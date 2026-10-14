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Miranda Capurro respalda comentario sobre Doménico Benavides tras las críticas en su contra

La influencer no publicó una defensa directa, pero aprobó un mensaje que cuestionaba los ataques contra el joven por situaciones de su pasado

Miranda Capurro muestar su respaldo a Doménico Benavides.
Miranda Capurro muestar su respaldo a Doménico Benavides.
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Miranda Capurro reaccionó a un comentario sobre Domenico Benavides. La influencer marcó con “me gusta” un mensaje que cuestionaba las críticas dirigidas al joven y sostenía que no merecía los ataques recibidos por hechos de su pasado. Hasta ahora, Capurro no emitió una declaración directa sobre el tema.

La reacción apareció entre los comentarios de un video que Miranda Capurro publicó el domingo. En esa grabación, la creadora de contenido habló sobre cómo se ha sentido frente a las críticas que recibió a raíz de su participación en la película ‘Amigo, por ahí no es’.

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El mensaje que obtuvo la reacción de Capurro llamó la atención de varios usuarios. La publicación fue interpretada como una señal de respaldo hacia Domenico Benavides, aunque la influencer no escribió un pronunciamiento propio ni mencionó su nombre en el video.

El comentario que recibió el “me gusta” de Miranda Capurro

Entre las respuestas al video de Capurro, una seguidora se refirió a la situación de Benavides y pidió que se tomara en cuenta que las personas pueden cambiar con el paso del tiempo.

“Si hablamos del hate que le hicieron a Domenico, no se lo merecía para nada. Todos tuvimos errores en el pasado y que hoy en día la gente se entere y quiera juzgarte por ello cuando ya no eres esa misma persona, fue innecesario”, escribió la usuaria.

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El comentario recibió un “me gusta” de la cuenta de la influencer. Ese gesto fue leído como una señal de respaldo a Doménico Benavides.

La figura digital reaccionó a una publicación de una seguidora que pidió no juzgar al joven por hechos anteriores y cuestionó las críticas en redes sociales. Ric La Torre/ TikTok

La interacción se produjo luego de que la creadora de contenido difundiera un video en el que se refirió a las críticas que ha recibido por su más reciente proyecto audiovisual. En los comentarios, algunos usuarios expresaron respaldo hacia ella, mientras otros plantearon observaciones y cuestionamientos.

En ese espacio surgió el mensaje dedicado a Domenico. La reacción de Capurro bastó para que el tema se instalara entre sus seguidores, sobre todo porque hasta ese momento no había realizado declaraciones públicas referidas a la controversia alrededor de su pareja.

Gino Tassara defiende su película ‘Amigo, por ahí no es’

Gino Tassara respondió a las críticas contra ‘Amigo, por ahí no es’ y defendió el guion, las actuaciones y la fotografía de la película. El director realizó transmisiones en vivo, donde reconoció que su propuesta puede no ajustarse a las expectativas de parte del público, pero sostuvo que se trata de una historia que lo representa.

“Puede ser porque la gente no quiere una comedia ligera, quiere que el cine sea todo denso”, afirmó Gino Tassara durante una de sus intervenciones en redes sociales. La película ha recibido cuestionamientos desde su estreno, tanto por usuarios como por algunos comentaristas especializados.

El cineasta se refirió de manera directa al guion de la producción. “No me importa si esta vez no he hecho un guion espectacular, pero he hecho algo que a mí me mueve”, señaló. Con esas palabras, defendió su decisión creativa y remarcó su vínculo personal con el proyecto.

Jassir Yunis asume su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’ decidido a demostrar su talento más allá de las críticas sobre su parentesco con el director.
Jassir Yunis asume su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’ decidido a demostrar su talento más allá de las críticas sobre su parentesco con el director.

Tassara también respaldó al elenco y el trabajo técnico de ‘Amigo, por ahí no es’. En particular, destacó el apartado visual de la película. “Todo el mundo me ha hablado que la fotografía está linda”, expresó.

La defensa del realizador ocurre en medio de críticas en redes sociales, donde se cuestiona distintos aspectos de la historia y su ejecución.

Tassara, por su parte, dejó claro que mantiene su respaldo a la película pese a las reacciones negativas. Sus declaraciones apuntaron a defender el carácter de comedia de la propuesta y a reivindicar el trabajo realizado durante la producción.

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