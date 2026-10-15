Hija de Mondonguito revela que su padre está grave y asegura que no volverá a los escenarios: “Eso ya está descartado”

El comediante Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, se encuentra internado en estado delicado y conectado a asistencia respiratoria.

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La salud del humorista José Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, permanece comprometida. Su hija, Patricia Zubiate, informó que el artista fue entubado y recibe asistencia respiratoria ante el riesgo de que pueda sufrir un paro cardíaco durante su internamiento en el Hospital Cayetano Heredia.

“La salud de mi papá no mejora, y ahora los médicos lo han entubado y se encuentra con respiración asistida porque piensan que puede tener un paro cardíaco. Su saturación también es baja, apenas llega a 70. No está mejorando como se esperaba pero él es muy fuerte”, declaró Zubiate en una entrevista con Trome.

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La familiar del cómico precisó que el estado de su padre obligó a un seguimiento médico permanente. Según relató, ya no permanece en el área de emergencia, sino que fue trasladado al servicio de neumología, donde recibe atención por la infección y la fibrosis pulmonar que padece.

Mondonguito agradeció entre lágrimas la donación de S/1.000 que recibió de Eddy Morales mientras permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia

“Ahora ya se encuentra en el área de neumología del hospital Cayetano Heredia. Aquí lo están monitoreando y estoy acompañándolo. La infección y la fibrosis pulmonar que tiene está afectan mucho”, señaló la hija de Mondonguito.

Los médicos han advertido a la familia que el proceso de recuperación puede extenderse debido a las dificultades respiratorias que enfrenta el artista. Patricia Zubiate sostuvo que, si logra superar esta etapa de hospitalización, requeriría cuidados especiales fuera del centro médico.

“Eso es lo que dicen los médicos, y bueno, cuando salga ya recuperado seguro que será en una silla de ruedas y con oxígeno”, manifestó la hija de José Lorenzo Zubiate.

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La posibilidad de que el humorista retome sus presentaciones también quedó descartada por su entorno. Zubiate explicó que el deterioro de sus pulmones impediría que vuelva a someterse a la exigencia física que requieren sus rutinas y apariciones públicas.

El humorista Cachay acompaña a su colega Mondonguito en el centro médico donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

“Eso ya está descartado. Sus pulmones están muy afectados y no puede tener ese tipo de desgaste físico de poder salir a hablar y hacer sus rutinas”, afirmó sobre el futuro artístico de Mondonguito.

Mientras acompaña a su padre en el Hospital Cayetano Heredia, Patricia indicó que otros integrantes de la familia evalúan realizar una actividad para recaudar fondos. El propio comediante había aparecido en un video junto a uno de sus primos, a quien autorizó a coordinar un eventual evento benéfico.

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“Sí, su primo conoce mejor el tema artístico y va a ponerse de acuerdo con sus amigos para hacer algún evento. Yo seguiré aquí a su lado viendo su recuperación”, declaró.

Mondonguito recibió apoyo económico de influencer

Antes de que su condición se agravara, Mondonguito compartió un video para agradecer el apoyo económico que recibió de Eddy Morales, empresario e influencer conocido en redes sociales como “el paisa”. El humorista recibió una donación de S/1.000 mientras permanecía internado por complicaciones respiratorias.

En las imágenes, el cómico se mostró conmovido por el gesto y dirigió un mensaje al empresario. “Uy, qué chévere. Paisita, gracias por todo el apoyo. Dios te bendiga”, expresó con la voz entrecortada.

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La familia de Mondonguito informó que el cómico recibe asistencia respiratoria y permanece bajo monitoreo médico por su fibrosis pulmonar

El artista indicó que sus problemas de salud le dificultaban sostener una conversación extensa, aunque aprovechó para agradecer a quienes se han sumado a las muestras de respaldo. “Gracias, no puedo hablar mucho. A todas las personas que quieren apoyarme, gracias. Estoy jodido, saludos desde el infierno”, añadió, fiel al tono que caracteriza sus intervenciones.

Junto al video, José Lorenzo Zubiate pidió frenar las versiones falsas sobre su fallecimiento y solicitó que cesen los mensajes ofensivos en redes sociales. “No le hice daño a nadie y tuve muchos errores. No me odien por eso y vive en paz contigo mismo”, señaló.

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