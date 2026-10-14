Detienen a dos jóvenes por ataque a balazos en VMT: habrían cobrado S/1.500 por el atentado

Los sicarios habrían recibido S/1.500 por el atentado contra un hombre en la puerta de una licorería, según las diligencias policiales (Créditos: Latina)

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Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, acusados de integrar la banda Los Sanguinarios de Nueva Esperanza y participar en un ataque a balazos contra un hombre. Según las investigaciones policiales, el atentado ocurrió el 24 de septiembre y habría sido perpetrado por encargo, a cambio de un pago de 1.500 soles.

De acuerdo con Latina, los intervenidos fueron identificados como Adriano Campos Dahua, alias Paolo, y otro joven señalado como su cómplice. Durante las diligencias también cayó Chaíta Alexander Anaya Tarazona, de 19 años, conocido como Chucky. La Policía investiga la presunta participación de los detenidos y busca identificar a otros involucrados en el caso.

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Así ocurrió el ataque en Villa María del Triunfo

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de un mototaxi conducido por Manuel Antonio John Jayo a la avenida 26 de Noviembre. De ese vehículo descendieron dos sujetos que avanzaron hacia el cruce con el jirón El Triunfo. Uno de ellos fue identificado como Adriano Campos Dahua, quien vestía una polera negra, mientras que su acompañante llevaba una prenda roja.

Segundos después, apareció un tercer individuo que habría cumplido la función de campana para alertar sobre posibles riesgos durante el atentado. En las imágenes se observa que saca una bolsa de su bolsillo y realiza una señal antes de que se produzcan los disparos.

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Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos por la Depincri de Villa María del Triunfo por su presunta participación en un ataque a balazos ocurrido el 24 de septiembre - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Tras el ataque, el presunto vigilante huyó del lugar. La víctima corrió hasta un centro médico cercano para recibir atención por dos lesiones ocasionadas por rozaduras de bala, una en el cuello y otra en la mano. Pese a la gravedad del episodio, logró sobrevivir y buscar asistencia médica.

Policía señala que los implicados habrían cobrado S/1.500

Durante las diligencias, uno de los presuntos sicarios indicó que el pago por el atentado ascendía a 1.500 soles. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, los participantes habrían desempeñado diferentes funciones, desde el traslado hasta la ejecución del ataque y la vigilancia del entorno.

El comandante PNP Roberth Parra señaló al medio que uno de los detenidos proporcionó detalles sobre lo ocurrido, incluidos aspectos que no habían podido advertirse en las grabaciones de seguridad. Estas declaraciones forman parte de las actuaciones policiales orientadas a esclarecer las circunstancias del caso.

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Respecto al posible móvil del crimen, el oficial explicó que, según la versión de uno de los presuntos sicarios, una mujer habría contratado el ataque debido a un conflicto económico con la víctima. El policía indicó que el hombre presuntamente le cobraba los intereses de una deuda mediante favores sexuales y que, de acuerdo con ese testimonio, la mujer habría decidido ordenar el atentado porque estaba cansada de esa situación.

Esta versión deberá ser corroborada durante las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Durante los operativos policiales también fue detenido Chaíta Alexander Anaya Tarazona, alias Chucky, de 19 años. La Policía busca identificar a la mujer que habría ordenado el atentado y ubicar a otros posibles implicados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Investigación busca identificar a otros implicados

La ubicación de los sospechosos fue posible gracias al trabajo conjunto de agentes de inteligencia del Ejército y efectivos de la Depincri de Villa María del Triunfo. Las intervenciones se realizaron en la avenida Ramiro Merino y el jirón Canta, donde fueron detenidos los investigados.

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Además del ataque con arma de fuego, Los Sanguinarios de Nueva Esperanza son investigados por su presunta vinculación con el uso ilegal de armas y la comercialización de drogas.

Los detenidos permanecen en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer la identidad de la mujer que habría encargado el atentado y determinar el paradero de los demás presuntos cómplices. Las autoridades buscan esclarecer el grado de participación de cada investigado y reunir los elementos necesarios para el desarrollo del proceso fiscal.