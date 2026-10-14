Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Durante una transmisión en vivo del programa de entretenimiento Sin Más Que Decir, los conductores reciben una llamada telefónica de Karina Rivera. En la conversación en directo, la presentadora conversa con María Pía Copello y el equipo de conducción sobre la posibilidad de un reencuentro público en el set y las razones por las cuales no se ha concretado anteriormente.

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Karina Rivera irrumpió por teléfono en el programa digital de María Pía Copello y dejó abierta la posibilidad de participar próximamente en Sin más que decir. La llamada se produjo mientras los conductores conversaban sobre la animadora infantil, quien saludó al equipo y comentó que sigue sus transmisiones.

El contacto reavivó las expectativas de un encuentro público entre ambas figuras, luego de los rumores que durante años apuntaron a una presunta enemistad. Lejos de alimentar esa versión, la conversación mantuvo un tono cordial y dejó planteada una futura coordinación.

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La exanimadora infantil explicó que suele ver el contenido de María Pía Copello durante las mañanas, cuando se prepara para empezar sus actividades. Según contó, el estilo del espacio digital le resulta una compañía habitual en ese momento del día.

Karina Rivera se comunica mediante una llamada telefónica en vivo con la presentadora María Pía Copello.

“¿Cómo están, chicos? Felicitaciones. La verdad es que siempre los veo, a esta hora me estoy maquillando, arreglando, entonces los pongo para divertirme. Me parecen súper alegres, así que me alegran las mañanas”, dijo Karina Rivera durante su intervención telefónica.

Sus palabras sorprendieron a los integrantes de Sin +que decir, quienes no esperaban recibir su llamada en plena transmisión. El diálogo permitió que Rivera expresara públicamente su cercanía con el programa y su interés en compartir un espacio con sus conductores.

La aparición de la animadora también volvió a poner el foco sobre el vínculo con María Pía Copello. Ambas fueron referentes de la televisión infantil peruana, aunque en distintas etapas, y durante largo tiempo circularon comentarios sobre una posible distancia entre ellas.

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Karina Rivera explicó por qué aún no visitó el programa de María Pía Copello

Durante la conversación, Karina Rivera aclaró que su ausencia en el espacio digital no respondió a una falta de interés. La conductora sostuvo que hubo distintos motivos que impidieron concretar la invitación, aunque evitó dar detalles sobre esas circunstancias.

“No es que no haya querido sentarme. Han pasado mil situaciones, seguramente ya las conversaremos, pero encantada. Mostro estar con todo ese manchón para que me pongan más pilas… Yo te escribo por interno mis horarios del programa, lo manejamos”, expresó Rivera.

María Pía Copello sostiene un teléfono móvil al micrófono durante la emisión en directo de un programa de radio en el que conversa con Karina Rivera.

Con esa respuesta, la figura televisiva descartó que existiera una negativa de su parte para encontrarse con María Pía Copello frente a cámaras. También dejó en manos de ambas la coordinación de una fecha, a partir de sus respectivos horarios.

Rivera propuso comunicarse por mensaje privado con Copello para organizar su participación. Sin embargo, durante la transmisión de Sin más que decir no se anunció cuándo podría producirse su visita ni qué dinámica tendría dentro del programa.

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La posibilidad de una entrevista o una conversación conjunta quedó instalada tras la llamada. El esperado encuentro entre Karina Rivera y María Pía Copello concentra la atención de quienes siguieron sus trayectorias como animadoras infantiles y conocieron las versiones sobre una supuesta rivalidad.

Karina Rivera y María Pía Copello dejaron abierta la puerta a un reencuentro público

La conversación al aire mostró una interacción distante de las especulaciones que circularon en los últimos años. Hubo felicitaciones, bromas y una invitación que Rivera aceptó de manera pública, aunque todavía sin una fecha definida.

El diálogo también permitió que María Pía Copello conozca que Rivera es parte de la audiencia habitual de su propuesta digital. Para la animadora, el programa funciona como una opción de entretenimiento durante su rutina matutina.

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Por ahora, no se informó cuándo coincidirán en Sin más que decir. La confirmación dependerá de la coordinación que ambas anunciaron durante la comunicación telefónica, que dejó abierta la opción de verlas juntas en una próxima emisión.