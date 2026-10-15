Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario antes de jugar con Palmeiras por fecha 1

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026: así va Universitario Crédito: Liga Femenina Perú/Imagen Ilustrativa Infobae.

Guardar

El Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 arranca hoy, jueves 15 de octubre, en el Estadio IDV de Quito, cuando Universitario de Deportes debute ante Palmeiras. El plantel dirigido por Carlos Véliz comparte la zona con las brasileñas, Independiente del Valle y Belgrano, en un torneo que reúne a 16 equipos de 10 países y donde solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final.

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

Tabla de posiciones del Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

Tabla de posiciones del Grupo C

Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

Tabla de posiciones del Grupo D

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

¿Dónde ver participación de Universitario en Copa Libertadores Femenina 2026?

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 se transmitirán en Perú mediante Pluto TV, una plataforma de acceso gratuito. La señal también estará disponible para los usuarios de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

PUBLICIDAD

En Argentina, los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y Pluto TV. Brasil contará con las transmisiones de Sportv, N Sports, Cazé TV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV. En Colombia, la cobertura estará a cargo de Win Sports y Pluto TV, mientras que en Chile los partidos se emitirán por ChileVisión y Pluto TV.

Para el resto del mundo, la competencia tendrá señal a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. La disponibilidad puede variar según el país y la programación de cada plataforma.

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de la participación de Universitario en su página web. El despliegue incluye la previa de los partidos, el minuto a minuto, las principales jugadas, las declaraciones de las protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

PUBLICIDAD

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Fixture de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026a

Universitario en la Copa Libertadores Femenina

Universitario de Deportes suma seis participaciones en la Copa Libertadores Femenina, todas resueltas en la fase de grupos. Su primera presencia llegó en 2015, tras consagrarse campeón nacional, pero las ‘cremas’ no lograron sumar triunfos en los tres partidos disputados y quedaron eliminadas sin puntos. En 2016 el resultado se repitió: nueva eliminación en la primera ronda sin unidades.

En la edición de 2017, Universitario integró el Grupo B y disputó una campaña más competitiva. Cayó 5-1 ante Colo Colo, venció 1-0 a Cerro de Uruguay y perdió 3-0 frente a Cerro Porteño, resultado que no alcanzó para avanzar de fase.

PUBLICIDAD

Tras un paréntesis, el club regresó al certamen en 2020 (disputado en marzo de 2021 por la pandemia). Integró el Grupo A junto a Corinthians, América de Cali y El Nacional. El equipo peruano perdió 5-0 ante las colombianas, cayó 8-0 ante las brasileñas y empató 1-1 con las ecuatorianas en la última fecha, con lo que cerró en el tercer puesto con un solo punto.

En 2023 volvió a jugar la fase de grupos sin avanzar a las instancias siguientes, el mismo patrón que marcó sus cinco participaciones previas. En este escenario, el equipo de Carlos Véliz, ganador del Torneo Apertura 2026, está ante el gran reto de lograr una clasificación inédita.

PUBLICIDAD