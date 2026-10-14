Fernanda Pinto rompe su silencio tras su exclusión del Sudamericano Sub 19: “Yo nunca rechacé a la selección”

La figura de la selección Sub 17 dio su versión sobre lo ocurrido y negó haber rechazado la convocatoria nacional. (Video: La Cátedra Deportes)

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Fernanda Pinto rompió su silencio sobre los motivos por los que quedó fuera de la selección peruana que disputó el Sudamericano Sub 19 de vóley en Maracaibo, Venezuela. La joven atacante, una de las figuras nacionales en el Mundial Sub 17, aseguró que nunca rechazó representar al país y explicó que su situación estuvo relacionada con el cruce de compromisos entre la ‘bicolor’ y su colegio.

En una conversación con ‘La Cátedra Deportes’, Pinto sostuvo que su intención siempre fue continuar entrenando con el equipo nacional después de finalizar su participación en la cita mundialista. Sin embargo, surgieron inconvenientes que involucraron a su familia, al comando técnico de la Universidad San Martín y a su institución educativa.

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“Ocurrieron unos problemas. Cabe recalcar que detrás de esto, yo no me mando sola. Están mis papás, está el comando técnico de San Martín, que me ha ayudado muchísimo, y está el colegio. Entonces, son temas muy controversiales que se juntaron, se juntaron campeonatos. Yo nunca rechacé a la selección, nunca. Al contrario, estuve entrenando, terminé el Mundial Sub 17 y me fui con la Sub 19”, manifestó.

La deportista también dejó en claro que no mantiene problemas con la Federación Peruana de Vóley (FPV) y que prefiere no profundizar en los detalles de lo sucedido. Pese a la controversia generada por su salida de la lista definitiva, reiteró que vestir la camiseta nacional sigue siendo un orgullo para ella.

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“Pasó lo que pasó. No quiero entrar tanto a detalles porque estoy bien con la federación, la verdad, no tengo ningún problema con ellos. Para mí es un orgullo representar al Perú y yo superfeliz de eso”, señaló.

Fernanda Pinto había sido considerada para jugar el Sudamericano Sub 19 en Maracaibo. Crédito: Volleyball World

¿Por qué Fernanda Pinto quedó fuera del Sudamericano Sub 19?

Pinto explicó que intentó encontrar una alternativa antes de quedar fuera de la convocatoria. Según su versión, solicitó permisos y buscó conversar con la selección para resolver el cruce de compromisos, pero las gestiones no tuvieron el resultado que esperaba.

“Yo pedí permisos, yo traté de hablar con la selección, yo traté de que me den alguna solución, pero no se dio como nosotros lo esperábamos. Incluso mis papás también están en estas decisiones, porque mi plan estaba seguir con selección y entrenar. Incluso el director técnico, Martín, dijo que yo estaba en la lista de las catorce. Pero pasó un inconveniente”, relató.

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La joven voleibolista detalló que finalmente tuvo que participar en una competencia representando a su colegio. Según explicó, esta decisión también estaba vinculada con la beca que recibe su hermana, por lo que el asunto involucraba a toda su familia.

“Tuve que jugar por mi colegio y en mi colegio yo no juego por mi beca sola, juego por la beca de mi hermana también. Entonces, son temas que se cruzaron. Yo no me mando sola, mis papás me daban la responsabilidad de hacerlo. Y al final pasó eso. Yo no rechacé a la selección en ningún momento, pero pasó esto y no fui al Sudamericano”, afirmó.

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El técnico de la selección peruana señaló el motivo por el que la punta nacional no formó parte del Sudamericano Sub 19 de vóley. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Fernanda Pinto y una nueva etapa en su carrera

Tras quedar fuera del Sudamericano Sub 19, Pinto tendrá la oportunidad de volver a competir con jugadoras de esa categoría durante la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista formará parte del equipo Sub 19 que participará en el campeonato como conjunto ‘comodín’.

La jugadora aseguró que su experiencia internacional le permitió evolucionar en distintos aspectos y que buscará demostrar ese crecimiento en sus próximos desafíos deportivos. “Desde el Mundial he mejorado muchísimo, tanto mis aspectos físico, técnico, deportivo. Estos días voy a estar dando lo mejor de mí”, expresó.

Pinto fue una de las principales figuras de Perú en el Mundial Sub 17, en el que destacó por su aporte ofensivo. Ahora buscará trasladar ese aprendizaje a la competencia local y continuar su desarrollo en el vóley peruano.

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