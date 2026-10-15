Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

La legisladora de Fuerza Popular defendió la actuación del oficialismo tras la polémica por una votación en la Comisión de Constitución sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo

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La senadora fujimorista Martha Moyano afirmó este miércoles que “ser autoritario no es tan malo” y sostuvo que, en determinadas circunstancias, es necesario “tomar decisiones”, en medio de la controversia en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta por el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo.

“Bueno, ser autoritario no es tan malo. (...) En algunos casos, a veces hay que tomar decisiones”, declaró a los periodistas al ser consultada por las críticas de la senadora Patricia Iturregui, del partido Buen Gobierno, quien había lanzado ese calificativo al oficialismo.

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La controversia se produjo durante la discusión de los cambios al pedido de delegación de facultades del Ejecutivo, donde senadores de las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras abandonaron la sesión tras cuestionar el procedimiento aplicado a una cuestión de orden presentada por Iturregui.

Moyano consideró que el retiro de los legisladores buscaba obstaculizar el debate y sugirió que respondía a la falta de argumentos para defender su posición. “Puede ser que no tengan argumentos válidos para defenderlo, o puede ser que simplemente creen que con esto pueden chantajear”, manifestó.

La discusión ocurrió durante el debate por la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo

Previamente, seis legisladores respaldaron la cuestión de orden y cinco se pronunciaron en contra. Sin embargo, el presidente de la comisión, Carlos Mesía, sostuvo que el planteamiento había sido rechazado, lo que provocó reclamos de los legisladores que exigían respetar el resultado.

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La fujimorista reconoció que hubo un error en el procedimiento, aunque lo atribuyó a una cuestión técnica. Explicó que, después de votar una cuestión de orden, correspondía realizar un segundo llamado para registrar los votos que no se hubieran emitido o escuchado, en lugar de convocar necesariamente a una nueva votación.

“Precisamente hubo un error, tecnicismo”, afirmó al ser consultada sobre la actuación de la comisión.

Por su parte, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, reclamó que se respetara el primer resultado y sostuvo que la comisión debía discutir los límites de las atribuciones del Senado. “Estamos solicitando que se debatan los límites del Senado, no quieren aceptar que han perdido la votación”, manifestó.

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El grupo parlamentario ha suspendido temporalmente la sesión y prevé reanudar el debate esta tarde.

Bancadas de oposición abandonaron la Comisión de Constitución tras cuestionar el trámite de una cuestión de orden

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades al Gobierno de Keiko Fujimori para legislar durante 90 días en temas de seguridad ciudadana y medidas para enfrentar el impacto del fenómeno climático de El Niño.

La decisión, que fue enviada al Senado, se tomó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones del pleno, tras reconsiderar una primera votación que rechazó el texto aprobado por la Comisión de Constitución con el respaldo de las bancadas de los partidos Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.

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A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, el pleno también rechazó este planteamiento porque incorporaba temas adicionales, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, el régimen tributario y otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana.