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La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Guillermo Larios reconoció que el cambio de sede genera malestar entre sus compañeros, aunque aseguró que el equipo afrontará el compromiso con la misma determinación y está listo para competir en cualquier escenario

El futbolista del cuadro sullanense expresó la comodidad del plantel por tener que jugar como local lejos de casa, en la ciudad de Trujillo. (Video: L1MAX)
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Alianza Atlético tendrá que ejercer la localía lejos de Sullana cuando enfrente a Universitario de Deportes por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en Trujillo, una situación que no ha pasado desapercibida en el plantel del conjunto piurano. Guillermo Larios reconoció que el traslado resulta incómodo para los futbolistas, aunque remarcó que el equipo está preparado para competir en cualquier escenario.

En una entrevista con ‘L1 Radio’, el atacante del cuadro sullanense expresó que comparte la opinión de sus compañeros sobre la dificultad de tener que realizar un viaje largo para disputar un partido en condición de local. Sin embargo, dejó en claro que esta circunstancia no modificará la mentalidad del grupo ni la forma en que afrontará el compromiso ante la ‘U’.

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“Creo yo que comparto también con mis compañeros. Creo lo mismo, el mismo pensar, que es algo un poco incómodo, porque en teoría no deberíamos hacer un viaje largo para jugar de locales”, manifestó Larios.

Pese a la incomodidad que genera el cambio de sede, el futbolista sostuvo que Alianza Atlético se siente preparado para afrontar el encuentro en Trujillo. El jugador destacó que el equipo viene mostrando un rendimiento que buscará sostener durante el resto del campeonato, independientemente del escenario en el que le toque competir.

Pero nosotros nos sentimos cómodos en cualquier campo, la verdad, y que nos permita jugar de la mejor manera, como lo venimos haciendo. Para nosotros nos viene bien y vamos a seguir haciéndolo de principio a fin, como lo venimos demostrando en todo el campeonato”, señaló.

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Alianza Atlético se alista para recibir a Universitario en Trujillo.
Alianza Atlético se alista para recibir a Universitario en Trujillo. Crédito: LFP

Las declaraciones de Larios reflejan dos posturas dentro del plantel: la incomodidad por tener que desplazarse para jugar como local y la intención de no permitir que esa situación interfiera en el rendimiento deportivo. Alianza Atlético buscará trasladar su buen momento al duelo frente a Universitario, en un partido importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

El respaldo de Federico Urciuoli en el buen momento de Alianza Atlético

Larios también destacó la influencia del entrenador Federico Urciuoli en el funcionamiento del equipo de Sullana. El futbolista valoró especialmente la confianza que el técnico transmite a sus dirigidos y la libertad que les brinda para desenvolverse dentro del campo.

Urciuoli nos da la confianza de cada uno poder ser libres en el campo y eso es lo que nos ayuda a destacar de manera individual y sacar adelante al equipo”, explicó.

El atacante considera que esa confianza permite que cada futbolista pueda explotar sus características y contribuir al rendimiento colectivo. Alianza Atlético buscará mantener esa dinámica ante Universitario, pese a la dificultad que representa disputar el compromiso lejos de su habitual escenario.

Guillermo Larios viene de anotarle a Sport Boys en el Callao.
Guillermo Larios viene de anotarle a Sport Boys en el Callao. Crédito: Prensa club

Alianza Atlético recibirá a Universitario en Trujillo

El enfrentamiento entre Alianza Atlético y Universitario corresponde a la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El equipo piurano deberá trasladarse a Trujillo para disputar el partido en el estadio IPD Mansiche, en lugar de jugar en Sullana.

Aunque el cambio de sede genera incomodidad en el plantel, Guillermo Larios aseguró que el equipo está preparado para competir en cualquier escenario. Los ‘churres’ buscarán respaldar esa confianza con otro resultado positivo, como el que consiguieron en la jornada anterior, cuando vencieron 3-1 a Sport Boys en el Callao.

Así, Alianza Atlético intentará mantener el rendimiento que ha mostrado durante el campeonato frente a un Universitario que también necesita sumar puntos en la recta final del Clausura. Para el conjunto sullanense, el reto será competir en un escenario distinto sin perder la confianza ni la identidad de juego que, según Larios, han sido importantes en su campaña.

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