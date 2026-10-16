Perú

Lluvias extremas comenzarían desde diciembre: Senamhi alerta que Fenómeno El Niño entró en fase extraordinaria

Se prevé lluvias intensas desde las últimas semanas del 2026, con acumulados que podrían llegar a 300 milímetros en sectores del norte y la costa central

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el Fenómeno El Niño entra en una fase extraordinaria, con condiciones que podrían favorecer lluvias intensas y persistentes en la costa peruana desde diciembre. La jefa de la entidad, Grinia Ávalos, señaló en declaraciones a Canal N que el escenario podría extenderse al menos hasta febrero.

Según explicó, la clasificación responde al calentamiento del mar frente a la costa norte. “Un Niño extraordinario es cuando supera los 3.5 grados de anomalía del mar. Este evento está por encima de los 4 grados”, precisó Ávalos. Ese aumento eleva la disponibilidad de humedad en la atmósfera y crea condiciones para precipitaciones de volumen considerable, sobre todo en esa parte del país.

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En el norte, los acumulados podrían multiplicar los registros normales

En condiciones habituales, la etapa de mayor lluvia deja entre 20 y 30 milímetros acumulados en zonas del norte peruano. Bajo la influencia de El Niño extraordinario, esos valores podrían ubicarse entre 250 y 300 milímetros, indicó la funcionaria.

Para visualizar esa cantidad, explicó que 300 milímetros representan cerca de 300 litros de agua sobre cada metro cuadrado. Si las precipitaciones se concentran en pocas horas o persisten varios días, aumentan los riesgos de inundaciones, desbordes y activación de quebradas.

La advertencia abarca más que las temperaturas altas que ya se observan en el litoral. Ávalos sostuvo que el foco debe situarse en las lluvias extremas y en sus efectos sobre viviendas, caminos y servicios ubicados en sectores expuestos. Recordó que los episodios de 1982-1983 y 1997-1998 tuvieron una intensidad comparable. También citó el Niño costero de 2017 y sostuvo que el escenario actual es extraordinario.

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Vista panorámica de un río de agua marrón caudalosa bordeando casas bajas junto al mar bajo un cielo nublado y lluvia.
Un río de aguas turbias desbordado avanza junto a un asentamiento urbano en la costa norte de Perú durante una jornada de lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tumbes, Piura y la costa central figuran entre las áreas bajo vigilancia

Las proyecciones expuestas por la jefa del Senamhi señalan condiciones para lluvias por encima de lo normal desde Tumbes y Piura hasta sectores de la costa central. El calentamiento del océano deja a esa franja frente a mayor disponibilidad de humedad. Del otro lado de la cordillera, el pronóstico apunta a un panorama más seco, que puede asociarse con sequías e incendios forestales.

La funcionaria puso atención en las quebradas de la vertiente occidental de los Andes, que pueden activarse cuando reciben lluvias de alta intensidad. Mencionó a Chosica y Chaclacayo, en Lima este, como zonas donde esos cambios podrían hacerse visibles.

La información actualizada, señaló, permitirá que autoridades y habitantes identifiquen con anticipación los periodos de mayor exposición y adopten medidas de seguridad antes de que se incrementen las precipitaciones.

Para mejorar el seguimiento, el organismo incorporará dos estaciones con radares meteorológicos, una en Piura y otra en Ica. Estos equipos aportarán datos sobre el desplazamiento de las nubes, el tipo de gotas y la concentración de agua dentro de los sistemas nubosos.

Ávalos indicó que esa información ayudará a diferenciar las características de cada episodio de lluvia y a reforzar los servicios de alerta temprana, con reportes que sirvan para la prevención y la respuesta local.

Por último, pidió revisar avisos oficiales y a las autoridades preparar acciones en las localidades vulnerables. El periodo de lluvias previsto podría coincidir con meses en los que las precipitaciones suelen aumentar, por lo que el Senamhi mantendrá la vigilancia permanente sobre el comportamiento diario del mar y la atmósfera en todo el país.

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