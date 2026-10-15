Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

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Nueva regla para definir el podio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: así se determinará el tercer lugar Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles del cambio para resolver al mejor tercer equipo de la competición nacional. Conoce el cambio que se marcará en la temporada

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Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: su reemplazo frente Deportivo Soan Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo de la ‘U’, reveló que las ‘pumas’ tendrán una ausencia importante contra el cuadro de Puente Piedra, duelo que se jugará este sábado 17 de octubre

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo De Sudamérica a Europa se disputarán diversos compromisos en la Europa League, Conference League, Copa Libertadores; incluyendo la participación peruana en el extranjero