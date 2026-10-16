Paracas y Pisco sufren ráfagas de 46 km/h: ¿hasta cuándo seguirá el viento en la costa peruana?

Fuertes ráfagas de viento en el territorio nacional.

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Las calles y carreteras de Paracas y Pisco quedaron expuestas este viernes a ráfagas de viento de hasta 46 km/h, que levantaron polvo y arena y redujeron la visibilidad en distintos puntos de la región Ica.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el episodio forma parte de su aviso por incremento de viento en la costa y mantuvo la alerta amarilla hasta las 23:59 horas del sábado 17 de octubre.

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El aviso comprendió a Arequipa, Callao, Lima e Ica, donde se esperaban vientos de intensidad moderada. Para el viernes 16 de octubre, el Senamhi proyectó velocidades próximas a 32 km/h en la costa norte, superiores a 34 km/h en la costa centro, por encima de 28 km/h en la costa sur y cercanas a 35 km/h en el litoral iqueño. La entidad anticipó que las condiciones continuarían durante el sábado.

Senamhi advirtió que la costa del Perú sufrirá de fuertes vientos esta semana.

La visibilidad se redujo en la Panamericana Sur entre Santa Cruz y Paracas

En la Panamericana Sur, a la altura de Pozo Santo, en la provincia de Pisco, un equipo de Exitosa constató una reducción de la visibilidad horizontal. El tramo entre Santa Cruz y Paracas registró vientos de 22 nudos, una condición que obligó a los conductores a disminuir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

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El polvo en suspensión puede actuar como una cortina sobre la vía, por lo que la circulación requiere atención a las señales y a las indicaciones oficiales.

El reporte meteorológico señaló que Pisco e Ica alcanzaron ráfagas de hasta 46 km/h. En las zonas afectadas, habitantes reforzaron techos ante la posibilidad de daños en estructuras precarias.

El Senamhi clasificó el evento como de nivel amarillo, una categoría que llama a seguir los avisos y a tomar precauciones, aunque se trata de un fenómeno habitual en regiones costeras.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), por medio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a gobiernos regionales y municipales a verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas.

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También pidió revisar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones para una eventual emergencia. La institución indicó que coordina con autoridades locales y regionales el monitoreo de los departamentos bajo alerta.

Indeci pidió reforzar viviendas y evitar zonas con paneles publicitarios

Entre las recomendaciones dirigidas a la población figura asegurar techos y ventanas, informar sobre postes o árboles inclinados y evitar permanecer cerca de paneles publicitarios.

El Indeci aconsejó preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias, además de organizar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades. También sugirió usar mascarilla ante el polvo y conducir con precaución en los sectores donde disminuya la visibilidad.

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La advertencia por incremento de viento en la costa coincidió con el aviso de la Marina de Guerra del Perú sobre cambios en el mar. La Dirección de Hidrografía y Navegación previó vientos de hasta 23 nudos en mar abierto, principalmente entre Cerro Azul, en Lima, y Atico, en Arequipa.

En el litoral centro y sur, las corrientes del sureste y sur podían alcanzar 20 nudos, según el comunicado difundido por la institución.

Los oleajes anómalos, de acuerdo con esa proyección, se mantendrían hasta el lunes 19 de octubre. La Marina pidió a pescadores, operadores portuarios y visitantes de playas respetar las disposiciones de las capitanías y autoridades locales. La entidad continuaría la evaluación de las condiciones atmosféricas y oceánicas en esos días.

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