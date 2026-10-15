PNP desarticula presunta red de prostitución en Ate, identifica a 83 posibles víctimas de explotación sexual y detiene a nueve personas

Agentes de la DIRCTPTIM intervinieron un establecimiento ubicado en la avenida Santa Rosa, en la urbanización Industrial La Aurora. Difusión

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Una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Ate permitió identificar a 83 presuntas víctimas de explotación sexual y detener a nueve personas que serían integrantes de una organización dedicada al favorecimiento de la prostitución. La operación se realizó en un establecimiento donde también fueron intervenidos 117 clientes.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM), unidad especializada en la investigación de delitos vinculados con la trata de personas y otras actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual.

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La intervención se concentró en un inmueble situado en la avenida Santa Rosa, en la urbanización Industrial La Aurora. En el lugar, los efectivos encontraron a mujeres peruanas y extranjeras distribuidas en distintas habitaciones, además de personas que acudían al establecimiento como clientes.

Los nueve detenidos quedaron bajo custodia policial por su presunta participación en el funcionamiento del local. Las autoridades también incautaron dinero, teléfonos celulares y documentos que serán examinados durante las diligencias para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Nueve detenidos por su presunta participación en la organización

Las mujeres son mayores de edad y proceden de Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Brasil. Composición: Infobae

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional del Perú, los intervenidos cumplían funciones relacionadas con la seguridad, el control y la administración del establecimiento. Estas tareas serán materia de investigación para establecer el grado de participación de cada uno en las actividades atribuidas a la presunta organización criminal.

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Los detenidos son investigados por el presunto delito contra la libertad, en la modalidad de favorecimiento de la prostitución. Tras las primeras actuaciones, fueron trasladados a las instalaciones de la DIRCTPTIM, ubicadas en el Cercado de Lima.

En esa dependencia policial continuarán las diligencias correspondientes y los exámenes de ley, como parte del procedimiento para esclarecer los hechos y reunir elementos vinculados con la investigación.

La intervención también permitió identificar a 117 parroquianos que se encontraban dentro del establecimiento cuando llegaron los agentes. Su presencia quedó registrada en las actuaciones policiales realizadas durante el operativo.

Identifican a 83 presuntas víctimas de cinco nacionalidades

Entre las 83 presuntas víctimas identificadas figuran ciudadanas de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. Según la información difundida por la PNP, todas eran mayores de edad y se encontraban en distintas habitaciones del inmueble intervenido.

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La distribución por nacionalidad reportada por las autoridades es la siguiente:

Ecuador: 50 mujeres.

Perú: 19 mujeres.

Venezuela: nueve mujeres.

Colombia: cuatro mujeres.

Brasil: una mujer.

La identificación de estas mujeres forma parte de las actuaciones desarrolladas por los agentes especializados. La información oficial las considera presuntas víctimas, por lo que las circunstancias de su presencia en el establecimiento y los posibles hechos de explotación deberán esclarecerse durante la investigación.

Incautan celulares, dinero y documentos en el establecimiento

Explotación sexual en Ate: las cinco nacionalidades de las 83 mujeres identificadas durante un operativo policial

Durante el registro del inmueble, los efectivos policiales decomisaron diversos objetos que podrían aportar información sobre el funcionamiento del local y las actividades atribuidas a sus responsables.

Entre los elementos incautados figuran dos teléfonos celulares, un terminal de pago electrónico (POS), nueve vouchers, un talonario de registros y S/ 1.703 en efectivo.

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Los dispositivos móviles y la documentación serán incorporados a las diligencias para examinar su posible relación con las operaciones del establecimiento. El terminal de pago, los comprobantes y el dinero también forman parte de los elementos recogidos por los agentes durante la intervención.

Según el reporte de la Policía Nacional del Perú, las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades correspondientes e identificar a posibles personas adicionales vinculadas con la presunta red criminal.