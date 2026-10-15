Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori informó que habló por teléfono con Delcy Rodríguez para coordinar asuntos de cooperación bilateral y expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados desde Perú

Guardar

La presidenta Keiko Fujimori informó este jueves que mantuvo una llamada telefónica con su homóloga encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la cooperación bilateral y los procedimientos de expulsión de ciudadanos venezolanos indocumentados del territorio peruano por vía aérea.

A través de un mensaje publicado en su plataforma de X (antes Twitter), Fujimori señaló que ambas abordaron el apoyo al plan Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país, así como la coordinación de los procesos de expulsión desde Perú.

PUBLICIDAD

La mandataria indicó que los cancilleres de ambos países ya coordinan los protocolos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos por vía aérea, de manera “ordenada y segura”. Asimismo, agradeció la disposición de la administración chavista a “colaborar” en la ejecución de estas medidas.

Fujimori ya había anunciado la semana pasada su intención de “expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos”, al presentar la creación de un “comando unificado” contra la delincuencia. En esa ocasión, también invitó a otros gobiernos a colaborar en esa tarea, al señalar que “la defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera”.

PUBLICIDAD

Ambas autoridades trataron el respaldo al plan Vuelta a la Patria, promovido por Venezuela para facilitar el retorno voluntario de sus nacionales desde otros países

Explicó entonces que este comando estará integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para lo cual se va “a establecer un gran centro de control y operaciones para dirigir todas las acciones” de la lucha contra la criminalidad.

“El pueblo peruano está desesperado porque sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera”, sostuvo antes de agregar que en una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) se decidió “un gran cambio en la lucha contra la delincuencia”.

“Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, remarcó.

PUBLICIDAD

En agosto pasado, el gobierno de Fujimori designó a la diplomática Alicia María Espinoza como cónsul general en Caracas, mediante una resolución suprema suscrita por la mandataria y el canciller Carlos Espá. La medida formó parte del restablecimiento gradual del vínculo con Venezuela, que comenzó con la reactivación de los servicios consulares para asistir a los ciudadanos de ambos países.

Fujimori agradeció la disposición del gobierno venezolano para colaborar con los procedimientos de retorno y expulsión

En julio de 2024, Caracas cerró sus oficinas diplomáticas en territorio peruano tras la decisión de Lima de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo frente al dictador Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York.

Desde entonces, el cierre de la embajada y el consulado de Venezuela en Lima dejó sin atención consular a miles de ciudadanos que necesitaban renovar sus pasaportes y realizar otros trámites.

PUBLICIDAD

Perú es el segundo país de Sudamérica que acoge a más venezolanos, después de Colombia, con aproximadamente 1,66 millones de refugiados y migrantes de esa nacionalidad hasta mayo de 2025, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Además, registra más de 548.000 solicitantes de asilo, una de las cifras más elevadas del mundo.