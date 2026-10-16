¿Cómo reclamar el cobro indebido o falla de recarga de tarjeta en el Metropolitano? Pasos a través de la ATU

Antes de reportar el problema, identifica su causa y reúne la información necesaria. La falta de saldo, los errores de lectura, los perfiles tarifarios incorrectos o las recargas pendientes pueden impedir el ingreso. Foto: Metropolitano

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Los usuarios del Metropolitano que detecten descuentos incorrectos, recargas que no se reflejan en su tarjeta o problemas al validar el pasaje pueden acudir a los canales de atención de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La entidad cuenta con mecanismos presenciales y virtuales para registrar reclamos, solicitar la revisión de operaciones y comunicar incidencias relacionadas con el servicio.

Antes de presentar el reporte, conviene identificar el origen del inconveniente y reunir la información que permita evaluarlo. La falta de saldo, los problemas de lectura del plástico, los perfiles tarifarios incorrectos y las recargas pendientes de activación pueden ocasionar dificultades al ingresar. El procedimiento para recuperar el dinero dependerá de las circunstancias del caso y de la evaluación de la autoridad.

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Causales frecuentes de error en el cobro del pasaje al pasar la tarjeta

Los inconvenientes al pagar el pasaje pueden estar relacionados con la falta de saldo, una lectura defectuosa del validador o una recarga que todavía no se encuentra disponible. Por ello, antes de volver a pagar o realizar otra operación, el pasajero debe revisar el mensaje que aparece en el equipo y comprobar si el ingreso fue autorizado. Si el saldo no coincide con el esperado, es recomendable verificar el estado de la transacción.

Las recargas virtuales efectuadas mediante aplicaciones como Yape o Plin requieren completar el procedimiento de activación correspondiente en los módulos habilitados de las estaciones. Si el dinero aún no figura en la tarjeta, el usuario debe comprobar si la operación se procesó correctamente antes de recargar nuevamente. También es aconsejable conservar el comprobante para facilitar una eventual revisión.

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Otro problema puede presentarse cuando la tarjeta no registra adecuadamente el perfil tarifario. Los escolares y universitarios que tienen derecho al medio pasaje deben verificar que el beneficio esté asociado correctamente al plástico y que la documentación correspondiente se encuentre vigente. Si el validador rechaza reiteradamente la tarjeta, también es conveniente solicitar una revisión por posible deterioro en un Centro de Atención de Tarjetas (CAT).

¿Eres estudiante universitario y usas el Metropolitano o los Corredores Complementarios? Aprende cómo actualizar tu tarjeta preferencial para seguir disfrutando del medio pasaje. Te contamos dónde ir, qué necesitas y los costos | YouTube ATU

Cómo solicitar el Libro de Reclamaciones en las estaciones del Metropolitano

Los pasajeros que consideren que se produjo un cobro indebido o que recibieron una atención inadecuada pueden solicitar el Libro de Reclamaciones físico al personal de las estaciones. Según la ATU, los ejemplares están disponibles en los accesos de todas las estaciones del Metropolitano y en los módulos de atención de los sectores norte y sur de la estación Central.

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Al registrar el reclamo, se recomienda describir los hechos de manera precisa e indicar la fecha, hora y estación donde ocurrió el incidente. Si se trata de un problema con el pasaje, conviene especificar el importe cuestionado y los datos de la tarjeta involucrada. Los comprobantes de recarga y cualquier otra evidencia relacionada con la operación pueden contribuir a explicar lo sucedido.

El usuario también debe señalar qué situación desea que se revise y qué solución solicita. Si recibe una constancia del registro, es importante conservarla para realizar el seguimiento correspondiente. Presentar el reclamo permite dejar constancia formal de la disconformidad, aunque no garantiza por sí solo una devolución inmediata del dinero.

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Trámite de devolución de saldo en los Puntos de Atención al Usuario (PADU) de la ATU

La recuperación de saldo depende del motivo por el que el dinero no está disponible. Para los casos relacionados con recargas incorrectas realizadas en los Puntos de Venta y Recarga de Autoservicio (PVA), la información publicada por la ATU indica que el usuario puede acudir a las taquillas dentro de los 120 minutos posteriores al incidente. Si ese plazo vence, debe dirigirse a un CAT para que evalúen la operación.

Los Centros de Atención de Tarjetas están ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado. Antes de acudir, es recomendable comprobar los horarios de atención y llevar la tarjeta involucrada, además del comprobante de la transacción, si se dispone de él. El personal podrá revisar si corresponde corregir la operación o aplicar otra medida.

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Si hubo una recarga incorrecta en un PVA, el usuario debe acudir a las taquillas dentro de los 120 minutos siguientes; después, deberá solicitar una revisión en un CAT. Foto: Andina

En caso de pérdida o robo, el titular de una tarjeta personalizada puede solicitar el bloqueo para evitar que otra persona utilice el saldo. La gestión puede realizarse mediante la línea 203-9000, opción 1, o presencialmente en un CAT, con el documento de identidad vigente. Según la información de la ATU, la nueva tarjeta tiene un costo de S/ 4,50 y la transferencia del saldo restante puede tardar hasta 48 horas. Este mecanismo está disponible para tarjetas personalizadas generales y preferenciales de escolares y universitarios, pero no para tarjetas anónimas.

No existe información oficial reciente que establezca una devolución automática en efectivo para todos los casos de cobro duplicado o recarga fallida. Por ello, el pasajero debe solicitar una evaluación individual y consultar qué solución corresponde según la incidencia.

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Canales de denuncia virtual habilitados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU)

Para reportar problemas con el cobro del pasaje, las tarjetas o la atención recibida, los usuarios pueden utilizar la hoja virtual de reclamaciones de la ATU. El formulario permite explicar lo ocurrido e incluir datos como la fecha, la hora, la estación, el número de tarjeta o la información del bus, según el caso. También admite archivos, fotografías y videos que ayuden a sustentar el reporte.

Otra alternativa para recibir orientación sobre incidencias del Metropolitano es Aló ATU, en el número 203-9000, opción 1. La información institucional publicada en noviembre de 2024 señala que el servicio atiende de lunes a sábado, de 7:00 a 19:00 horas, y los domingos y feriados, de 8:00 a 16:00 horas. Como esos horarios podrían haber cambiado, es recomendable verificarlos antes de llamar.

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Si el reporte se refiere a un posible acto de corrupción cometido por un trabajador o funcionario de la entidad, corresponde utilizar la Plataforma de Atención de Denuncias de la ATU. Este sistema permite adjuntar evidencias y, en casos de presunto soborno, presentar la denuncia de forma anónima. Al completar el registro, se asigna un código para consultar el avance de la investigación. Este canal es distinto del destinado a reclamos por cobros o problemas operativos.

Reportaje en vivo desde el Cercado de Lima sobre el inicio de la marcha blanca en la Vía Expresa Grau. Este nuevo servicio conectará la Estación Central del Metropolitano con la Estación Parinacochas, buscando agilizar el transporte en la zona | Canal N

Derechos de los pasajeros ante retrasos prolongados o averías de los buses en la vía

Cuando un bus presenta una avería durante el recorrido, la seguridad de los pasajeros debe ser la prioridad. La ATU informó en mayo de 2026 que el sistema dispone de unidades de reserva para sustituir buses con fallas y de un Centro de Gestión y Control encargado de monitorear la operación y coordinar la respuesta ante incidentes.

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Ante una interrupción, los usuarios deben seguir las indicaciones del conductor y evitar descender mientras el vehículo permanezca en una posición insegura. El protocolo contempla detener la unidad en un lugar seguro, abrir las puertas para permitir la evacuación y comunicar lo sucedido al centro de control. Según la gravedad, también puede intervenir personal de campo, bomberos o la Policía Nacional.

Si la demora se prolonga, los pasajeros pueden solicitar información sobre la incidencia y presentar un reclamo cuando consideren que la atención fue deficiente o no recibieron orientación suficiente. Para ello, pueden recurrir al Libro de Reclamaciones físico o a la plataforma digital de la ATU. En el reporte conviene detallar cuánto duró la espera, dónde ocurrió el incidente y qué respuesta brindó el personal.

Sin embargo, una avería o retraso no implica automáticamente el derecho a recibir una devolución del pasaje o una indemnización. La información oficial disponible no establece una compensación automática para cualquier interrupción del servicio. Si el usuario considera que hubo un cobro indebido o que corresponde una medida correctiva, puede solicitar que la ATU evalúe las circunstancias y determine qué solución procede.