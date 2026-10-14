Interpol comienza la cacería de Jolín Bazán en 196 países: cabecilla de ‘La Jauría’ estaría fuera del Perú

Jolín Bazán Derrama, presunto líder de la organización criminal La Jauría en Trujillo, viste camisa blanca, chaleco beige y corbata roja en un retrato. (ATV)

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Alias Jolín, presunto cabecilla de La Nueva Jauría, registra desde el 14 de septiembre una notificación roja en Interpol tras un pedido de un juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. El historiador Jorge Nureña sostuvo que una eventual captura permitiría que “se van a poder resolver algunos enigmas” sobre la estructura del grupo.

La inclusión de Jolín en el programa de recompensas del Ministerio del Interior había sido solicitada formalmente en junio. El requerimiento judicial que derivó en la alerta internacional se produjo después de que el investigado recibiera una sentencia por secuestro agravado.

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El general PNP José Antonio Zavala, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, indicó que la Policía Nacional completó la documentación correspondiente y que la incorporación al sistema de recompensas ya era un hecho. Sobre la alerta internacional, señaló: “Todavía no tengo la certeza de que ya haya salido, pero el trámite ya está hecho y en cualquier momento va a salir en el transcurso de las horas”.

Según información policial, en los últimos años, Jolín recorrió Brasil, Bolivia y Colombia. Información clasificada también permitió a las autoridades identificar indicios de sus movimientos migratorios en redes sociales, lo que respalda la hipótesis de que permanece fuera de Perú.

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Nureña afirmó que La Jauría y Los Pulpos controlan la seguridad de mineros legales, ilegales e informales de La Libertad y otras regiones.

‘Jolín’ no estaba incluido en el programa de recompensas

A pesar de ser identificado como el líder de ‘La Jauría’, Jolín Bazán no estuvo incluido en la lista del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior hasta septiembre de este año, cuando se le asignó una recompensa de 300.000 soles por información que permita su captura.

La decisión en el Mininter se tomó luego de que se publicara una investigación realizada por el semanario Hildebrandt en sus Trece. Bazán figura como requisitoriado por el delito de secuestro en La Libertad.

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Jolín Bazán Derrama, señalado como líder de la organización criminal La Jauría, aparece junto a la captura de un ataque armado registrado por cámaras de seguridad en Trujillo. (ATV)

Su nombre cobró especial relevancia tras el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo, un caso que dejó expuesta la disputa entre ‘La Nueva Jauría’ y ‘Los Pulpos’, a la que se le atribuye el atentado.

El semanario reveló que alias ‘Jolín’ exhibía en sus redes sociales fiestas y excentricidades y que, pese a tener una condena de cadena perpetua, habría recibido protección policial. Luego de la publicación, el diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) pidió explicaciones a la institución por su ausencia en el Programa de Recompensas.

Bazán Valderrama fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en 2022, un ataque en el que, según Fiscalía, se exigió S/1,8 millones por la liberación de la víctima.

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