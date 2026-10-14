Perú Deportes

La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario: “Los que están bajos son los jugadores”

El exfutbolista analizó el performance de cuatro futbolistas de la ‘U’ y no dudó en criticarlos en medio de los cuestionamientos en el Torneo Clausura

El exfutbolista cuestionó a cuatro futbolistas por el discreto rendimiento mostrado en los últimos partidos del Torneo Clausura. (Video: Desmarcados)
Guardar

Universitario de Deportes mantiene dudas en su juego pese a que rescató un empate sobre el final ante Melgar en el estadio Monumental. El resultado abrió el debate sobre una eventual modificación del sistema 3-5-2 hacia una línea de cuatro defensores, aunque Mauro Cantoro sostuvo que la respuesta no está en el dibujo táctico.

Para el exfutbolista, el foco debe ponerse en el rendimiento de varios integrantes del plantel. “¿Los volantes centrales quiénes serían? Ponle Murrugarra y Concha, Murrugarra y Quispe... Si Concha sigue jugando en el nivel que está, ¿qué haces? Si Quispe no levanta, ¿qué haces?”, cuestionó en el programa de YouTube, Desmarcados.

PUBLICIDAD

Las variante en el esquema de juego, según el ‘Toro’, no corregiría por sí sola las falencias que observa en el campo. “Ahora, si Quispe y Concha vuelven a un nivel a la altura de lo que es la ‘U’, ¿juegas el sistema que tengas ganas y estos pibes te hacen ganar o no? Eso es lo que yo no entiendo”, afirmó.

El 11 titular de Universitario que Fabián Bustos planteó para el duelo ante Melgar. - créditos: Universitario
El 11 titular de Universitario que Fabián Bustos planteó para el duelo ante Melgar. - créditos: Universitario

El análisis de Mauro Cantoro fue más allá de una posible reconfiguración defensiva. “Por más que juegue como juegue, los que están bajos son los jugadores”, sostuvo.

En ese sentido, puso el foco en Jairo Concha y recordó que el volante debía convertirse en uno de los ejes de Universitario. “No puede jugar el partido que jugó Concha. Volvió a ser el Concha que pedíamos que se tiene que hacer eje, que tiene que demostrar, etc.”, expresó Cantoro sobre la actuación del mediocampista ante Melgar.

PUBLICIDAD

El exdelantero argentino consideró que el bajo nivel de ‘Jairoco’ condiciona cualquier intento por cambiar el sistema. También incluyó a Piero Quispe dentro de los futbolistas que, bajo su mirada, no han logrado levantar su rendimiento. “Entonces, con eso, por más que lo ponga con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con Ureña, si no levanta, está jodido. Quispe y los otros chicos están igual”, comentó.

Jonathan Mejía se pronunció por los errores de la 'U' y de la reacción del equipo para lograr el empate ante el 'dominó'. (Video: L1 MAX)

En el caso de Andy Polo, Mauro Cantoro reconoció una leve evolución, aunque consideró que el aporte del extremo todavía está lejos de ser suficiente para cambiar la dinámica del equipo. “Polo no hizo mucho más de lo que venía haciendo. Habrá hecho un poquitito. Y estamos resaltando que levantó poco y nada. ¿Qué hizo? Tiró algún centro, nada”, declaró.

Cantoro vinculó esa situación con el presente de otros futbolistas que, de acuerdo con su observación, cuentan con antecedentes relevantes pero no atraviesan su mejor momento. “Inga bajó su nivel estos últimos partidos. Y estamos hablando de jugadores que son de selección como Inga y Concha, Polo siempre fue de selección. No levantan”, indicó.

El análisis también incluyó a Diego Romero. El exjugador señaló que el arquero no transmite la seguridad que necesita el equipo en una etapa en la que Universitario busca consolidarse en el Torneo Clausura. “Tiene un arquero que no te da seguridad”, sostuvo al cerrar su crítica sobre el funcionamiento defensivo y el rendimiento de los jugadores cuestionados.

La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario.
La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario.

El fixture restante de Universitario en el Torneo Clausura 2026

La próxima presentación de Universitario será como visitante ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo.

Luego, el conjunto ‘estudiantil’ recibirá a Juan Pablo II en un duelo correspondiente a la jornada 13. En la fecha 14, volverá a actuar como local frente a Sport Boys.

La siguiente salida de los ‘merengues’ será ante Atlético Grau, por la fecha 15. Ese compromiso también se disputará en el estadio Mansiche.

Después, Universitario chocará en casa con CD Moquegua en la fecha 16. El cierre de su participación en el Torneo Clausura será como visitante frente a Sport Huancayo.

Temas Relacionados

Mauro CantoroJairo ConchaPiero QuispeCésar IngaAndy PoloDiego RomeroUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Guillermo Larios reconoció que el cambio de sede genera malestar entre sus compañeros, aunque aseguró que el equipo afrontará el compromiso con la misma determinación y está listo para competir en cualquier escenario

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Las chorrillanas debutarán frente las ‘guerreras’ en el torneo nacional y se perfila como uno de los duelos más emocionantes en la jornada inaugural. Entérate los detalles del crucial cotejo

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fernanda Pinto rompe su silencio tras su exclusión del Sudamericano Sub 19: “Yo nunca rechacé a la selección”

La voleibolista peruana explicó que tuvo que disputar un torneo escolar durante la preparación de la ‘bicolor’ debido a un compromiso relacionado con la beca que comparte con su hermana. “Traté de que me dieran alguna solución”, lamentó

Fernanda Pinto rompe su silencio tras su exclusión del Sudamericano Sub 19: “Yo nunca rechacé a la selección”

Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva ante Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

El líder del mediocampo del conjunto ‘rosado’ puede suponer una ausencia capital para Carlos Desio por una cuestión administrativa asociada con el siguiente rival de turno

Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva ante Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

El exfutbolista se refirió al cruce entre Ricardo Bettocchi y el administrador de Universitario, a quien comparó con el vigente director general de fútbol de la FPF

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori crea comisión “Perú en Orden”: ¿Quiénes la integran y cuáles son sus funciones?

Álvaro Vargas Llosa, nuevo embajador de Perú en EE.UU., defiende la cooperación en seguridad: “Sería suicida [rechazarla]”

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

PJ evalúa hoy pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

DEPORTES

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva ante Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1