Andrés Hurtado reaparece desde prisión y ataca a Fiscalía: “Mientras estaba en la clínica, me dieron por fugado”

Exconductor de televisión sostuvo que el empresario Ricardo Flores, quien se ha comprometido a contratarlo si sale de prisión, es un "señor renombrado de renombrados". Video: Justicia TV

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El expresentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, reapareció y volvió a cuestionar a la Fiscalía durante la audiencia en la que su defensa solicitó el cese de la prisión preventiva que cumple por el caso conocido como ‘barras de oro’. La diligencia se realizó el miércoles ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.

“Desde el día uno de que ingresé aquí, el país sabe, porque fue televisado, el primer circo que construyó la Fiscalía fue que mientras yo estaba en la clínica, ya me habían dado por fugado. Entonces, todos los diarios, periódicos, prensa, ya le habían dicho a usted y al país, a los jueces y al país, que Andrés ya no estaba en el país”, afirmó Hurtado, quien se conectó a la audiencia desde el penal de Lurigancho.

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Hurtado reconstruyó ante el Juzgado la secuencia de hechos previa a su reclusión, según su propia versión. “El último programa, que fue un sábado con Andrés, ese día dije: ‘Voy a darme un tiempo para resolver mis problemas, no voy a hacer Sábados con Andrés’. Ese día me fui a dormir como todos los sábados que me voy a descansar del programa, me voy al hotel”, relató.

Andrés Hurtado se encuentra detenido preliminarmente por siete días - crédito Andina

Según su versión, al día siguiente se trasladó a una clínica para someterse a una segunda operación médica, momento en el que personal de la Fiscalía y de la Diviac lo trasladó hacia la sede judicial. “Al día siguiente me voy a la clínica porque me tenían que hacer la segunda operación. Entonces, los señores de la Fiscalía, con la Diviac, van a la clínica y me sacan de la clínica hacia acá”, sostuvo.

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“¿Cuál fue el peligro de fuga si estaba para operarme en la clínica al día siguiente? Solo para que lo tome usted, porque no solo usted, sino el país, no es tonto en saber cómo fue esa película", aseveró Andrés Hurtado.

La defensa del empresario que lo contrataría

Durante su intervención, el fiscal adjunto supremo William Rabanal Palacios cuestionó la idoneidad del empresario que se ha comprometido a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión. Según verificaciones de la Fiscalía ante la Sunat, la empresa consignada por Hurtado se dedica a la construcción de edificios y registra apenas dos trabajadores. “Investigando a este señor, Juan Ricardo Flores Chipoco, le encontramos una serie de denuncias penales desde el año 2006: falsedad genérica, asociación ilícita, más adelante corrupción de función jurisdiccional. Llegamos, señor, desde el 2006 hasta el año 2026, acusado por hurto agravado y corrupción de funcionarios”, sostuvo el fiscal ante el tribunal.

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Andrés Hurtado interviene desde un centro de reclusión durante una audiencia virtual transmitida por el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú.

Hurtado respondió con una defensa cerrada del empresario. “El señor Ricardo Flores es un empresario de nombre realmente en este país, que es un lujo tener a Ricardo Flores, el famoso Riflo Flores. Es un señor renombrado de renombrados, con cuarenta y dos años de circos en todo nuestro país”, afirmó.

‘Chibolín’ que aseguró haber trabajado previamente para una de las empresas del acusado. “En esa empresa en la que me da el trabajo a mí, yo ya trabajo hace años ahí; por eso usted tiene un video en donde yo vendo sus departamentos en mi propio programa de televisión”, agregó.

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