Muere poblador de 65 años tras sufrir quemaduras en incendio forestal en Cusco: cifra de víctimas mortales en la región sube a siete

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Los incendios forestales en Cusco dejaron una nueva víctima mortal. Aniceto Quispe Huanca, de 65 años, falleció la madrugada del jueves 15 de octubre en el Hospital Regional del Cusco, donde permanecía internado tras sufrir graves quemaduras mientras intentaba controlar un siniestro en la provincia de Acomayo. Con su muerte, la cifra de fallecidos por estos episodios en la región ascendió a siete en lo que va del año.

El poblador resultó herido en la comunidad de Santo Domingo, en el distrito de Acopía, cuando acudió junto con otros vecinos para intentar sofocar el fuego. Sin embargo, quedó envuelto por las llamas y tuvo que ser evacuado inicialmente al centro de salud de Sicuani, en la provincia de Canchis. Debido a la gravedad de sus lesiones, el martes 13 de octubre fue trasladado al Hospital Regional del Cusco.

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El paciente presentaba quemaduras de tercer grado en el 90 % de su cuerpo y permaneció bajo atención médica especializada. Su fallecimiento se suma a otras muertes registradas en distintas provincias cusqueñas, en medio de las emergencias ocasionadas por el fuego. Las autoridades sanitarias también exhortaron a la población a evitar acciones que pongan en peligro su vida durante las labores de control de estos siniestros.

Varias personas intentan apagar un incendio forestal en una ladera seca de Cusco, donde los siniestros causaron la muerte de siete personas en lo que va del año. (Foto: Facebook / Informativo Chanchamayo)

Quemaduras graves impidieron salvar la vida del poblador de Acomayo

El deceso se produjo alrededor de las 3:00 a. m. del jueves 15 de octubre, según confirmaron los médicos del Hospital Regional del Cusco. El hombre permanecía en estado crítico desde su ingreso al establecimiento, donde recibió atención en las áreas de Trauma Shock y Emergencias, además de soporte respiratorio y vigilancia permanente de especialistas.

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Ronald Astete Candia, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital, explicó que el paciente sufrió una falla multiorgánica como consecuencia de la extensión de las lesiones. “Es una falla multiorgánica, que quiere decir, por consecuencia de las quemaduras que alteraron el equilibrio medio interno del paciente y se produjo un paro cardiorrespiratorio que condujo al fallecimiento del paciente”, declaró a Exitosa Noticias.

El director ejecutivo del nosocomio, Justo Germán Vizcarra Loayza, informó que un equipo multidisciplinario intervino durante la hospitalización del poblador. Especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Cirugía Plástica y Quemados, Emergencias y Medicina Interna realizaron procedimientos de estabilización y brindaron soporte vital, aunque la magnitud del daño orgánico impidió revertir su estado.

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El Hospital Regional del Cusco atendió a la menor de once años que falleció a causa de las quemaduras sufridas en un incendio forestal. (Foto: Hospital Regional de Cusco)

También se evaluó su traslado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en Lima, con apoyo del Seguro Integral de Salud (SIS). Incluso se coordinaba una evacuación en ambulancia aérea, pero la condición crítica y la inestabilidad hemodinámica del paciente impidieron concretar el viaje.

Incendios forestales en Cusco dejan siete víctimas mortales

Con la muerte de Quispe Huanca, los incendios forestales en Cusco suman siete fallecidos durante 2026. La víctima mortal anterior fue Bernardino Choque Layme, de 75 años, quien perdió la vida el 13 de octubre cuando intentaba sofocar un incendio en el anexo Puente Ccoyo, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas.

Antes de ambos casos, otros cinco pobladores murieron en diferentes emergencias. Uno de los fallecimientos se registró en Yanatile, provincia de Calca; otro, en Colquepata, provincia de Paucartambo; y un tercero, en Yanahuara, provincia de Urubamba. A esta lista se suman dos hermanos de 11 y 18 años que murieron en el distrito de Pomacanchi, también en Acomayo.

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Un incendio forestal consume las laderas del sector de Yanahuara en Cusco, donde el fuego provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. (Composición: Infobae Perú / La Hora Noticias Peru )

Los reportes de la Agencia Andina también identificaron emergencias por incendios forestales en las provincias de Chumbivilcas, Acomayo, Calca y La Convención. La distribución de estos casos evidencia que el problema afecta a distintas zonas de la región, aunque la información disponible no permite establecer que todos los incendios continúen activos.

¿Por qué se propagan los incendios forestales y cómo prevenirlos?

Los incendios forestales suelen originarse por actividades humanas, como la quema de pastizales, maleza y residuos agrícolas sin las medidas de seguridad necesarias. También pueden comenzar por fogatas mal apagadas o materiales encendidos que entran en contacto con la vegetación. Entre los factores que favorecen su propagación figuran las altas temperaturas, los vientos fuertes, la escasez de lluvias y la acumulación de ramas y pastos secos.

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Focos de fuego activo consumen la vegetación de laderas en la región de Cusco, donde las autoridades ordenaron evacuaciones ante el avance de los incendios forestales. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno El Niño puede agravar estas condiciones, especialmente en los Andes y la Amazonía, al favorecer la falta de precipitaciones y el estrés hídrico. La vegetación seca facilita la expansión de las llamas, mientras que la menor disponibilidad de agua dificulta las labores de control y extinción del fuego.

Ante estos riesgos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda evitar la quema de residuos vegetales, pastizales y basura, así como no arrojar fósforos o colillas de cigarrillos en áreas con vegetación. También aconseja apagar por completo las fogatas y cocinas a leña para impedir que el fuego se reactive.

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Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier incendio y evitar ingresar a las zonas afectadas para intentar apagar las llamas sin preparación. La intervención directa puede exponer a los pobladores a situaciones de alto riesgo, como ocurrió con las víctimas registradas en Cusco.