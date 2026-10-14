Fernanda Pinto valora la campaña de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Sé que han podido dar mucho más”

La jugadora habló sobre el desempeño de la selección en el torneo continental, el respaldo que mantiene hacia sus compañeras y las reacciones que generó su ausencia en la convocatoria. (Video: La Cátedra Deportes)

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Fernanda Pinto se pronunció sobre la participación de la selección peruana en el Sudamericano Sub 19 de Vóley, certamen en el que el equipo nacional consiguió llegar hasta la final frente a Argentina. Aunque no pudo acompañar a sus compañeras durante el campeonato tras quedar fuera de la convocatoria, la joven voleibolista destacó el desempeño del grupo y aseguró sentirse orgullosa de la campaña realizada.

En una conversación con ‘La Cátedra Deportes’, Pinto valoró el esfuerzo de las jugadoras a lo largo del torneo disputado en Maracaibo, aunque consideró que el plantel tenía condiciones para mostrar un rendimiento todavía mejor en la definición por el título.

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“Yo creo mucho en las chicas, estoy muy orgullosa de ellas. Saben que, muy aparte de lo que pasó, ellas son mis compañeras y eso nadie lo va a quitar. Estoy muy feliz de cada una. Sé que han podido dar mucho más. Capaz no fue un buen día en la final, capaz no fue su partido, pero yo sé que hasta llegar a una final en un Sudamericano es muy bueno y estoy muy orgullosa de ellas. Han jugado muy bien, han jugado con el corazón y eso es lo que se amerita”, manifestó.

La deportista resaltó así el recorrido de la selección peruana hasta la instancia decisiva y dejó en claro que su situación personal no cambia el vínculo que mantiene con las integrantes del plantel. Para Pinto, llegar a una final sudamericana representa un logro importante, más allá de que el equipo no pudiera quedarse con el campeonato.

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Fernanda Pinto es una de las figuras de las categorías menores de Perú. Crédito: FPV

Fernanda Pinto se refirió a los comentarios tras su exclusión

La ausencia de Pinto en la selección Sub 19 generó diversas reacciones entre los aficionados, especialmente por su destacado rendimiento con Perú en el Mundial Sub 17. Frente a los comentarios que surgieron en redes sociales, la jugadora explicó que prefiere concentrarse en el respaldo de su familia y de los entrenadores que la acompañan en su desarrollo deportivo.

“Simplemente yo veo los comentarios positivos. Incluso a veces trato ni de ver los comentarios porque no me suman en nada. Me suman los comentarios de mis papás y de mi entrenador, sea de la San Martín, sea de la selección. Y creo que pasó lo que pasó, eso no tenía nada que ver conmigo, en el hecho de meterme en si me necesitaban o no me necesitaban”, señaló.

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Sus palabras llegaron después de que también explicara su versión sobre los motivos por los que quedó fuera de la convocatoria. En su conversación con ‘La Cátedra Deportes’, Pinto sostuvo que nunca rechazó a la selección y que intentó encontrar una solución ante el cruce de compromisos escolares y deportivos.

La voleibolista manifestó que solicitó permisos y buscó dialogar con el equipo nacional, pero las gestiones no terminaron como esperaba. Además, explicó que tuvo que disputar una competencia representando a su colegio debido a una situación vinculada con la beca que comparte con su hermana.

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

¿Las compañeras de Pinto necesitaron su presencia en el Sudamericano?

Consultada sobre si considera que su ausencia pudo afectar al equipo durante el campeonato, Pinto reconoció que sus compañeras quizá pudieron necesitarla en determinados momentos. Sin embargo, evitó centrar su análisis en lo que habría ocurrido con ella dentro de la cancha y prefirió destacar el trabajo que realizó el grupo para alcanzar la final.

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“Sí, por una parte me deben de haber necesitado las chicas, sé que de alguna manera me han podido necesitar en algunas cosas, pero yo no lo veo así. Yo veo que las chicas han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien”, concluyó.

De esta manera, Pinto reiteró su respaldo a la selección peruana Sub 19 y reconoció el esfuerzo de sus compañeras durante el Sudamericano. Pese a no haber formado parte del plantel que disputó el torneo, la joven deportista destacó el resultado colectivo y expresó su confianza en el grupo, al que considera capaz de seguir creciendo en futuras competencias internacionales.

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