Perú

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

La designación del hijo de Mario Vargas Llosa forma parte del conjunto de nombramientos políticos en el exterior durante el gobierno de Keiko Fujimori

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 18 marzo
Álvaro Vargas Llosa, escritor y analista político peruano, nació el 18 de marzo de 1966 y desarrolló una carrera dedicada al debate intelectual y al pensamiento liberal. (Andina)
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La presidenta Keiko Fujimori nombró a Álvaro Vargas Llosa, hijo del histórico escritor peruano Mario Vargas Llosa, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos mediante la Resolución Suprema N° 173-2026-RE, publicada por el Diario El Peruano.

La norma establece que su designación incluye la entrega de las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes. La fecha en que Vargas Llosa asumirá sus funciones se fijará mediante una Resolución Ministerial.

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La norma contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y fue refrendada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Los gastos de la designación correrán a cargo del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nota en desarrollo...

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