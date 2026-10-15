Billetes de S/200: cuándo un comercio o tienda puede rechazarlos y qué dice la norma e Indecopi

Una cajera de un establecimiento comercial rechaza el pago con un billete de 200 soles presentado por un cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los establecimientos comerciales del Perú no pueden rechazar de manera general los billetes de S/200 por el solo hecho de que exista el riesgo de recibir dinero falsificado. Así lo advirtió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), al recordar que los billetes y monedas puestos en circulación por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) son de aceptación obligatoria para el pago de obligaciones privadas.

La precisión resulta relevante para los consumidores que realizan compras en supermercados, restaurantes, tiendas, mercados y otros establecimientos y se encuentran con restricciones para utilizar determinadas denominaciones de dinero en efectivo.

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De acuerdo con la entidad, el artículo 43 de la Ley Orgánica del BCRP establece que los billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el banco central son de aceptación forzosa. Por ello, una política comercial que prohíba recibir todos los billetes de S/200, sin evaluar sus características particulares, podría constituir una infracción a las normas de protección al consumidor.

El pronunciamiento no significa que los establecimientos deban aceptar automáticamente cualquier pieza de dinero sin comprobar su autenticidad o estado. La diferencia está en que una cosa es revisar un billete específico ante una sospecha razonable y otra es impedir el uso de toda una denominación por una regla general.

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La evaluación del Indecopi surgió a raíz de un comercio de Chimbote que había establecido la prohibición de recibir billetes de S/ 200. Foto: Instagram

¿Qué ocurrió con el establecimiento que rechazaba billetes de S/200?

Indecopi informó que evaluó la política de un establecimiento comercial ubicado en Chimbote que no aceptaba billetes de S/200.

En ese caso, la autoridad consideró que el riesgo de recibir dinero falsificado no justificaba prohibir de manera general todos los billetes de esa denominación. La posibilidad de que circule una pieza falsa no convierte automáticamente en inválidos los billetes auténticos que tienen el mismo valor.

El criterio busca evitar que los consumidores enfrenten restricciones arbitrarias cuando intentan pagar con dinero reconocido legalmente. Un comercio puede adoptar medidas para comprobar la autenticidad de un billete, pero debe distinguir entre una sospecha concreta y una prohibición que afecte a todos los usuarios que porten esa denominación.

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La aclaración también resulta importante porque los billetes de mayor valor pueden ser utilizados en compras de productos, pagos de servicios y otras operaciones cotidianas. Si un negocio impone restricciones generales, el consumidor podría verse obligado a buscar otro medio de pago o abandonar la compra, pese a disponer de dinero de curso legal.

¿En qué casos sí pueden rechazar un billete?

Indecopi precisó que cada situación debe analizarse de manera particular. Entre las circunstancias que justifican revisar las características de una pieza antes de aceptarla se encuentran las señales de falsificación, el deterioro considerable y el hecho de que el billete o moneda haya sido retirado de circulación.

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Esto significa que un establecimiento puede examinar un billete cuando existan motivos concretos para cuestionar su autenticidad o sus condiciones. Sin embargo, no corresponde asumir que todos los billetes de S/200 son sospechosos por su denominación.

Para comprobar la autenticidad del dinero, el BCRP publica información sobre las medidas de seguridad de los billetes peruanos. Los consumidores y comerciantes pueden consultar esas características en el portal oficial del banco central, en lugar de recurrir a prohibiciones generales.

También es importante diferenciar un billete auténtico que presenta desgaste por el uso de una pieza cuya condición impide verificar sus características o que ha dejado de tener vigencia para circular. La evaluación dependerá de las condiciones específicas y de las disposiciones aplicables.

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Una clienta saca un billete de 200 soles para pagar sus compras ante la cajera de un supermercado en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los negocios pueden preferir los pagos con tarjeta o billeteras digitales?

Los establecimientos pueden promover los pagos mediante tarjetas bancarias y billeteras digitales por razones de seguridad, comodidad o eficiencia. No obstante, Indecopi recordó que esa preferencia no elimina las obligaciones previstas en la normativa sobre el dinero en efectivo.

Por lo tanto, promocionar el uso de tarjetas, transferencias o billeteras digitales no equivale a tener una autorización automática para rechazar billetes y monedas de curso legal. La política del establecimiento debe respetar las disposiciones aplicables.

Para los consumidores, la recomendación es solicitar una explicación cuando un comercio se niegue a recibir un billete y evitar asumir que la restricción es legal únicamente porque aparece en un aviso colocado en la caja o en la entrada del negocio.

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¿Qué puede hacer el consumidor si rechazan su billete?

Si un establecimiento se niega a aceptar un billete de S/200 sin explicar una razón concreta, el consumidor puede solicitar que le indiquen el motivo de la negativa y pedir el Libro de Reclamaciones del negocio.

Conviene conservar la información que permita identificar al proveedor, la fecha y el lugar del incidente, así como cualquier evidencia disponible sobre la restricción. Si el problema no se resuelve, el usuario puede consultar los canales de atención de Indecopi y determinar qué mecanismo corresponde a su situación.

La entidad cuenta con información sobre la presentación de reclamos y denuncias en su portal oficial: Presentar reclamos en Indecopi.

La clave es que el rechazo de una pieza concreta por motivos verificables no es lo mismo que prohibir todos los billetes de una denominación. Esa distinción es central para entender la advertencia de Indecopi y los derechos de quienes pagan en efectivo.

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