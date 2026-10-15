Keiko Fujimori alerta que Fenómeno El Niño “va a golpear mucho más fuerte al Perú”

Keiko Fujimori se dirige a un grupo de personas desde una camioneta durante su visita a obras de prevención del río Piura. (Flickr/Presidencia Perú)

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el Fenómeno El Niño golpeará con mayor fuerza al Perú y anunció que acudiría por la noche de este jueves 15 de octubre al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para comunicar medidas adicionales ante el aumento de la temperatura del mar y sus efectos sobre la pesca.

La declaración se produjo durante el lanzamiento de “Mar de Oportunidades”, un recetario que promueve el consumo y la preparación de especies marinas disponibles, en una actividad realizada en el Callao junto al titula del Ministerio de la Producción (Produce), Juan Carlos Requejo.

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La mandataria sostuvo que el registro térmico supera los valores habituales entre cuatro y cinco grados Celsius. “En medio de esta adversidad, no va a ser fácil para nuestro país. Por eso, esta noche estaremos en el COEN anunciando medidas adicionales, porque la temperatura del mar hoy está por encima de 4 o 5 grados centígrados de lo habitual”, manifestó.

Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

Especies disponibles

Las condiciones descritas por Fujimori tienen una incidencia directa en la actividad pesquera. La presidenta señaló que la falta de temporada de anchoveta y la llegada de otras especies ya modifican la oferta que reciben los hogares. El escenario, explicó, exige ajustes en la forma de elegir, preparar y aprovechar los recursos del mar.

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“El golpe va a ser fuerte, eso ha significado que no tengamos temporada, que no podamos pescar anchoveta y que hoy tengamos especies distintas a las que las mamitas estamos acostumbradas”, sostuvo Fujimori ante los asistentes a la presentación del recetario.

La campaña plantea alternativas frente a las variaciones del ecosistema marino mediante recetas y opciones de consumo para las familias. Fujimori destacó el trabajo de pescadores, científicos y representantes de la gastronomía, así como el aporte de la Marina de Guerra del Perú en el cuidado y la sostenibilidad de los recursos.

También mencionó la anemia como otro desafío para las autoridades. Según indicó, la prevalencia alcanza el 40% y la meta oficial busca reducirla al menos al 20%. La mandataria vinculó ese objetivo con una alimentación que incorpore los productos disponibles en el mar y con el respaldo a organizaciones sociales de base.

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Una barrera dinámica en Cupiche

Antes de su visita al COEN, Fujimori tenía previsto entregar la primera barrera dinámica de alta tecnología en la quebrada Cupiche, en el distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí. La estructura integra un paquete de 12 sistemas instalados en 10 quebradas críticas de Lima Metropolitana y Huarochirí como parte de las medidas preventivas del Gobierno.

El sistema busca contener rocas y materiales que descienden por las laderas durante los huaicos, con el objetivo de reducir riesgos para habitantes y viviendas. La entrega estaba programada para las 14:45 horas y contemplaba la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, y del jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Carlos Castro Vargas.

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Ante los cambios en el mar, Fujimori pidió coordinación entre el Estado, los pescadores, la comunidad científica y quienes preparan alimentos para las familias.

“Yo sé que si trabajamos unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país”, expresó.