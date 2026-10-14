Perú

Álvaro Vargas Llosa, nuevo embajador de Perú en EE.UU., defiende la cooperación en seguridad: “Sería suicida [rechazarla]”

El nuevo representante diplomático consideró que el interés estratégico de Washington en América Latina abre una oportunidad para ampliar los vínculos económicos y de seguridad entre ambos países

El nuevo representante diplomático sostuvo que el Perú debe aprovechar el interés estratégico de Washington en la región y defendió una mayor cooperación tecnológica y de seguridad frente al crimen transnacional. | Latina
Guardar

El fortalecimiento de la cooperación en seguridad con Estados Unidos será uno de los ejes de la relación bilateral que el Perú busca desarrollar bajo la gestión de Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador en Washington. En una reciente entrevista, el escritor y periodista defendió la posibilidad de ampliar el trabajo conjunto en tecnología y lucha contra el crimen transnacional, y sostuvo que el país debe aprovechar la oportunidad que representa el interés de la potencia norteamericana en la región.

“Sería absolutamente suicida que un país como el Perú rechazara esa oportunidad cuando tiene que hacer frente a un enemigo que es transnacional y que es tan poderoso como el que es y que mueve miles de millones de dólares al año”, afirmó en Latina al referirse a la cooperación con Estados Unidos.

El diplomático también aludió al denominado Escudo de las Américas y cuestionó que el Perú descarte el ofrecimiento estadounidense sin evaluar sus posibles beneficios. “Tendríamos que ser suicidas para decirle a Estados Unidos: ‘No, no queremos el Escudo de las Américas’”, expresó durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Álvaro Vargas Llosa defiende el Escudo de las Américas

Durante la conversación, Vargas Llosa señaló que la cooperación en seguridad constituye una prioridad para profundizar la relación entre Lima y Washington. En ese marco, mencionó la tecnología como uno de los ámbitos en los que el Perú podría beneficiarse del trabajo conjunto con Estados Unidos.

El nuevo embajador vinculó esta posibilidad con la necesidad de enfrentar a organizaciones criminales transnacionales que, según indicó, movilizan miles de millones de dólares al año. Por ello, consideró que el país debe evaluar el ofrecimiento estadounidense como parte de una estrategia para responder a esta amenaza.

Imagen QGBYNHDVXFD77IOEWTAFUEGFME

“Hay que realmente tener dos dedos de frente y plantearse si lo inteligente no es más bien aceptar este ofrecimiento oportuno”, manifestó.

Vargas Llosa también remarcó que una mayor cooperación no debe significar una renuncia a la soberanía nacional. Según explicó, la presidenta Keiko Fujimori busca impulsar la relación con Estados Unidos bajo el principio de que los acuerdos entre ambos países deben respetar la autonomía del Perú.

PUBLICIDAD

“Evidentemente, eso casi no hay ni que decirlo de lo obvio que es, ¿no es cierto? Aquí nadie va a poner en peligro la soberanía del Perú”, sostuvo.

Nuevo embajador plantea ampliar la relación bilateral

Más allá de la seguridad, Vargas Llosa consideró que el interés de Estados Unidos en América Latina abre una oportunidad para fortalecer los vínculos económicos y estratégicos con el Perú.

A su juicio, Washington ha vuelto a prestar mayor atención a la región debido a su potencial económico, su ubicación geográfica y su importancia frente a otras potencias internacionales. En ese contexto, señaló que ambos países tienen intereses que pueden complementarse.

“De manera que yo creo que Estados Unidos ha recuperado una visión que alguna vez prevaleció en el pasado”, indicó.

El hijo del escritor se presentó junto a Keiko Fujimori en la campaña del 2021. Foto: X Keiko Fujimori.
El hijo del escritor se presentó junto a Keiko Fujimori en la campaña del 2021. Foto: X Keiko Fujimori.

El nuevo representante diplomático sostuvo que la relación bilateral no debe limitarse a la cooperación en seguridad, sino que también puede crecer en el ámbito comercial. Como ejemplo, mencionó que Estados Unidos representa entre el 15 % y el 16 % del comercio exterior peruano, proporción que propuso duplicar.

“¿Por qué no duplicar esa proporción?”, planteó al referirse a la posibilidad de ampliar el intercambio comercial entre ambos países.

Keiko Fujimori saluda su nombramiento como embajador

Tras la oficialización de su designación, la presidenta Keiko Fujimori publicó un mensaje en redes sociales en el que le deseó éxitos a Vargas Llosa en su nueva responsabilidad diplomática.

Keiko Fujimori viste traje claro y estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, vestido con traje oscuro, ante un cuadro de pared
Keiko Fujimori estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, embajador de Perú en Estados Unidos, durante una reunión protocolar. (Presidencia del Perú)

“Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió la mandataria.

El nombramiento de Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada el 14 de octubre. La fecha de inicio de sus funciones será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

Temas Relacionados

Álvaro Vargas LlosaEstados UnidosKeiko Fujimoriperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte de agua para este viernes 16 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La empresa señaló que las labores buscan optimizar la infraestructura de distribución y precisó que la reposición del servicio dependerá de la culminación de los trabajos, con un restablecimiento gradual en las áreas afectadas

Corte de agua para este viernes 16 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Escolares, el nuevo blanco de la delincuencia: así los atacan a la salida de sus colegios en Lima

Padres y vecinos alertan por hechos registrados cerca de centros educativos, con menores arrastrados, intimidados y despojados de sus pertenencias durante el trayecto hacia sus viviendas

Escolares, el nuevo blanco de la delincuencia: así los atacan a la salida de sus colegios en Lima

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Guillermo Larios reconoció que el cambio de sede genera malestar entre sus compañeros, aunque aseguró que el equipo afrontará el compromiso con la misma determinación y está listo para competir en cualquier escenario

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

BTS se fue del Perú, pero dejó más de S/18 millones en impuestos, según MEF

Los conciertos de BTS aportaron millones de soles a la economía peruana, en un año en que se espera que el PBI quede estancado alrededor del 3,2%

BTS se fue del Perú, pero dejó más de S/18 millones en impuestos, según MEF

Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible aprobación y cuál es el sustento para hacerlo

La iniciativa legistiva plantea liberar de manera voluntaria cuatro UIT de las cuentas individuales, como una excepción temporal a la prohibición vigente en la reforma previsional, pero aún requiere debate y votos parlamentarios

Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible aprobación y cuál es el sustento para hacerlo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori crea comisión “Perú en Orden”: ¿Quiénes la integran y cuáles son sus funciones?

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

PJ evalúa hoy pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión

Diputada Nathaly Molina propone incorporar la protección y el bienestar animal en la educación básica

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

DEPORTES

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

La incomodidad en Alianza Atlético por jugar ante Universitario lejos de Sullana: “No deberíamos hacer un viaje largo”

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario: “Los que están bajos son los jugadores”

Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva ante Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”