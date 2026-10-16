Keiko Fujimori pide unidad ante el fenómeno El Niño: “Este mensaje espero llegue también al Congreso”

Keiko Fujimori ofrece declaraciones sobre las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño durante su visita a la región de Piura.

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La presidenta Keiko Fujimori pidió unidad entre los poderes del Estado para enfrentar el fenómeno El Niño, luego de que la Comisión de Constitución del Senado no logró votar el dictamen que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

“Es tan importante que en estos momentos, que vamos a enfrentar un periodo de emergencia, estemos todos unidos. Y este mensaje esperemos que llegue también al Congreso de la República”, afirmó la mandataria desde Piura donde supervisó obras de prevención ante el fenómeno El Niño.

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Consultada sobre el estado de la alerta, la mandataria señaló: “Ayer en el COEN hemos podido ver las estadísticas. Como hemos visto, por ejemplo, la temperatura del mar, incluso cuando hemos estado en la embarcación Humboldt, la embarcación científica, está 5 grados centígrados arriba de lo normal, más arriba que en el año 97, 98, más que en el año 82, 83. Es por eso que estamos viendo anomalías en otras partes del mundo, en otros países de Sudamérica”.

La presidenta agregó que esa situación llevó al Gobierno “a la responsabilidad de advertir y pedirle a los ciudadanos, a todos los sectores que estemos preparándonos y estemos listos”.

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En esa línea, Keiko Fujimori enumeró un conjunto de acciones en marcha. “Hemos trasladado también 20 puentes a la zona norte, 4 puentes a la zona sur. Estamos adelantando el calendario escolar para que culmine antes en las zonas de lluvia. Estamos enviando ya los textos escolares para el próximo año”, explicó.

En el plano presupuestal, Fujimori precisó: “Se tiene pendiente en el Congreso de la República un crédito suplementario. El presupuesto del 2027 será ampliado. Se están tomando todas las medidas”.

Debate de facultads suspendido “hasta nuevo aviso”

El llamado de la presidenta se produjo luego de que la Comisión de Constitución del Senado suspendiera, el jueves, “hasta nuevo aviso” el debate del predictamen de delegación de facultades al Poder Ejecutivo. La sesión, presidida por el senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, se desarrolló con las bancadas de oposición ausentes de la sala.

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Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.

El quiebre se originó durante una votación sobre una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui, de Buen Gobierno. Según la secretaría técnica, la propuesta obtuvo siete votos a favor contra seis, pero Mesía la declaró rechazada y, tras dos suspensiones, ordenó repetir la votación sin que todos los senadores hubieran retornado al recinto. Los representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno se retiraron en protesta y acusaron a la presidencia de desconocer un resultado que, a su juicio, ya habían ganado.

Con la oposición fuera de la sala, Mesía continuó el debate del predictamen junto a los senadores presentes de Fuerza Popular y Renovación Popular. La senadora Patricia Juárez sostuvo que su bancada mantuvo “absolutos modales democráticos” y acusó a los partidos ausentes de buscar “sabotear el funcionamiento de la Comisión de Constitución”. El texto, que incorpora ocho puntos adicionales a los 66 solicitados por el Ejecutivo sobre seguridad y el propio fenómeno El Niño, debía pasar al pleno del Senado el próximo lunes 19 de octubre, aunque la comisión no fijó una nueva fecha para retomar la sesión.

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