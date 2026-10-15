Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario se medirá ante Palmeiras de Brasil hoy, jueves 15 de octubre, en un duelo válido por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El estadio Banco Guayaquil de Quito será el escenario de un compromiso entre dos equipos que también tendrán como rivales a Belgrano de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador.
Así llega Universitario
Universitario llegará a su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026 con actividad internacional reciente y una campaña que lo ubicó entre los mejores equipos de la Liga Femenina Peruana. Las ‘leonas’ terminaron en el segundo lugar de la etapa regular y aseguraron su presencia en las semifinales del torneo local.
Antes de viajar a Ecuador, el plantel de la ‘U’ realizó una gira de preparación en Chile. El primer amistoso terminó con derrota por 5-2 ante Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul.
La respuesta llegó en el segundo compromiso. Universitario venció 4-2 a Universidad Católica en el Claro Arena, un resultado que cerró su preparación fuera del país.
¿Cómo le fue a Universitario en su última participación de la Copa Libertadores Femenina?
La última participación de Universitario en la Copa Libertadores Femenina ocurrió en 2023. El equipo ‘crema’ integró el grupo B del torneo junto con Universidad de Chile, Olimpia de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia.
La campaña concluyó con el cuadro peruano en el cuarto puesto de su zona, de la que no sumó unidades durante sus tres presentaciones y quedó fuera de los cuartos de final.
El conjunto ‘merengue’ perdió sus tres partidos en la fase inicial: 0-1 vs Universidad de Chile, 0-4 vs Independiente de Santa Fe y 1-3 ante Olimpia.
Las convocadas de Universitario para la Copa Libertadores Femenina 2026
El técnico chileno de Universitario, Carlos Véliz, dio a conocer una lista de 23 jugadoras convocadas para afrontar la Copa Libertadores Femenina 2026. Del plantel inscrito, nueve son extranjeras, con las que intentará llegar lo más lejos posible.
Arqueras: Gabriela Bórquez, Mía Shalit (CHI) y Mafer Dávila.
Defensas: Stephanie Lacoste (URU), Daiana Farías (URU), Fabiola Herrera, Esthefany Espino, Valeria Itzel (EEUU), Mariale Espejo y Grace Cagnina.
Mediocampistas: Claudia Domínguez, Karen Araya (CHI), Cindy Novoa, Ana Gutiérrez (CHI), Scarleth Flores, Milagros Rolón (PAR) y Geraldine Cisneros.
Atacantes: Pierina Núñez, Sofía Oxandarabat (URU), Alesia García, Valerie Gherson, Luz Campoverde y Lesly Olivares (CHI).
Dónde ver Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina 2026
El Universitario vs Palmeiras por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 se disputará el jueves 15 de octubre y se verá de forma gratuita por la plataforma de streaming, Pluto TV, que también tiene disponibilidad para el resto de Sudamérica.
De la misma manera, el portal web de Infobae Perú te brindará todos los detalles de este encuentro desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.
A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina 2026
El duelo entre Universitario y Palmeiras se jugará en el estadio Banco Guayaquil de Quito a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 20:00 horas.
En Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay comenzará a las 21:00 horas. En México el pitazo inicial sonará a las 18:00 horas, mientras que en España está previsto para las 02:00 horas de la madrugada del viernes 16 de octubre.