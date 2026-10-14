Perú

Gabriela Herrera afirma que sigue con Diego Chávarri pese a anunciar ruptura: “Debimos conversarlo antes”

La bailarina aseguró que tuvo una discusión con su pareja que la llevó a tomar esa decisión que ahora quedaría en el pasado

Composición dividida con Gabriela Herrera a la izquierda y Diego Chávarri a la derecha, ambos hablando frente a micrófonos
Gabriela Herrera aclara que continúa su relación con Diego Chávarri luego de haber anunciado públicamente una ruptura sentimental.
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Gabriela Herrera confirmó que su relación con Diego Chávarri continúa, pese a que ambos difundieron comunicados en los que anunciaban el final de su romance durante el último fin de semana. La bailarina explicó que una discusión derivó en esa decisión, aunque ahora considera que debieron hablar antes de hacerla pública.

La integrante de La Granja VIP señaló que atravesaron desacuerdos como los que pueden surgir en cualquier pareja. Aun así, reconoció que la exposición mediática agregó una dificultad a la situación que enfrentaban.

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Para Herrera, el principal problema fue que el conflicto se trasladó a las redes sociales antes de que ambos pudieran resolverlo de manera privada. También precisó que se trata de su primera relación con una figura pública.

“En toda relación hay discusiones, hay contradicciones en cosas porque es lo normal, hay situaciones, porque acá nadie es perfecto. Ni yo soy perfecta ni Diego es perfecto”, declaró Gabriela Herrera.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri se pronuncian en un micrófono de estudio sobre los comunicados emitidos respecto a su relación sentimental. La bailarina señala que en toda relación ocurren discusiones y reconoce que debieron conversar antes de publicar su comunicado.

La bailarina sostuvo que el hecho de estar expuestos influyó en la forma en que se interpretó el anuncio. “La diferencia es que estamos expuestos y creo que debimos conversarlo antes de poner el comunicado, considero yo”, expresó.

Los mensajes publicados por la pareja habían dado a entender que la separación era definitiva. Sin embargo, las recientes declaraciones de Herrera modificaron ese escenario y confirmaron que el vínculo con el exfutbolista sigue vigente.

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La artista también respondió a los rumores sobre una presunta traición. Gabriela Herrera negó que haya existido una infidelidad y afirmó que las razones del conflicto solo las conocen ella y Diego Chávarri.

“No ha sido una infidelidad. La situación por la que ha pasado la tenemos Diego y yo”, sostuvo al referirse a las versiones que circularon en redes sociales tras el anuncio de ruptura.

Tres recuadros muestran a dos hombres y una mujer rubia sentados frente a micrófonos en un estudio de grabación
Gabriela Herrera habla durante un programa en línea sobre su relación sentimental con Diego Chávarri tras anunciar una separación.

A partir de esta experiencia, ambos decidieron resguardar más su vida personal. La bailarina indicó que evitarán compartir detalles de sus diferencias para impedir que una situación similar vuelva a escalar en el ámbito público.

“Ahora vamos a tener la relación un poquito más privada por el bien de nosotros. Solo entre nosotros dos para no pasar lo mismo”, sentenció la participante de La Granja VIP.

Los comunicados mostraron diferencias sobre el fin de la relación

La primera en pronunciarse fue Gabriela Herrera, quien publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciar que su romance con Diego Chávarri había terminado. En ese texto, presentó la decisión como un acuerdo entre los dos.

“Quiero compartir con ustedes que Diego y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales, aprendizajes y recuerdos que siempre guardaremos con cariño”, escribió.

La bailarina agradeció las muestras de afecto que recibió la pareja desde que hizo público el vínculo. Además, pidió respeto para atravesar lo que describió como una nueva etapa.

Captura de pantalla de un texto publicado en la cuenta de Instagram de Gabriela Herrera que anuncia el fin de su relación sentimental
Gabriela Herrera comunica la finalización de su relación sentimental con Diego Chávarri a través de un mensaje en redes sociales.

“Agradezco de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo. Les pedimos el respeto y comprensión en este momento, y que nos permitan vivir esta nueva etapa con tranquilidad”, agregó Gabriela Herrera.

El comunicado de Diego Chávarri tuvo un tono distinto. El exfutbolista fue más breve y presentó el final de la relación como una decisión propia, sin hacer referencia a un acuerdo previo con la bailarina.

“He decidido poner fin a mi relación con la srta. Gabriela Herrera. Los motivos prefiero reservarlos. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos mostraron su cariño durante estos meses”, escribió el popular ‘Diablito’.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de la cuenta chavarri.oficial con un mensaje de texto blanco sobre fondo negro
Diego Chávarri anuncia mediante una publicación en redes sociales el término de su relación sentimental con Gabriela Herrera.

La diferencia entre ambos pronunciamientos generó comentarios entre los seguidores de la pareja. Mientras Gabriela Herrera habló de una determinación conjunta, Diego Chávarri señaló que él había optado por cerrar la relación.

En ese momento, ninguno ofreció detalles sobre los motivos de la ruptura. La reciente versión de Herrera indica que el anuncio no significó el final definitivo del romance y que la pareja buscará manejar sus diferencias lejos de las redes sociales.

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