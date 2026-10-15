Perú

Cristian Zuárez se muestra apenado por la salud de Laura Bozzo, "Si necesitan que esté ahí, estaré"

El cantante argentino, expareja de la conductora, reveló detalles sobre la operación que atravesó la presentadora en Acapulco y recordó un episodio médico similar que vivieron juntos en 2016

Fotografía dividida con Cristian Zuárez y Laura Bozzo a la izquierda y Laura Bozzo con bata blanca en una cama de hospital a la derecha
Cristian Zuárez ofreció su apoyo a la familia de Laura Bozzo y confirmó que la conductora se encuentra estable tras su operación.
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Laura Bozzo atraviesa un delicado estado de salud tras permanecer internada de emergencia en Acapulco, México, a causa de fuertes dolores abdominales. Su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, rompió su silencio sobre el episodio y relató cómo la conductora llegó a ser intervenida quirúrgicamente mientras era monitoreada en cuidados intensivos.

El artista se mostró visiblemente afectado por la situación de la popular ‘Abogada de los pobres’ y confió en que la comunicadora logrará superar el cuadro, aunque reconoció que todavía existe incertidumbre sobre su evolución. “Espero, Dios quiera que salga bien de esta, como lo hizo siempre, que sea fuerte y que Dios la ilumine, porque verdaderamente la está pasando mal. Está todavía en cuidados intensivos, la tienen estable, pero no se sabe más nada todavía”, expresó Zuárez.

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Zuárez detalla la cirugía y recuerda un episodio similar de 2016

El cantante confirmó que Bozzo fue intervenida quirúrgicamente el martes y que, de acuerdo con la información que recibió, el procedimiento concluyó sin complicaciones. “La operaron el martes y salió bien, según los médicos, y ahora está estable. Están esperando que empiece a respirar por sus propios medios”, reveló.

Zuárez ligó la actual emergencia con un antecedente médico que ambos enfrentaron juntos hace una década, cuando todavía mantenían una relación sentimental. Según su relato, en 2016 la conductora atravesó una complicación similar en Perú, que derivó en una intervención intestinal y la obligó a depender de asistencia respiratoria. “Lo pasé con ella en 2016, allá en Perú, lo mismo. Estuvo con el respirador artificial, le cortaron los intestinos, cuando fue que le hicieron la cicatriz en el abdomen, que le costó cicatrizar”, recordó el argentino.

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Laura Bozzo admite entre risas que fue infiel a Cristian Zuárez por un rumor sin fundamento: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”
Laura Bozzo admite entre risas que fue infiel a Cristian Zuárez por un rumor sin fundamento: “Le puse los cuernos, pero por si acaso”.

El cantante admitió que el nuevo internamiento le provocó un fuerte impacto emocional, en particular por la similitud con aquel episodio del pasado. “Uno se acuerda y lastima mucho, y que otra vez esté pasándole lo mismo es doloroso. Me duele muchísimo por lo que está pasando”, manifestó.

A pesar de la preocupación, Zuárez expresó confianza en la recuperación de la presentadora y mencionó que Bozzo mantiene compromisos profesionales pendientes, entre ellos posibles participaciones en programas de telerrealidad. “Yo verdaderamente siento mucho por lo que está pasando porque sé que tiene proyectos, otros realities y tiene cosas ahí pendientes que estoy seguro que se levanta en cualquier momento y nos sorprende a todos”, señaló.

El artista también dejó en claro que, pese a que su relación sentimental con la conductora terminó hace varios años, continúa pendiente de su bienestar y el de su familia. “Me gustaría estar en estos momentos al lado de sus hijas, acompañándola, pero estoy al pendiente de una llamada. Si necesitan que esté ahí, estaré, y si no, desde acá, mandándole todas las oraciones”, afirmó.

La propia Bozzo aseguró estar bien y fue trasladada después a la Ciudad de México

Pese a las declaraciones de Zuárez sobre la gravedad del cuadro, la propia Laura Bozzo aseguró el 14 de octubre que se encontraba bien, en un mensaje que contradijo las versiones sobre su presunta gravedad tras el internamiento de emergencia. “Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran. Espero verlos muy pronto a todos”, escribió la conductora en Instagram.

Texto centrado sobre fondo blanco con un mensaje de agradecimiento sobre la salud del autor y un emoticón de risa al final
Laura Bozzo publicó un mensaje en redes sociales para asegurar a sus seguidores que su estado de salud es bueno.

Un representante de la presentadora desmintió además que se encontrara intubada, como habían señalado algunos reportes sobre su hospitalización. Las versiones periodísticas, atribuidas en parte al portal Acapulco Trends y a la comunicadora María Luisa Valdés Doria, sostenían que Bozzo había ingresado con deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis que habría derivado en una perforación gástrica.

El historial médico de la conductora incluye tres cirugías intestinales practicadas en 2016 a raíz de un choque séptico, antecedente que, según especialistas citados en reportes posteriores, elevaba el riesgo de complicaciones ante una nueva intervención abdominal. Semanas antes de este episodio, Bozzo también había enfrentado un problema de columna que le impidió participar en producciones televisivas de mayor exigencia física.

La situación tuvo un nuevo desarrollo el 15 de octubre, cuando la conductora fue trasladada en ambulancia desde Acapulco hacia la Ciudad de México para continuar su tratamiento bajo la supervisión de sus médicos de cabecera. El recorrido de 380 kilómetros por la Autopista del Sol se realizó con acompañamiento permanente de personal paramédico, luego de que el equipo de Bozzo recibiera la indicación de trasladarla a un centro hospitalario especializado de la capital mexicana para evaluar su cicatrización y descartar un reingreso por sangrado o dolor abdominal.

Hasta el momento, no existe un parte médico oficial que confirme con precisión el diagnóstico ni el procedimiento al que fue sometida la conductora, por lo que las distintas versiones sobre su estado de salud continúan sin una confirmación institucional.

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