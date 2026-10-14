La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario: “Los que están bajos son los jugadores”

El exfutbolista cuestionó a cuatro futbolistas por el discreto rendimiento mostrado en los últimos partidos del Torneo Clausura. (Video: Desmarcados)

Guardar

Universitario de Deportes mantiene dudas en su juego pese a que rescató un empate sobre el final ante Melgar en el estadio Monumental. El resultado abrió el debate sobre una eventual modificación del sistema 3-5-2 hacia una línea de cuatro defensores, aunque Mauro Cantoro sostuvo que la respuesta no está en el dibujo táctico.

Para el exfutbolista, el foco debe ponerse en el rendimiento de varios integrantes del plantel. “¿Los volantes centrales quiénes serían? Ponle Murrugarra y Concha, Murrugarra y Quispe... Si Concha sigue jugando en el nivel que está, ¿qué haces? Si Quispe no levanta, ¿qué haces?”, cuestionó en el programa de YouTube, Desmarcados.

PUBLICIDAD

Las variante en el esquema de juego, según el ‘Toro’, no corregiría por sí sola las falencias que observa en el campo. “Ahora, si Quispe y Concha vuelven a un nivel a la altura de lo que es la ‘U’, ¿juegas el sistema que tengas ganas y estos pibes te hacen ganar o no? Eso es lo que yo no entiendo”, afirmó.

El 11 titular de Universitario que Fabián Bustos planteó para el duelo ante Melgar. - créditos: Universitario

El análisis de Mauro Cantoro fue más allá de una posible reconfiguración defensiva. “Por más que juegue como juegue, los que están bajos son los jugadores”, sostuvo.

En ese sentido, puso el foco en Jairo Concha y recordó que el volante debía convertirse en uno de los ejes de Universitario. “No puede jugar el partido que jugó Concha. Volvió a ser el Concha que pedíamos que se tiene que hacer eje, que tiene que demostrar, etc.”, expresó Cantoro sobre la actuación del mediocampista ante Melgar.

PUBLICIDAD

El exdelantero argentino consideró que el bajo nivel de ‘Jairoco’ condiciona cualquier intento por cambiar el sistema. También incluyó a Piero Quispe dentro de los futbolistas que, bajo su mirada, no han logrado levantar su rendimiento. “Entonces, con eso, por más que lo ponga con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con Ureña, si no levanta, está jodido. Quispe y los otros chicos están igual”, comentó.

Jonathan Mejía se pronunció por los errores de la 'U' y de la reacción del equipo para lograr el empate ante el 'dominó'. (Video: L1 MAX)

En el caso de Andy Polo, Mauro Cantoro reconoció una leve evolución, aunque consideró que el aporte del extremo todavía está lejos de ser suficiente para cambiar la dinámica del equipo. “Polo no hizo mucho más de lo que venía haciendo. Habrá hecho un poquitito. Y estamos resaltando que levantó poco y nada. ¿Qué hizo? Tiró algún centro, nada”, declaró.

PUBLICIDAD

Cantoro vinculó esa situación con el presente de otros futbolistas que, de acuerdo con su observación, cuentan con antecedentes relevantes pero no atraviesan su mejor momento. “Inga bajó su nivel estos últimos partidos. Y estamos hablando de jugadores que son de selección como Inga y Concha, Polo siempre fue de selección. No levantan”, indicó.

El análisis también incluyó a Diego Romero. El exjugador señaló que el arquero no transmite la seguridad que necesita el equipo en una etapa en la que Universitario busca consolidarse en el Torneo Clausura. “Tiene un arquero que no te da seguridad”, sostuvo al cerrar su crítica sobre el funcionamiento defensivo y el rendimiento de los jugadores cuestionados.

PUBLICIDAD

La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario.

El fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura 2026

La próxima presentación de Universitario será como visitante ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo.

Luego, el conjunto ‘estudiantil’ recibirá a Juan Pablo II en un duelo correspondiente a la jornada 13. En la fecha 14, volverá a actuar como local frente a Sport Boys.

La siguiente salida de los ‘merengues’ será ante Atlético Grau, por la fecha 15. Ese compromiso también se disputará en el estadio Mansiche.

Después, Universitario chocará en casa con CD Moquegua en la fecha 16. El cierre de su participación en el Torneo Clausura será como visitante frente a Sport Huancayo.

PUBLICIDAD