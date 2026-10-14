El MTC declara en emergencia estos cinco puentes de la Panamericana Norte por daños y riesgos inminentes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia sectorial la infraestructura vial de cinco puentes en la Panamericana Norte. (Andina)

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia sectorial la infraestructura vial de cinco puentes de la Panamericana Norte debido a daños ya registrados y a situaciones de peligro inminente que comprometen la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio de transporte. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 564-2026-MTC/01.02, fechada el 13 de octubre de 2026.

La disposición alcanza a los puentes Carrizal, Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras, ubicados en el ámbito de la concesión de los tramos viales de la Red Vial N.° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme R01N. El contrato fue suscrito el 18 de febrero de 2009 entre el Estado peruano, a través del MTC, y la empresa Autopista del Norte S.A.C., en calidad de concesionaria.

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La resolución establece que los problemas detectados requieren intervenciones preventivas y/o definitivas. También precisa que la atención integral de esta situación no corresponde a obligaciones contractuales de la concesionaria, debido a que las estructuras forman parte de las obras de puesta a punto a cargo del concedente.

El puente Carrizal está fuera de servicio por daños en su estructura

El caso de mayor afectación corresponde al puente Carrizal, situado en el kilómetro 373+920 de la Panamericana Norte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la estructura presenta daños y deterioro en sus elementos estructurales, una condición que motivó su salida de servicio.

La resolución clasifica la situación de Carrizal como una “situación de daño”. Según el texto, este escenario afecta la infraestructura vial del proyecto y requiere acciones para restablecer de forma transitoria la prestación del servicio público, además de una solución preventiva o definitiva.

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La declaración de emergencia sectorial se sustenta en la Ley N.° 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. Esta norma permite que la entidad pública titular del proyecto declare una emergencia ante daños o peligro inminente que afecten la infraestructura, siempre que la atención no sea atribuible al inversionista privado o exceda sus obligaciones.

Cuatro puentes enfrentan peligro inminente

La medida también incluye a los puentes Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras, los cuales presentan deficiencias estructurales, funcionales y/o hidráulicas. El documento los ubica en una situación de peligro inminente, debido a que esas condiciones comprometen tanto la seguridad de quienes circulan por la vía como la continuidad del transporte.

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El puente Huarmey se encuentra en el kilómetro 295+300 de la Panamericana Norte. El puente Culebras está localizado en el kilómetro 312+600. Ambos forman parte de los cinco puntos declarados en emergencia por el MTC.

En el caso del puente Huamanzaña, la infraestructura se ubica en el kilómetro 498+300. El puente Chao, por su parte, está en el kilómetro 501+282 de la misma carretera. La resolución identifica para ambos una situación de peligro inminente, al igual que para Huarmey y Culebras.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que las deficiencias observadas en estos cuatro puentes incluyen aspectos estructurales, funcionales y/o hidráulicos. La norma no detalla en qué consiste cada una de esas deficiencias ni precisa el tipo de intervención que corresponderá a cada estructura.

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El MTC deberá adoptar medidas para la seguridad y continuidad del transporte

La Resolución Ministerial N.° 564-2026-MTC/01.02 dispone que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio de transporte público en las cinco estructuras declaradas en emergencia.

Además, esta dirección deberá promover e implementar las acciones orientadas a ejecutar una solución preventiva y/o definitiva en la infraestructura afectada. El encargo comprende los puentes Carrizal, Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras.

La norma contempla la posibilidad de que estas intervenciones se ejecuten mediante actas acuerdo entre las partes. La Ley N.° 32441 señala que las situaciones de emergencia sectorial no constituyen modificaciones contractuales cuando existen daños o riesgos inminentes que afectan la infraestructura de un proyecto.

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En esos casos, la entidad pública titular puede encargar trabajos al concesionario incluso fuera del área de concesión si esa alternativa permite restablecer de forma transitoria el servicio público. El Reglamento de la Ley N.° 32441 establece que tales encargos se financian con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública titular del proyecto.

Las intervenciones no forman parte de las obligaciones de la concesionaria

El texto de la resolución remarca que la atención de los cinco puentes excede las obligaciones de Autopista del Norte S.A.C.. La Dirección de Inversión Privada en Transportes concluyó que la intervención integral no es atribuible a la empresa concesionaria porque las estructuras forman parte de las obras de puesta a punto que corresponden al concedente.

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La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes propuso la declaración de emergencia luego de evaluar el daño en Carrizal y el peligro inminente en Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras. La entidad consideró que la medida permitirá intervenir la infraestructura vial afectada.

El MTC tiene competencia exclusiva en infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional. Entre sus funciones figura la planificación, regulación, gestión, ejecución, supervisión y evaluación de la infraestructura vial dentro de su ámbito de competencia.

La resolución ordena su publicación en la sede digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el mismo día de su difusión en el diario oficial El Peruano.

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