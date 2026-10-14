Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Regatas Lima se medirá con Deportivo Géminis por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Guardar

La Liga Peruana de vóley 2026/2027 está de regreso y uno de los partidos más llamativo será el que protagonizarán Regatas Lima con Deportivo Géminis, por la fecha 1 de la primera fase. Ambos equipos estarán frente a frente con la misión de sumar sus primeros puntos en la tabla de posiciones.

Con nuevas incorporaciones, las chorrillanas buscarán recuperar el protagonismo que perdió en las últimas temporadas. Marina Scherer, Julieta Sández y Fatou Diop son algunas novedades en el cuadro celeste. Mientras que las ‘guerreras’ cuentan con Mapi Rodríguez, Andrea Sandoval, la ‘China’ Mejía y la permanencia de Florangel Terrero.

PUBLICIDAD

Regatas Lima vs Géminis: programación del duelo por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

El debut de las chorrillanas y las ‘guerreras’ se jugará este domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario del choque será a las 16:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los aficionados que siga el encuentro desde Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 17:30 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el cotejo comenzará a las 18:30 horas.

Florangel Terrero fue protagonista en la victoria de Géminis ante Regatas. Crédito: Liga Peruana de Vóley

Canal TV para ver Regatas Lima vs Géminis por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 a través de su señal abierta para que el público peruano pueda seguir los partidos del torneo nacional.

PUBLICIDAD

Los encuentros se emitirán por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición. La cobertura televisiva no exigirá una suscripción para acceder a las transmisiones.

Los aficionados también podrán ver los duelos mediante las plataformas digitales de Latina: la página web y la aplicación oficial del canal ofrecerán otra vía para seguir cada fecha.

Infobae Perú acompañará la competencia con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

La venta de entradas para la Liga Peruana de Vóley comenzará hoy, miércoles 14 de octubre, al mediodía, según confirmó la Federación Peruana de Vóley (FPV). Los aficionados podrán comprar los boletos a través de la plataforma Joinnus y reservar un lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

PUBLICIDAD

Los precios oscilarán entre S/ 25 y S/ 45. Los valores son similares a los de la temporada anterior. Los seguidores de los clubes tendrán la posibilidad de asistir a los partidos y alentar a sus equipos favoritos durante el inicio del torneo nacional.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027