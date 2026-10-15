Perú

Keiko Fujimori alerta que Fenómeno El Niño “va a golpear mucho más fuerte al Perú”

La mandataria anunció medidas desde el COEN y advirtió que el aumento de la temperatura del mar ya afecta la pesca de anchoveta y la disponibilidad de especies

Keiko Fujimori, con gorra roja, camisa blanca y jeans azules, habla por micrófono desde una camioneta, rodeada de público y excavadoras
Keiko Fujimori se dirige a un grupo de personas desde una camioneta durante su visita a obras de prevención del río Piura. (Flickr/Presidencia Perú)
Guardar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el Fenómeno El Niño golpeará con mayor fuerza al Perú y anunció que acudiría por la noche de este jueves 15 de octubre al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para comunicar medidas adicionales ante el aumento de la temperatura del mar y sus efectos sobre la pesca.

La declaración se produjo durante el lanzamiento de “Mar de Oportunidades”, un recetario que promueve el consumo y la preparación de especies marinas disponibles, en una actividad realizada en el Callao junto al titula del Ministerio de la Producción (Produce), Juan Carlos Requejo.

PUBLICIDAD

La mandataria sostuvo que el registro térmico supera los valores habituales entre cuatro y cinco grados Celsius. “En medio de esta adversidad, no va a ser fácil para nuestro país. Por eso, esta noche estaremos en el COEN anunciando medidas adicionales, porque la temperatura del mar hoy está por encima de 4 o 5 grados centígrados de lo habitual”, manifestó.

Keiko Fujimori con anteojos y saco oscuro con rayas finas habla frente a un micrófono sobre un fondo gris
Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

Especies disponibles

Las condiciones descritas por Fujimori tienen una incidencia directa en la actividad pesquera. La presidenta señaló que la falta de temporada de anchoveta y la llegada de otras especies ya modifican la oferta que reciben los hogares. El escenario, explicó, exige ajustes en la forma de elegir, preparar y aprovechar los recursos del mar.

PUBLICIDAD

El golpe va a ser fuerte, eso ha significado que no tengamos temporada, que no podamos pescar anchoveta y que hoy tengamos especies distintas a las que las mamitas estamos acostumbradas”, sostuvo Fujimori ante los asistentes a la presentación del recetario.

La campaña plantea alternativas frente a las variaciones del ecosistema marino mediante recetas y opciones de consumo para las familias. Fujimori destacó el trabajo de pescadores, científicos y representantes de la gastronomía, así como el aporte de la Marina de Guerra del Perú en el cuidado y la sostenibilidad de los recursos.

También mencionó la anemia como otro desafío para las autoridades. Según indicó, la prevalencia alcanza el 40% y la meta oficial busca reducirla al menos al 20%. La mandataria vinculó ese objetivo con una alimentación que incorpore los productos disponibles en el mar y con el respaldo a organizaciones sociales de base.

Una barrera dinámica en Cupiche

Antes de su visita al COEN, Fujimori tenía previsto entregar la primera barrera dinámica de alta tecnología en la quebrada Cupiche, en el distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí. La estructura integra un paquete de 12 sistemas instalados en 10 quebradas críticas de Lima Metropolitana y Huarochirí como parte de las medidas preventivas del Gobierno.

El sistema busca contener rocas y materiales que descienden por las laderas durante los huaicos, con el objetivo de reducir riesgos para habitantes y viviendas. La entrega estaba programada para las 14:45 horas y contemplaba la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, y del jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Carlos Castro Vargas.

Ante los cambios en el mar, Fujimori pidió coordinación entre el Estado, los pescadores, la comunidad científica y quienes preparan alimentos para las familias.

“Yo sé que si trabajamos unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país”, expresó.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriCOENFenómeno El Niñoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fenómeno El Niño dispararía el precio del limón hasta S/ 20 el kilo en el verano de 2027

El economista Guido Pennano advirtió que el exceso de lluvias afectaría los cultivos de este cítrico y recomendó congelar su zumo para afrontar un eventual encarecimiento durante la temporada de mayor impacto climático

Fenómeno El Niño dispararía el precio del limón hasta S/ 20 el kilo en el verano de 2027

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo crema iniciará su camino en el certamen continental enfrentando al conjunto brasileño en Quito. Revisa el horario y todos los detalles del partido

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo ‘crema’ llega tras una gira por Chile y buscará sorprender al cuadro brasileño en el torneo continental que se disputa en Ecuador. Sigue las incidencias del cotejo

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Jairo Vélez, complacido por representar a la selección nacional en la etapa de Mano Menezes: “Gracias, Perú; un privilegio”

El hombre de Alianza Lima es inamovible en la nueva estructura de la ‘bicolor’, sobre todo por su condición de goleador inesperado. Lleva cinco anotaciones en seis presentaciones amistosas; dato atronador

Jairo Vélez, complacido por representar a la selección nacional en la etapa de Mano Menezes: “Gracias, Perú; un privilegio”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

La ‘Miss Grand Perú’ sostuvo que los concursos de belleza funcionan como un negocio en el que una candidata debe aportar más que una buena imagen.

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

Andrés Hurtado reaparece desde prisión y ataca a Fiscalía: “Mientras estaba en la clínica, me dieron por fugado”

“Chau política”: César Acuña anuncia su retiro y dedicará tiempo a la formación de alumnos de su universidad

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es un gran negocio”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán al ser consultada por el fallo a favor de Cuto Guadalupe: “Debe tener la ayuda del juez Farfán”

Hija de Mondonguito revela que su padre está grave y asegura que no volverá a los escenarios: “Eso ya está descartado”

PJ cita a Magaly Medina a nueva audiencia para decidir si es enviada de nuevo a prisión

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

Jairo Vélez, complacido por representar a la selección nacional en la etapa de Mano Menezes: “Gracias, Perú; un privilegio”

ExDT de Sporting Cristal pidió que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero: “El fútbol de hoy no todo es ‘pichanga’”

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo