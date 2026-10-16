Jimin de BTS se quebró al celebrar su cumpleaños en primer concierto de Chile. TikTok

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Jimin de BTS se emocionó hasta las lágrimas durante el primer concierto de la agrupación en Chile, realizado el miércoles 14 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Un día después de cumplir 31 años, el cantante recibió una sorpresa de sus compañeros y de las ARMY chilenas, quienes le cantaron “Happy Birthday” y levantaron corazones amarillos en las tribunas.

Los integrantes de BTS le colocaron una corona de cumpleaños y un pin con la frase “It’s my birthday”. Mientras el público coreaba su nombre, Jimin se mostró visiblemente conmovido y se secó las lágrimas con los dedos. Los videos del momento se difundieron rápidamente entre las ARMY de distintos países y convirtieron la celebración en una de las escenas más comentadas de la primera fecha en Santiago.

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La celebración tuvo un significado especial porque BTS volvió a Chile después de nueve años. El grupo se presentó por primera vez desde 2017 ante un Estadio Nacional repleto, donde miles de seguidoras acompañaron a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook durante el inicio de la gira Arirang World Tour en el país.

Jimin de BTS se quebró al celebrar su cumpleaños en primer concierto de Chile. Foto: Army Chile

Jimin recibió una sorpresa de BTS y las ARMY chilenas

Jimin cumplió 31 años el martes 13 de octubre, pero la celebración principal ocurrió al día siguiente, frente a las miles de personas que asistieron al primer show de BTS en Chile. Durante uno de los segmentos del concierto, sus compañeros prepararon una sorpresa que lo tomó desprevenido.

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Los miembros de la agrupación se acercaron a Jimin, le colocaron una corona de cumpleaños y lo rodearon mientras sonaba la tradicional canción de felicitación. En las pantallas del estadio apareció un mensaje de cumpleaños, mientras el público se sumaba al coro con aplausos, gritos y carteles preparados para la ocasión.

Las ARMY chilenas levantaron corazones amarillos, que formaron una imagen colectiva desde las tribunas y el campo del Estadio Nacional. El homenaje se complementó con los gritos del nombre de Jimin, quien intentó sonreír y agradecer, pero no pudo ocultar la emoción.

El cantante se llevó los dedos al rostro para secarse las lágrimas. Ese gesto quedó registrado en distintos videos tomados por las asistentes y comenzó a circular en X, TikTok, Instagram y otras plataformas. Para las fanáticas, la reacción de Jimin mostró el impacto que tuvo recibir el afecto del público durante una noche que también marcaba el esperado regreso de BTS a Chile.

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La emoción se extendió al resto del grupo. Sus compañeros siguieron bromeando con él, lo abrazaron y mantuvieron el tono festivo durante la presentación. Jimin recibió además un distintivo con la frase “It’s my birthday”, un detalle que completó la sorpresa organizada para el integrante de BTS.

Los integrantes de BTS colocaron una corona de cumpleaños a Jimin durante la primera fecha en Santiago. Foto: Army Chile

La celebración se sumó a los homenajes que recibió en Perú

El cumpleaños de Jimin comenzó a celebrarse antes de llegar a Chile. Durante los conciertos que BTS ofreció en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, las ARMY peruanas prepararon distintos proyectos dedicados al cantante.

En la última fecha en el Estadio San Marcos, las comunidades BTS Perú, ARMY Perú y PJMUSAS organizaron una sorpresa que incluyó la distribución gratuita de más de 30.000 corazones de papel y una pancarta especial para levantar en un momento determinado del show.

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El público peruano le cantó “Happy Birthday” en inglés y español cuando Jimin tomó la palabra durante uno de los segmentos finales del concierto. El artista se mostró sorprendido por la serenata y respondió: “Muchas gracias”.

Los homenajes no se limitaron al estadio. Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima circuló decorado con imágenes del cantante, corazones, estrellas, nubes, arcoíris y mensajes de felicitación. La iniciativa permitió que el cumpleaños del integrante de BTS estuviera presente en las 26 estaciones de la línea, entre Villa El Salvador y Bayóvar.

Seguidores del grupo BTS decoran un vagón del Metro de Lima con imágenes de Jimin para celebrar su cumpleaños. (Linea 1 del Metro de Lima)

También se organizaron mensajes en parapentes y un espectáculo de drones durante la estadía de la agrupación en Lima. La actividad programada para el 8 de octubre incluyó 150 drones sincronizados con figuras vinculadas a BTS y frases de afecto dirigidas a los integrantes.

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Días después, Jimin recordó con emoción el recibimiento que tuvo la agrupación en Perú. En una transmisión en vivo desde Chile, realizada el día de su cumpleaños, el artista habló de los conciertos en Colombia y Lima.

“Colombia fue increíble. Tanto Colombia como Perú fueron lugares en los que nos presentamos por primera vez, y disfrutamos muchísimo la experiencia”, expresó Jimin.

El cantante también destacó el cariño de las ARMY peruanas y el significado que tiene Arirang para BTS. “Cada vez que ustedes la cantan con tanta fuerza, me emociono muchísimo”, señaló durante la transmisión.

Jimin de BTS cumpió 31 años y le dedicó emotivo mensaje al Army de Perú: "Estoy conmovido con ustedes". TikTok

BTS regresó a Chile después de nueve años

El concierto de Santiago tuvo una carga especial para las ARMY chilenas. BTS no se presentaba en Chile desde 2017, por lo que la vuelta de la agrupación generó una gran expectativa entre los seguidores que esperaron nueve años para volver a ver a los siete integrantes en un escenario local.

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La primera fecha se realizó el 14 de octubre en el Estadio Nacional. Según reportes de medios chilenos, el espectáculo reunió a cerca de 69.000 asistentes y contó con una estructura de escenario de 360 grados, que permitió que los integrantes recorrieran distintos puntos del recinto y se acercaran al público.

El concierto comenzó con mensajes de agradecimiento y referencias al tiempo que había pasado desde la última visita de BTS. Los integrantes destacaron que habían tardado nueve años en volver y prometieron ofrecer un espectáculo especial para quienes aguardaron su regreso.

La energía de las ARMY se sintió desde las primeras canciones. Las asistentes corearon el repertorio, acompañaron los discursos y respondieron a las interacciones que cada integrante preparó para el público chileno.

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Además de la sorpresa para Jimin, uno de los momentos que se viralizó estuvo protagonizado por Taehyung, conocido como V. El cantante contó que había probado empanadas durante su llegada a Chile y aseguró que “estaban la raja”.

V también sorprendió al lanzar uno de los memes más conocidos del país: “Chile, mejor país de Chile”. La frase generó gritos, risas y una rápida circulación de videos entre las fanáticas.

Jimin se emocionó durante la sorpresa de cumpleaños que BTS y las ARMY chilenas prepararon en el Estadio Nacional. Foto: Army Chile