Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo

Guardar

El actor y director Giovanni Arce asumirá la dirección de ‘La eternidad en sus ojos’, obra de Eduardo Adrianzén que retrata una relación clandestina en medio de la violencia que atravesó el Perú durante los años 80.

Arce conversó con Infobae Perú y confesó que esta producción tiene un significado personal. Años atrás integró el elenco como reemplazo de Claudio Calmet y ahora toma el lugar que ocupó el fallecido actor y director Óscar Carrillo, a quien reconoce como un referente en su carrera.

PUBLICIDAD

Giovanni Arce Baglietto es un actor, conductor y director peruano. Alcanzó notoriedad por interpretar a Paco Robles en ‘El último bastión’ y a Mariano Melgar en ‘Los otros libertadores’. Las primeras obras que dirigó son ‘Cáscaras’, ‘Herederos’, ‘Clorinda’ y recientemente ‘La canción de tu vida’. Y su nuevo montaje tendrá seis funciones en el Teatro de Lucía, entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre.

‘La eternidad en sus ojos’ es la quinta obra como director

Estás por estrenar “La eternidad en sus ojos”. ¿Qué significa este proyecto en tu camino como director?

Es mi quinta obra como director. En octubre estreno “La canción de tu vida” y, apenas termine ese proyecto, empezamos con “La eternidad en sus ojos”. Es una obra muy especial para mí por muchos motivos.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegó la propuesta para dirigirla?

Me convocó Alejandra Saba, que es amiga mía. Estudiamos actuación hace varios años en el taller de Roberto Ángeles. Ella es la productora general del proyecto y quería llevar adelante este montaje. Eduardo Adrianzén, el dramaturgo, también me sugirió como director. Es una de mis obras favoritas, así que acepté de inmediato.

La obra ya tuvo varias temporadas. ¿Eso agrega presión?

Mucha responsabilidad. Es una de las obras más bonitas que he visto como espectador. Además, yo actué en ella cuando tuve que reemplazar a Claudio Calmet, que era parte del elenco original. Tuve cuatro días para aprender el personaje porque él tuvo una emergencia médica.

PUBLICIDAD

¿Por qué esta nueva temporada tiene una carga tan personal para ti?

Porque fue dirigida por mi gran amigo Óscar Carrillo, quien fue mi maestro y mentor. Ahora me toca ponerme en sus zapatos como director y volver a mirar esta historia desde otro lugar. Para mí es muy especial. También es una obra vinculada a la vida artística de Sonia Seminario, a quien quiero mucho, igual que a Ximena Royo, Jorge Bardales y Claudio Calmet.

Giovanni Arce señaló que el teatro ofrece un espacio para desconectarse de las pantallas y concentrarse en una historia compartida.

Una historia de amor clandestino en los años 80

¿Qué encontrarán los espectadores en “La eternidad en sus ojos”?

Es una historia de amor contada dentro del terror que fueron los años 80 en el Perú. Muestra cómo, en medio del miedo, los apagones, las huelgas y los coches bomba, puede surgir un vínculo amoroso. Creo que esa forma de narrar genera una conexión muy fuerte con el público.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la historia central?

Es un amor prohibido entre una profesora y su alumno de Literatura, en una universidad que parece ser San Marcos. Ellos se encuentran en moteles y tienen un tiempo limitado para estar juntos porque ella tiene un esposo que la espera en casa. Afuera ocurre toda esta situación de violencia y ellos la viven desde esos cuartos.

¿Cómo describirías el tono de la obra?

El público se va a emocionar mucho. Es un vaivén entre la risa, el llanto, el miedo y el sufrimiento. Eduardo Adrianzén tiene una forma particular de escribir, con humor negro. Uno puede estar riéndose y, de pronto, aparece una situación dura con la que puede identificarse.

PUBLICIDAD

¿Qué cambia entre la puesta en escena que conociste como actor y esta versión que diriges?

