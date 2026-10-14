Perú

Escolares, el nuevo blanco de la delincuencia: así los atacan a la salida de sus colegios en Lima

Padres y vecinos alertan por hechos registrados cerca de centros educativos, con menores arrastrados, intimidados y despojados de sus pertenencias durante el trayecto hacia sus viviendas

Delincuentes acechan a estudiantes y los atacan por sus celulares en distritos de Lima| Video: Panamericana
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Las cámaras de seguridad de distintos puntos de Lima registraron ataques contra escolares a la salida de sus colegios, en los que delincuentes los siguen, los golpean, los arrastran por el suelo y los amenazan con armas para robarles celulares y otras pertenencias.

Uno de los casos más recientes ocurrió en San Juan de Miraflores. Las imágenes muestran a un hombre con una polera naranja que merodeaba por una zona cercana a un colegio antes de acercarse a una estudiante. El sujeto forcejeó con la menor, la arrastró por el suelo e intentó quitarle sus objetos de valor.

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La adolescente trató de resistir el ataque. Otra menor y varios padres de familia intervinieron para alejar al agresor, que abandonó el lugar luego del forcejeo.

Vecinos de la zona alertaron sobre robos contra alumnos durante el horario de salida de los centros educativos. Un residente afirmó que una escolar fue asaltada cerca de las 17:00 y recibió golpes durante el hecho.

A la salida de clases: los ataques contra menores que alarman a vecinos de Lima
A la salida de clases: los ataques contra menores que alarman a vecinos de Lima| Panamericana

A la chica le han dado duro”, relató el vecino, quien cuestionó la falta de resguardo para los estudiantes en los alrededores de los colegios. Según indicó, los vigilantes no alcanzan para atender los riesgos que enfrentan los alumnos al retirarse de las aulas.

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Los robos se concentran en objetos que los delincuentes consideran de fácil reventa, entre ellos teléfonos celulares.

Nueva víctima en Los Olivos

Otro registro corresponde a la urbanización Los Jazmines del Naranjal, en Los Olivos, donde un hombre atacó a dos escolares en un lapso menor a una hora.

En el primer caso, siguió a un estudiante, lo intimidó y lo obligó a mostrar lo que llevaba consigo. La escena quedó registrada como si el agresor revisara sus pertenencias en busca de algún objeto de valor.

Poco después, el mismo sujeto abordó a otra escolar. Las imágenes muestran que hizo el ademán de sacar un objeto punzocortante mientras la tocaba para verificar si llevaba celular u otros artículos.

Padres y vecinos alertan por hechos registrados cerca de centros educativos, con menores arrastrados, intimidados y despojados de sus pertenencias durante el trayecto hacia sus viviendas
Padres y vecinos alertan por hechos registrados cerca de centros educativos, con menores arrastrados, intimidados y despojados de sus pertenencias durante el trayecto hacia sus viviendas| Foto: Panamericana

Estudiantes en Comas también denuncian robos

En Comas, un delincuente armado interceptó a un grupo de estudiantes que acababa de salir de su colegio y caminaba hacia sus casas. El sujeto amenazó a los menores con un arma de fuego y se concentró en uno de ellos, a quien lanzó al suelo antes de quitarle el celular.

Un vecino sostuvo que los asaltantes identifican a los escolares como objetivos por el uso de teléfonos. “Con mucha violencia roban, porque ya saben que los escolares llevan celulares”, señaló.

El testimonio expone una medida que algunas familias ya adoptaron: restringir el uso o el traslado de celulares durante la jornada escolar. “A mi hija ya le he dicho que deje su celular”, contó el residente.

Los casos registrados en San Juan de Miraflores, Los Olivos y Comas muestran ataques ocurridos a plena luz del día, en horarios en los que decenas de alumnos salen de sus colegios y se dirigen a sus hogares.

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