que Zuliet Seminario regresó al Perú tras su participación en el Miss Grand International 2026, realizado en Bangkok. La modelo arequipeña quedó dentro del Top 25 y luego reflexionó sobre los factores que, desde su perspectiva, influyen en las decisiones de los concursos de belleza.

“Esto es un negocio, es un negocio. Entonces, como empresa, siempre voy a buscar algo que a mí me aporte y me sume”, expresó Seminario al referirse al certamen internacional. La representante peruana sostuvo que una candidata puede tener una buena pasarela y una imagen destacada, pero que eso no necesariamente garantiza un resultado favorable.

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Jessica Newton se pronunció sobre las declaraciones de Zuliet Seminario tras su participación en el 'Miss Grand International 2026'. YouTube: Q'Bochinche
Jessica Newton se pronunció sobre las declaraciones de Zuliet Seminario tras su participación en el 'Miss Grand International 2026'. YouTube: Q'Bochinche

Jessica Newton envió un mensaje a Zuliet Seminario

Jessica Newton señaló que entiende que una concursante pueda sentirse frustrada después de prepararse durante meses para una competencia y no alcanzar el resultado esperado. Sin embargo, remarcó que parte de la experiencia consiste en procesar ese desenlace y reconocer el desempeño de las demás participantes.

“Entonces, yo creo que a veces, después de haber vivido una experiencia para la que te has esforzado tanto, te pueda molestar los resultados. Yo creo que a lo largo de la historia nunca he cuestionado un resultado, porque creo, ni siquiera con Janick Maceta, que me dolió el corazón. Tengo que reconocer, Cassandra lloraba en el teatro y yo estaba muerta”, comentó.

Newton recordó así una de las experiencias que más la impactó como directora del Miss Perú. Sus palabras hicieron referencia a Janick Maceta, quien representó al país en un certamen internacional y generó expectativa entre los seguidores de los concursos de belleza.

La directora dejó claro que una organización de este tipo tiene intereses, objetivos y criterios propios al momento de elegir a una ganadora. En esa línea, sostuvo que no siempre vence la candidata que concentra la mayor cantidad de apoyo en redes sociales o la que aparece como favorita para el público.

“Parte de crecer es aceptar los resultados. Parte de competir es respetar a todas las personas que compiten contigo”, afirmó Jessica Newton.

La organizadora también se refirió a la participación de la representante de Ecuador, Shyare Andrade, a quien destacó por su desempeño durante el Miss Grand International 2026. “Yo creo que la Miss Ecuador, por ejemplo, hizo un magnífico papel, un magnífico papel. Y así cada una de ellas”, expresó.

Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario tras su regreso de ‘Miss Grand International’, pero le envía mensaje. YouTube: Q'Bochinche
Jessica Newton respalda a Zuliet Seminario tras su regreso de ‘Miss Grand International’, pero le envía mensaje. YouTube: Q'Bochinche

“Nadie sabe qué pasa detrás de cada candidata”

Jessica Newton pidió considerar que el público no conoce todos los elementos que una organización internacional puede tomar en cuenta antes de elegir a sus finalistas y a la ganadora. La directora del Miss Perú sostuvo que hay factores internos que no siempre son visibles desde las transmisiones o las redes sociales.

“Nadie sabe qué pasa detrás de cada candidata, nadie sabe qué está buscando el certamen internacional”, señaló.

La directora agregó que esa situación también se repite cuando gana una participante que no era la principal favorita del público. “Lo mismo sucede a veces cuando gana una chica que no es la gran favorita y ustedes dicen: ‘¿Por qué no ganó?’. Debe alinearse con la visión que tiene el certamen”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión generada por las palabras de Zuliet Seminario tras su paso por Tailandia. La candidata peruana sostuvo que los concursos de belleza internacionales no se reducen a la imagen, la pasarela o el desempeño frente al público.

“A ver, esto es un negocio, es un negocio. Entonces, como empresa, siempre voy a buscar algo que a mí me aporte y me sume y... ¿sabes? Y yo puedo ser bonita, puedo tener la mejor pasarela, puedo hacer muchas cosas, pero... Ay, es que no quiero comparar, pero... Pero ya. Es como que siempre voy a buscar algo más allá de solo una chica bellísima”, indicó Seminario.

Zuliet Seminario quedó fuera del Top 11

Zuliet Seminario representó al Perú en el Miss Grand International 2026, cuya final se realizó el 10 de octubre en Bangkok. La modelo no logró ingresar al Top 11 y culminó su participación dentro del Top 25 del certamen. La corona fue para Jihan Dimack, representante de Tanzania.

Su participación estuvo marcada por problemas logísticos antes de una de las actividades principales de la competencia. El equipo de la candidata y los vestidos que tenía previstos para las pasarelas no llegaron a tiempo a Tailandia, por lo que tuvo que buscar alternativas para competir en la preliminar.

La situación generó preocupación entre sus seguidores. En ese contexto, Luciana Fuster intervino para conseguirle un vestido de gala y acompañarla antes de su presentación. La Miss Grand International 2023 se encontraba en Bangkok como invitada y conductora de actividades relacionadas con el concurso.

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026. YouTube/ Miss Grand
El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026. YouTube/ Miss Grand

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