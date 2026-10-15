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A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: debut de las ‘leonas’ en la Copa Libertadores Femenina 2026

El equipo crema iniciará su camino en el certamen continental enfrentando al conjunto brasileño en Quito. Revisa el horario y todos los detalles del partido

Universitario inicia su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario inicia su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Prensa U
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Universitario de Deportes iniciará su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 hoy, jueves 15 de octubre, cuando enfrente a Palmeiras de Brasil por la primera fecha del Grupo B. Las ‘leonas’, dirigidas por Carlos Véliz, buscarán comenzar con un resultado positivo en su estreno internacional y dar el primer paso hacia la clasificación a los cuartos de final del certamen continental.

El encuentro se disputará en Quito, Ecuador, donde se desarrollará la competencia continental del 15 al 31 de octubre. El cuadro ‘crema’ tendrá una exigente prueba ante uno de los representantes brasileños en el inicio de su camino para intentar avanzar de ronda. La misión será superar la fase de grupos y conseguir una clasificación histórica a los cuartos de final, instancia que la ‘U’ todavía no ha alcanzado en sus anteriores participaciones.

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A qué hora juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina 2026

El partido entre Universitario y Palmeiras se jugará desde las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Brasil. El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo B y tendrá como escenario el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito.

Estos son los horarios confirmados para seguir el debut de las ‘leonas’ en distintos países:

  • Perú: 19:00 horas
  • Ecuador y Colombia: 19:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas
  • España: 02:00 horas del viernes 16 de octubre

El encuentro será el primero de los tres compromisos que disputará Universitario en la fase de grupos. Por ello, sumar desde el estreno será importante para mantenerse en carrera por uno de los dos cupos que otorga la serie para los cuartos de final.

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Universitario debuta ante Palmeiras en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario debuta ante Palmeiras en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Prensa U

Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina 2026

Los hinchas podrán seguir el debut de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026 a través de Pluto TV, plataforma de streaming que ofrecerá los partidos de manera gratuita en Perú. También estará disponible la transmisión por el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores, de acuerdo con la programación anunciada para el torneo.

En Brasil, la transmisión estará disponible por sportv, N Sports, Cazé TV y otras señales anunciadas por Palmeiras. El club brasileño también confirmó que emitirá los partidos de su equipo femenino a través de su canal oficial de YouTube.

Universitario afrontará un grupo complicado en la Copa Libertadores Femenina

Universitario quedó ubicado en el Grupo B, donde tendrá como rivales a Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Belgrano de Argentina. La zona reúne a equipos de tres ligas distintas y exigirá regularidad a las ‘leonas’ para alcanzar uno de los puestos de clasificación.

El ‘verdao’ será el primer desafío del conjunto peruano. El cuadro brasileño cuenta con experiencia en el torneo: conquistó el título en 2022 y fue subcampeón en 2023. Por su parte, IDV jugará en condición de local al representar a Ecuador, mientras que Belgrano completará una serie en la que cada punto puede ser determinante.

El formato contempla cuatro grupos de cuatro equipos, que se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, por lo que Universitario deberá aprovechar sus tres partidos para mantenerse entre los clasificados.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026

¿Cómo llega Universitario y a qué apunta en el Grupo B?

Las ‘leonas’ llegan al torneo tras completar su preparación en Chile. En su último amistoso, Universitario venció 4-2 a Universidad Católica, con goles de Stephanie Lacoste, Claudia Domínguez, Sofía Oxandabarat y Karen Araya. El resultado permitió al equipo cerrar su gira con una victoria antes de viajar a Quito para afrontar el desafío continental.

El equipo dirigido por Carlos Véliz buscará trasladar esa preparación a la competencia oficial y mostrar una versión competitiva desde la primera fecha. El objetivo será sumar ante Palmeiras y llegar con opciones a los encuentros posteriores contra Independiente del Valle y Belgrano.

Universitario afrontará su sexta participación en la Copa Libertadores Femenina, después de competir en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023. En ninguna de ellas logró avanzar a los cuartos de final, por lo que la campaña de 2026 representa una nueva oportunidad para superar esa barrera y colocar al club entre los ocho mejores equipos del continente.

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