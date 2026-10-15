Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán al ser consultada por el fallo a favor de Cuto Guadalupe: “Debe tener la ayuda del juez Farfán”

Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras la sentencia y vuelve a mencionar a Jefferson Farfán

Guardar

La conductora Magaly Medina respondió a Luis “Cuto” Guadalupe, quien celebró el fallo judicial emitido a su favor en la querella por injuria y difamación agravada. La presentadora aseguró que el proceso todavía no ha terminado, confirmó que apelará la decisión de primera instancia y lanzó un comentario dirigido a Jefferson Farfán, sobrino del exfutbolista.

“Todavía falta mucho. Claro, debe tener la ayuda del juez Farfán porque él parece ya el presidente del Poder Judicial”, declaró Medina a Malvina Espectáculos, luego de que Cuto Guadalupe difundiera en sus redes sociales la resolución y afirmara que “se ha hecho justicia”.

PUBLICIDAD

La sentencia fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima dentro del proceso que Guadalupe inició contra la conductora por declaraciones realizadas después de que el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundiera el ampay de Charlene Castro, entonces esposa del exfutbolista y madre de uno de sus hijos.

La condena contra Magaly Medina es de primera instancia

El Poder Judicial declaró a Medina responsable por los delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada, en agravio de Guadalupe. La resolución establece una pena de tres años de privación de libertad, cuya ejecución quedó suspendida por un periodo de dos años, siempre que la conductora cumpla las reglas de conducta impuestas por el juzgado.

PUBLICIDAD

Además, el fallo dispuso una reparación civil de S/200.000 a favor del exfutbolista y una multa cercana a S/57.000. La sentencia también ordena a la presentadora abstenerse de emitir expresiones que puedan ser consideradas ofensivas o difamatorias contra Guadalupe.

El caso no se encuentra concluido, debido a que la defensa de Medina anunció que acudirá a una instancia superior. Por ese motivo, la conductora cuestionó que Cuto Guadalupe celebrara el resultado como una victoria definitiva.

Magaly Medina aseguró que apelará la sentencia de primera instancia obtenida por Cuto Guadalupe en el proceso por injuria y difamación agravada.

Cuto Guadalupe celebró el resultado judicial

Luis Alberto Guadalupe Rivera, conocido como Cuto Guadalupe, compartió en sus redes sociales una imagen del documento judicial y expresó su satisfacción por el fallo. El exjugador de Universitario de Deportes consideró que la sentencia respaldó su posición luego de casi tres años de litigio.

PUBLICIDAD

La querella se originó a raíz de comentarios que Medina realizó en mayo de 2023. En aquel momento, su programa difundió imágenes de Charlene Castro cuando ingresaba a un hospedaje con otro hombre. Tras la emisión del informe, la conductora realizó bromas sobre la vida personal de Guadalupe y una frase que el exfutbolista había usado para referirse a su matrimonio: “La fe es lo más lindo de la vida”.

Magaly Medina deberá pagar S/200 mil y una multa tras fallo a favor de Cuto Guadalupe

Guadalupe sostuvo que esos comentarios afectaron su honor y su imagen pública. Por ello, presentó una denuncia por injuria y difamación agravada contra la conductora.

El exfutbolista no solo celebró la resolución judicial, sino que recibió el respaldo de su sobrino Jefferson Farfán. El exdelantero de la selección peruana dejó una reacción en la publicación de Guadalupe y se sumó a las muestras de apoyo que recibió en redes sociales.

PUBLICIDAD

Magaly Medina volvió a mencionar a Jefferson Farfán

La periodista vinculó el fallo favorable a Cuto Guadalupe con otros procesos judiciales que mantiene con Jefferson Farfán. “Yo no sé si Cuto y la Foca tienen padrinos o madrinas, porque tanto me quieren vincular con ciertas personas que manejan o han manejado el Poder Judicial, cuando yo he perdido todos los juicios”, señaló Medina tras conocer la sentencia.

En su declaración a Malvina Espectáculos, la conductora insistió con esa línea y sugirió que Farfán tendría influencia en las decisiones judiciales. Sus expresiones surgieron en medio de los procesos que enfrenta con el exfutbolista por la difusión de imágenes del interior de su vivienda en Miraflores.

PUBLICIDAD

Farfán obtuvo previamente resoluciones favorables en sus litigios contra Medina. La conductora fue condenada por violación a la intimidad agravada y afrontó el pago de una reparación civil de S/350.000 al exfutbolista, además de otras obligaciones fijadas por la justicia.

El exdelantero ha cuestionado también el cumplimiento de las reglas de conducta de Medina en ese expediente y solicitó que se revise su situación legal. La presentadora sostiene que el futbolista mantiene una “obsesión” por verla en prisión, una afirmación que ha repetido en su programa y ante medios de espectáculos.

La conductora cuestionó que Cuto Guadalupe celebrara el fallo y sostuvo que el caso aún debe ser revisado por una instancia superior. IG

El caso pasará a una nueva etapa tras la apelación

La apelación anunciada por la defensa de Magaly Medina permitirá que una instancia superior revise la sentencia emitida a favor de Cuto Guadalupe. Hasta que no exista una resolución definitiva, la condena de primera instancia puede ser confirmada, modificada o revocada.

PUBLICIDAD

Mientras el proceso avanza, la confrontación pública entre la conductora y el exfutbolista se mantiene. Guadalupe ha evitado extenderse en nuevos comentarios sobre el caso y ha centrado su reacción en la frase “se ha hecho justicia”, mientras Medina asegura que aún buscará revertir el fallo.