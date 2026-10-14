Perú

Detienen a dos jóvenes por ataque a balazos en VMT: habrían cobrado S/1.500 por el atentado

El comandante PNP Roberth Parra señaló que, según la versión de uno de los detenidos, una mujer habría encargado el atentado por un conflicto relacionado con una deuda y el cobro de intereses mediante favores sexuales

Los sicarios habrían recibido S/1.500 por el atentado contra un hombre en la puerta de una licorería, según las diligencias policiales (Créditos: Latina)
Guardar

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, acusados de integrar la banda Los Sanguinarios de Nueva Esperanza y participar en un ataque a balazos contra un hombre. Según las investigaciones policiales, el atentado ocurrió el 24 de septiembre y habría sido perpetrado por encargo, a cambio de un pago de 1.500 soles.

De acuerdo con Latina, los intervenidos fueron identificados como Adriano Campos Dahua, alias Paolo, y otro joven señalado como su cómplice. Durante las diligencias también cayó Chaíta Alexander Anaya Tarazona, de 19 años, conocido como Chucky. La Policía investiga la presunta participación de los detenidos y busca identificar a otros involucrados en el caso.

PUBLICIDAD

Así ocurrió el ataque en Villa María del Triunfo

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de un mototaxi conducido por Manuel Antonio John Jayo a la avenida 26 de Noviembre. De ese vehículo descendieron dos sujetos que avanzaron hacia el cruce con el jirón El Triunfo. Uno de ellos fue identificado como Adriano Campos Dahua, quien vestía una polera negra, mientras que su acompañante llevaba una prenda roja.

Segundos después, apareció un tercer individuo que habría cumplido la función de campana para alertar sobre posibles riesgos durante el atentado. En las imágenes se observa que saca una bolsa de su bolsillo y realiza una señal antes de que se produzcan los disparos.

PUBLICIDAD

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos por la Depincri de Villa María del Triunfo por su presunta participación en un ataque a balazos ocurrido el 24 de septiembre - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos por la Depincri de Villa María del Triunfo por su presunta participación en un ataque a balazos ocurrido el 24 de septiembre - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Tras el ataque, el presunto vigilante huyó del lugar. La víctima corrió hasta un centro médico cercano para recibir atención por dos lesiones ocasionadas por rozaduras de bala, una en el cuello y otra en la mano. Pese a la gravedad del episodio, logró sobrevivir y buscar asistencia médica.

Policía señala que los implicados habrían cobrado S/1.500

Durante las diligencias, uno de los presuntos sicarios indicó que el pago por el atentado ascendía a 1.500 soles. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, los participantes habrían desempeñado diferentes funciones, desde el traslado hasta la ejecución del ataque y la vigilancia del entorno.

El comandante PNP Roberth Parra señaló al medio que uno de los detenidos proporcionó detalles sobre lo ocurrido, incluidos aspectos que no habían podido advertirse en las grabaciones de seguridad. Estas declaraciones forman parte de las actuaciones policiales orientadas a esclarecer las circunstancias del caso.

Respecto al posible móvil del crimen, el oficial explicó que, según la versión de uno de los presuntos sicarios, una mujer habría contratado el ataque debido a un conflicto económico con la víctima. El policía indicó que el hombre presuntamente le cobraba los intereses de una deuda mediante favores sexuales y que, de acuerdo con ese testimonio, la mujer habría decidido ordenar el atentado porque estaba cansada de esa situación.

Esta versión deberá ser corroborada durante las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Durante los operativos policiales también fue detenido Chaíta Alexander Anaya Tarazona, alias Chucky, de 19 años. La Policía busca identificar a la mujer que habría ordenado el atentado y ubicar a otros posibles implicados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Durante los operativos policiales también fue detenido Chaíta Alexander Anaya Tarazona, alias Chucky, de 19 años. La Policía busca identificar a la mujer que habría ordenado el atentado y ubicar a otros posibles implicados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Investigación busca identificar a otros implicados

La ubicación de los sospechosos fue posible gracias al trabajo conjunto de agentes de inteligencia del Ejército y efectivos de la Depincri de Villa María del Triunfo. Las intervenciones se realizaron en la avenida Ramiro Merino y el jirón Canta, donde fueron detenidos los investigados.

Además del ataque con arma de fuego, Los Sanguinarios de Nueva Esperanza son investigados por su presunta vinculación con el uso ilegal de armas y la comercialización de drogas.

Los detenidos permanecen en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer la identidad de la mujer que habría encargado el atentado y determinar el paradero de los demás presuntos cómplices. Las autoridades buscan esclarecer el grado de participación de cada investigado y reunir los elementos necesarios para el desarrollo del proceso fiscal.

Temas Relacionados

Villa María del TriunfoVMTinseguridad ciudadanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gabriela Herrera afirma que sigue con Diego Chávarri pese a anunciar ruptura: “Debimos conversarlo antes”

La bailarina aseguró que tuvo una discusión con su pareja que la llevó a tomar esa decisión que ahora quedaría en el pasado

Gabriela Herrera afirma que sigue con Diego Chávarri pese a anunciar ruptura: “Debimos conversarlo antes”

El MTC declara en emergencia estos cinco puentes de la Panamericana Norte por daños y riesgos inminentes

La resolución atribuye a esas infraestructuras problemas funcionales, hidráulicos y constructivos que comprometen la seguridad de los usuarios y la continuidad del tránsito

El MTC declara en emergencia estos cinco puentes de la Panamericana Norte por daños y riesgos inminentes

Corte de agua para este viernes 16 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La empresa señaló que las labores buscan optimizar la infraestructura de distribución y precisó que la reposición del servicio dependerá de la culminación de los trabajos, con un restablecimiento gradual en las áreas afectadas

Corte de agua para este viernes 16 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Escolares, el nuevo blanco de la delincuencia: así los atacan a la salida de sus colegios en Lima

Padres y vecinos alertan por hechos registrados cerca de centros educativos, con menores arrastrados, intimidados y despojados de sus pertenencias durante el trayecto hacia sus viviendas

Escolares, el nuevo blanco de la delincuencia: así los atacan a la salida de sus colegios en Lima

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Guillermo Larios reconoció que el cambio de sede genera malestar entre sus compañeros, aunque aseguró que el equipo afrontará el compromiso con la misma determinación y está listo para competir en cualquier escenario

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori crea comisión “Perú en Orden”: ¿Quiénes la integran y cuáles son sus funciones?

Álvaro Vargas Llosa, nuevo embajador de Perú en EE.UU., defiende la cooperación en seguridad: “Sería suicida [rechazarla]”

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

PJ evalúa hoy pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera afirma que sigue con Diego Chávarri pese a anunciar ruptura: “Debimos conversarlo antes”

Gabriela Herrera afirma que sigue con Diego Chávarri pese a anunciar ruptura: “Debimos conversarlo antes”

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

DEPORTES

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario: “Los que están bajos son los jugadores”

Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva ante Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”