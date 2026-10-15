Rafael Guarderas explica por qué el cambio de localía no es una desventaja para los piuranos: “Le ganamos a la ‘U’ en el Monumental”

El volante de Atlético Grau se refirió al debate por los partidos que los equipos piuranos deben disputar fuera de su región y señaló que jugar en Trujillo también representa beneficios económicos y deportivos. (Video: L1MAX)

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Rafael Guarderas, volante de Atlético Grau, se pronunció sobre el debate que genera el cambio de localía de los equipos piuranos cuando les toca enfrentar a clubes como Alianza Lima y Universitario de Deportes. El futbolista consideró que jugar fuera de la ciudad norteña no necesariamente representa una desventaja deportiva, pues ambos equipos ya conocen esta situación desde el inicio de la temporada y pueden prepararse para afrontarla.

Las declaraciones del mediocampista se producen en la previa de una nueva jornada del Torneo Clausura 2026, en la que Atlético Grau visitará a los ‘blanquiazules’ en Matute, mientras que Alianza Atlético recibirá a la ‘U’ en el estadio Mansiche de Trujillo. En diálogo con ‘L1 MAX’, Guarderas explicó por qué considera que el traslado a otra sede no representa un verdadero perjuicio para las instituciones piuranas.

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“No sé si perjudicar sea la palabra. Primero porque desde principio de año ya sabemos que va a ser así, entonces nos preparamos justamente para eso. Nos tocó jugar con Alianza en su mejor momento, en el Apertura, y nos ganaron 1-0, nosotros con un hombre menos. Creo que hicimos un gran partido, pese a que a los quince minutos nos expulsaron a un jugador”, manifestó a L1 MAX.

El volante también puso como ejemplo la victoria de Atlético Grau frente al conjunto ‘crema’ en el estadio Monumental durante el Torneo Apertura. Para el futbolista, estos resultados demuestran que el cambio de escenario no determina necesariamente el desenlace de un partido.

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“A Sullana le tocó jugar en Trujillo y ganó. Nosotros le ganamos ahora en el Apertura a la ‘U’ en el Monumental. Y son resultados que al final sí, si bien da ventaja el calor, la localía, yo siento que en verdad es un beneficio más para el club que una pérdida el jugar de local en una sede como Trujillo”, sostuvo.

Atlético Grau venció 1-0 a Universitario en el Monumental durante el Torneo Apertura 2026. Crédito: LFP

El beneficio económico y las condiciones de la cancha

Guarderas reconoció que jugar en la propia ciudad puede ofrecer ventajas, especialmente por las condiciones climáticas y el respaldo de los aficionados. Sin embargo, consideró que estos factores no necesariamente compensan otros beneficios que pueden obtener los clubes al trasladar sus partidos a una sede como Trujillo.

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“Da un beneficio económico. Hay que ser realistas, hay que ayudar en lo que se puede. La verdad es que, como te digo, creo que la plaza, si bien podría marcar una diferencia contra un equipo grande, tampoco es tanto. Entonces, por ese lado no lo veo tanto como una desventaja que nos estén sacando de Piura”, explicó.

En esa misma línea, el futbolista recordó que Atlético Grau no pudo derrotar a Universitario cuando lo recibió en Sullana en una temporada anterior, pese al buen momento que atravesaba el equipo. Por ello, insistió en que la localía no garantiza una ventaja determinante.

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“Es más, creo que a la ‘U’ no le pudimos ganar en Sullana el anteaño pasado, que nosotros veníamos muy bien y no le pudimos ganar. Realmente es mucha desventaja para nosotros. Hasta creo que la cancha de Trujillo está mejor, es una ventaja viéndolo desde ese lado”, añadió.

El futbolista del cuadro piurano analiza al rival 'blanquiazul' en la previa del encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. (Video: L1MAX)

Atlético Grau buscará dar el golpe ante Alianza Lima en Matute

Mientras se mantiene el debate sobre la localía de los equipos piuranos, Atlético Grau se prepara para afrontar un exigente compromiso ante Alianza Lima en Matute. El cuadro ‘albo’ intentará conseguir un resultado positivo frente a uno de los equipos que pelea en la parte alta de la temporada y que contará con el respaldo de su público.

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“Es una semana distinta, es una semana contra un equipo grande y se vive de otra manera. Sabemos el momento que está pasando Alianza Lima, si no es el mejor por el acumulado, es uno de los mejores equipos del año y encima jugará de local. Nosotros hemos tenido una buena semana y ojalá que salga todo lo planeado para poder lograr el triunfo”, indicó.

El mediocampista remarcó que Atlético Grau viajará a Lima con la ambición de ganar, aunque también considera importante sumar si no consigue llevarse los tres puntos. En una etapa del campeonato en la que cada resultado puede influir en sus objetivos, el equipo buscará aprovechar sus oportunidades frente al cuadro íntimo.

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“Siempre se va con la idea de lograr un triunfo y si no, de sumar al menos un punto. Eso también nos serviría bastante”, concluyó Guarderas.