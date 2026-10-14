Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

Álvaro Vargas Llosa, escritor y analista político peruano, nació el 18 de marzo de 1966 y desarrolló una carrera dedicada al debate intelectual y al pensamiento liberal. (Andina)

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La presidenta Keiko Fujimori nombró a Álvaro Vargas Llosa, hijo del histórico escritor peruano Mario Vargas Llosa, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos mediante la Resolución Suprema N° 173-2026-RE, publicada por el Diario El Peruano.

La norma establece que su designación incluye la entrega de las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes. La fecha en que Vargas Llosa asumirá sus funciones se fijará mediante una Resolución Ministerial.

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La norma contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y fue refrendada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Los gastos de la designación correrán a cargo del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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