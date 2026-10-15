Perú

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

Solo quedaron en la sesión los senadores de Fuerza Popular y Renovación Popular. Presidente del grupo de trabajo se vio en la obligación de suspender la sesión hasta las 5 de la tarde

Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.
Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.
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Los senadores de oposición abandonaron la sesión de la Comisión de Constitución del Senado a raíz de un cuestionado manejo de la presidencia del fujimorista Carlos Mesía.

La controversia inició por una cuestión de orden planteada por la senadora de Buen Gobierno, Patricia Iturregui, para que primero se debata los alcances del Senado para modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados.

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Inicialmente, la cuestión obtuvo los votos necesarios para ser aprobada, pero Carlos Mesía declaró que esta había sido rechazada. Luego, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, dijo que su colega Alejandro Aguinaga, quien se encontraba conectado de forma virtual y no respondió al llamado durante la votación, había votado en contra. Con su voto los votos a favor y en contra quedaban empatados.

Sin embargo, los senadores de oposición alegaron que la votación ya había sido cerrada y el resultado —erróneamente—proclamado, por lo que cualquier cuestionamiento tenía que ser planteado mediante un pedido de reconsideración de la votación.

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Entonces inició un debate entre los senadores. Ante ello, Carlos Mesía planteó que se vuelta a votar porque, según él, había duda del sentido de la votación pese a que expresamente la secretaría técnico dijo que fueron 7 votos a favor y 6 en contra de la cuestión de orden.

Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.
Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

En todo esta controversia, Mesía suspendió hasta en dos oportunidades la sesión en busca de encontrar una solución.

Al volver, el presidente de la Comisión de Constitución procedió a “rectificar” la votación y ordenó a la secretaría técnica a que vuelva a llamar a los senadores para que emitan su voto. Ello pese a que no todos habían regresado a la sala.

La senadora Patricia Iturregui, quien recién volvía, solicitó expresamente a Mesía que se informe qué se votaba. Este último respondió que “no se preocupe que iba a haber segundo llamado”.

La secretaria técnica también llamó a Ruth Luque, quien también recién se reincorporaba, pero no respondió porque igualmente desconocía qué se estaba votando.

Fue en ese momento en que senadores de Ahora Nación se retiraron. Los de Juntos por el Perú ya se habían retirado.

De ahí la secretaria técnica dijo que la cuestión de orden recibió 7 votos en contra, cero a favor y cero en contra. “En consecuencia ha sido desechada”, dijo.

Luego, Carlos Mesía procedió a sustentar el predictamen que plantea mantener las facultades delegadas en seguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño, pero agregando 7 puntos a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Durante ello, los senadores de Obras abandonaron la sala.

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

Solo quedaron en la sala los senadores de Fuerza Popular y Renovación Popular. Desde ambos bandos cuestionaron a los representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y, sobre todo, del Partido del Buen Gobierno.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, suspendió la sesión hasta las 5 de la tarde.

Pronunciamiento

La senadora Patricia Iturregui se pronunció luego de abandonar la sesión.

“El presidente de la Comisión lo que ha hecho es simplemente no querer aceptar que habíamos ganado la votación. Entonces, acá tenemos dos problemas. Un problema ha sido que hemos ganado una votación que no se ha reconocido. Y segundo, que el bicameralismo que estamos estrenando ahora tiene reglas bien claras donde no se puede aceptar modificaciones a lo que viene de Diputados. Y claramente, el dictamen que ha presentado el presidente de la Comisión no es acorde con la Constitución”, declaró.

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