Tenemos un elenco nuevo y eso transforma todo. Cada actor aporta su energía, su personalidad y su propuesta. La historia conserva su esencia, pero la puesta cambia. El público encontrará diferencias, aunque el corazón de la obra seguirá ahí.

El elenco de la obra 'La Eternidad en sus ojos', dirigida por Giovanni Arce.

“No debemos olvidar lo que vivimos como país”

En la mayoría de los proyectos donde participas siempre está vinculado con el terrorismo y la memoria. ¿Es un tema que buscas abordar o de tu preferencia?

Me interesa porque habla mucho de nosotros como país y sociedad. No debemos olvidar lo que ocurrió, porque el peruano a veces olvida muy rápido. El teatro permite recordar aquellos años y comprender lo que se vivió para no repetir los mismos errores.

PUBLICIDAD

Has trabajado en cine, televisión y teatro. ¿Por qué sigues apostando por las tablas?

Es una forma de resistir y respirar. A través del arte podemos mostrar cómo es nuestra sociedad y contar historias independientes. El teatro es de los pocos espacios donde una persona entra durante una hora y media o dos horas, apaga el celular y se desconecta de todo lo que ocurre afuera.

¿Qué valor encuentras en esa experiencia colectiva?

Hoy muchas personas ven una película o una serie mientras revisan el teléfono o hacen otra cosa. Nos hemos acostumbrado a hacer varias tareas al mismo tiempo y eso afecta nuestra concentración. El teatro es un ritual: reúne a un grupo de personas que se concentra en la misma historia. Hay una comunión colectiva que hace especial a este arte.

PUBLICIDAD

Si tuvieras que elegir entre el cine, la televisión y el teatro, ¿con cuál te quedarías?

No podría. Es como elegir a un hijo favorito. Son lenguajes distintos y cada uno tiene su propia adrenalina. Me gusta hacer cine, televisión y teatro.

Giovanni Arce dirigirá “La eternidad en sus ojos”, obra de Eduardo Adrianzén que retrata un amor clandestino durante los años 80 en el Perú.

Giovanni cuestiona la saturación de contenidos en redes y pódcast

¿Te interesaría conducir un pódcast o sumarte a un formato digital?

Tendría que pensarlo mucho. Hay demasiados pódcast y mucha información en redes que a veces se maneja con irresponsabilidad. Si recibiera una propuesta, tendría que evaluar bien cuál sería la línea editorial, los temas y el contenido.

¿Qué tipo de contenido te interesaría?

Algo que aporte, tal vez contenido histórico, de actualidad o sobre asuntos que afectan a la sociedad peruana. Me interesaría hablar de temas que sumen, más allá de asuntos superficiales que aparecen todo el tiempo y terminan saturando.

PUBLICIDAD

En tus redes mantienes un perfil reservado y casi no expones a tu hijo, que está por cumplir un año. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Es una elección personal. No me interesa ventilar mi vida privada. Con mi hijo soy todavía más cuidadoso. Existe un fenómeno llamado sharenting, que consiste en compartir permanentemente información e imágenes de los hijos. En esta época, con inteligencia artificial y con los riesgos que existen en internet, prefiero protegerlo.

¿Esperarás a que él decida si quiere aparecer en redes sociales?

Sí, totalmente. Creo que esa decisión debe tomarla él cuando crezca. Cada padre decide qué hacer con la exposición de sus hijos, pero en mi caso prefiero esperar.

‘La eternidad en sus ojos’ tendrá seis funciones en el Teatro de Lucía

¿Qué invitación le haces al público?

“La eternidad en sus ojos” narra los tiempos duros que vivimos en los años 80 en el Perú, a través de una historia de amor que ocurre en esas circunstancias. El público se va a emocionar. Tenemos a Milena Alva en uno de los papeles principales y un elenco de actores que hará que el espectador conecte con esta historia.

La obra se presentará en el Teatro de Lucía los días 23, 24 y 25 de noviembre, además del 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Las funciones serán a las 20:00 y las entradas están disponibles en Joinnus.

Las entradas para “La eternidad en sus ojos” están disponibles en Joinnus.