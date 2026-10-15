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Martín Fierro de la Música 2026: todos los ganadores, uno por uno

La ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas se celebra en Tango Porteño, con Hernán Drago y Edith Hermida como conductores

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas organizó la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música en Tango Porteño
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas organizó la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música en Tango Porteño
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La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realiza este miércoles en Tango Porteño, en el barrio porteño de Monserrat, en una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La gala, conducida por Hernán Drago y Edith Hermida, reúne a artistas de distintos géneros y generaciones para premiar lo más destacado de la industria musical argentina del último año.

La alfombra roja, previa a la ceremonia central, contó con las voces de Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo, quienes recogieron las primeras impresiones de los artistas nominados antes del inicio de la gala. La noche incluye además presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, en una combinación de pop, cuarteto, cumbia y música tropical.

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Martin Fierro de la Musica
El grupo Bandana en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Música 2026 (RSFotos)

A continuación, el listado completo de los ganadores por categoría:

Mejor Canción

  • Cazzu — Con otra
  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

Mejor Álbum

  • Milo J — La vida era más corta
  • María Becerra — Quimera
  • Cazzu — Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina

  • María Becerra
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos
  • Emanero
  • Dillom

Mejor Grupo/Banda

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf
  • Airbag
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

  • Tini
  • Lali
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi
Martín Fierro de la Música 2026
L-Gante resultó ganador del premio en la categoría de Mejor Artista Urbano (Captura de video)

Mejor Artista Urbano

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante (GANADOR)
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico

  • Soledad Pastorutti (GANADORA)
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

  • María Becerra — Quimera Show 360° en River (GANADORA)
  • La K’onga — Cuartetour
  • Lali — Lali Tour 2025
  • Airbag — El Club de la Pelea
  • Tini — Futttura
  • Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo
  • Emanero — Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Martin Fierro de la Musica
María Becerra obtuvo el galardón a Mejor Artista Show en Vivo por su presentación Quimera Show 360 en el estadio de River (RSFotos)

Mejor Productor/a Musical

  • Mauro De Tommaso
  • Bizarrap
  • Nico Cotton
  • Big One (GANADOR)
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga
  • La K’onga
  • Q’Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano (GANADOR)
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

  • Ángela Leiva
  • Dalila
  • Karina
  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez
  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

  • María Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fogoli
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

  • Saphirus
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

  • 0ostil (GANADOR)
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno
  • Simón Aguirre
El cuartetero cordobés se llevó el galardón a la Trayectoria Tropical/Cuarteto
El cuartetero cordobés se llevó el galardón a la Trayectoria Tropical/Cuarteto

Trayectoria Tropical/Cuarteto

  • La Mona Jiménez (GANADOR)

Trayectoria Folclórica

  • El Chaqueño Palavecino (GANADOR)

Trayectoria Música Popular

  • Palito Ortega (GANADOR)

Leyenda de Leyendas

  • Charly García (GANADOR)

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