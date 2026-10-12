Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2O26

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Alianza Lima recibe a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en un duelo clave para las aspiraciones del cuadro blanquiazul en la recta final del campeonato. El equipo dirigido por Pablo Guede buscará hacerse fuerte en el estadio Alejandro Villanueva y sumar tres puntos ante su público.

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Los ‘íntimos’ llegarán a este compromiso tras vencer a Cusco FC como visitantes, mientras que el conjunto piurano intentará cortar una racha de dos fechas sin ganar y sumar en Lima para mejorar su posición en la tabla. A continuación, te compartimos todos los detalles de este atractivo encuentro.

Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido

De acuerdo con la programación oficial de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán este sábado 17 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. El choque arrancará a las 8:30 p. m. (hora peruana).

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La transmisión del compromiso estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos de televisión de la Liga 1. También podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play, disponible en cualquier dispositivo móvil u ordenador con pago por suscripción. Asimismo, L1 MAX está disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable.

Asimismo, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del duelo en Matute, con la previa, el minuto a minuto en directo, las principales incidencias, los goles, la tabla de posiciones del campeonato, el resumen y el resultado final.

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Alianza Lima recibirá a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa AL

¿Cómo llegan Alianza Lima y Atlético Grau?

Alianza Lima volverá a Matute motivado por su importante victoria por 2-1 ante Cusco FC en la altura, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ consiguieron tres puntos importantes fuera de casa y ahora buscarán hacer respetar su casa para seguir escalando posiciones en la tabla.

El equipo de Pablo Guede tendrá la oportunidad de sumar un nuevo triunfo ante su gente. Para ello, deberá mantener el nivel mostrado en Cusco y aprovechar la localía en un tramo del campeonato en el que cada punto cuenta, sobre todo en una clasificación que se encuentra muy apretada.

Por su parte, Atlético Grau viene de empatar 0-0 con Los Chankas y buscará dar el golpe en Lima. El cuadro piurano necesita sumar para mejorar su situación en el Clausura, por lo que intentará complicar a los ‘íntimos’ y llevarse puntos de Matute.

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Sin duda, se espera un partido en el que Alianza tome la iniciativa, empujado por el aliento de su hinchada, mientras que Grau buscará aprovechar sus oportunidades para sorprender a los ‘blanquiazules’.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

¿Cómo quedó el partido entre Alianza Lima y Atlético Grau en el Torneo Apertura?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el Torneo Apertura 2026 terminó con una victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre Atlético Grau. El encuentro se disputó el 26 de abril en el estadio Mansiche de Trujillo, con el cuadro piurano como local.

El único gol del partido fue anotado por Eryc Castillo a los 42 minutos. Antes, Atlético Grau había sufrido la expulsión de Paulo de la Cruz, a los 21 minutos, por lo que tuvo que afrontar gran parte del encuentro con diez jugadores.

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Con ese antecedente, Alianza Lima buscará repetir el resultado favorable en el Clausura, esta vez en Matute. Atlético Grau, en cambio, intentará cambiar la historia y sumar frente al equipo blanquiazul en la fecha 12 del campeonato.