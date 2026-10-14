Álvaro Vargas Llosa, nuevo embajador de Perú en EE.UU., defiende la cooperación en seguridad: “Sería suicida [rechazarla]”

El nuevo representante diplomático sostuvo que el Perú debe aprovechar el interés estratégico de Washington en la región y defendió una mayor cooperación tecnológica y de seguridad frente al crimen transnacional. | Latina

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El fortalecimiento de la cooperación en seguridad con Estados Unidos será uno de los ejes de la relación bilateral que el Perú busca desarrollar bajo la gestión de Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador en Washington. En una reciente entrevista, el escritor y periodista defendió la posibilidad de ampliar el trabajo conjunto en tecnología y lucha contra el crimen transnacional, y sostuvo que el país debe aprovechar la oportunidad que representa el interés de la potencia norteamericana en la región.

“Sería absolutamente suicida que un país como el Perú rechazara esa oportunidad cuando tiene que hacer frente a un enemigo que es transnacional y que es tan poderoso como el que es y que mueve miles de millones de dólares al año”, afirmó en Latina al referirse a la cooperación con Estados Unidos.

El diplomático también aludió al denominado Escudo de las Américas y cuestionó que el Perú descarte el ofrecimiento estadounidense sin evaluar sus posibles beneficios. “Tendríamos que ser suicidas para decirle a Estados Unidos: ‘No, no queremos el Escudo de las Américas’”, expresó durante la entrevista.

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Álvaro Vargas Llosa defiende el Escudo de las Américas

Durante la conversación, Vargas Llosa señaló que la cooperación en seguridad constituye una prioridad para profundizar la relación entre Lima y Washington. En ese marco, mencionó la tecnología como uno de los ámbitos en los que el Perú podría beneficiarse del trabajo conjunto con Estados Unidos.

El nuevo embajador vinculó esta posibilidad con la necesidad de enfrentar a organizaciones criminales transnacionales que, según indicó, movilizan miles de millones de dólares al año. Por ello, consideró que el país debe evaluar el ofrecimiento estadounidense como parte de una estrategia para responder a esta amenaza.

“Hay que realmente tener dos dedos de frente y plantearse si lo inteligente no es más bien aceptar este ofrecimiento oportuno”, manifestó.

Vargas Llosa también remarcó que una mayor cooperación no debe significar una renuncia a la soberanía nacional. Según explicó, la presidenta Keiko Fujimori busca impulsar la relación con Estados Unidos bajo el principio de que los acuerdos entre ambos países deben respetar la autonomía del Perú.

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“Evidentemente, eso casi no hay ni que decirlo de lo obvio que es, ¿no es cierto? Aquí nadie va a poner en peligro la soberanía del Perú”, sostuvo.

Nuevo embajador plantea ampliar la relación bilateral

Más allá de la seguridad, Vargas Llosa consideró que el interés de Estados Unidos en América Latina abre una oportunidad para fortalecer los vínculos económicos y estratégicos con el Perú.

A su juicio, Washington ha vuelto a prestar mayor atención a la región debido a su potencial económico, su ubicación geográfica y su importancia frente a otras potencias internacionales. En ese contexto, señaló que ambos países tienen intereses que pueden complementarse.

“De manera que yo creo que Estados Unidos ha recuperado una visión que alguna vez prevaleció en el pasado”, indicó.

El hijo del escritor se presentó junto a Keiko Fujimori en la campaña del 2021. Foto: X Keiko Fujimori.

El nuevo representante diplomático sostuvo que la relación bilateral no debe limitarse a la cooperación en seguridad, sino que también puede crecer en el ámbito comercial. Como ejemplo, mencionó que Estados Unidos representa entre el 15 % y el 16 % del comercio exterior peruano, proporción que propuso duplicar.

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“¿Por qué no duplicar esa proporción?”, planteó al referirse a la posibilidad de ampliar el intercambio comercial entre ambos países.

Keiko Fujimori saluda su nombramiento como embajador

Tras la oficialización de su designación, la presidenta Keiko Fujimori publicó un mensaje en redes sociales en el que le deseó éxitos a Vargas Llosa en su nueva responsabilidad diplomática.

Keiko Fujimori estrecha la mano de Álvaro Vargas Llosa, embajador de Perú en Estados Unidos, durante una reunión protocolar. (Presidencia del Perú)

“Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió la mandataria.

El nombramiento de Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada el 14 de octubre. La fecha de inicio de sus funciones será establecida posteriormente mediante una resolución ministerial.

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