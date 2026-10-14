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Keiko Fujimori crea comisión “Perú en Orden”: ¿Quiénes la integran y cuáles son sus funciones?

La mandataria oficializó, mediante un decreto supremo, un organismo permanente encargado de supervisar la lucha contra la inseguridad en el país

Keiko Fujimori encabeza una reunión en el Palacio de Gobierno de Perú
Keiko Fujimori encabeza una reunión en el Palacio de Gobierno de Perú
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La presidenta Keiko Fujimori creó una comisión multisectorial de carácter permanente destinada a coordinar, al más alto nivel del Poder Ejecutivo, las acciones del Gobierno contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. La disposición se oficializó mediante el decreto supremo 141-2026-PCM publicado hoy miércoles 14 de octubre en el diario El Peruano.

El decreto supremo firmado por la mandataria crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, denominada “Perú en Orden”. El organismo depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y tiene naturaleza permanente, a diferencia de otras instancias de carácter temporal que suele crear el Ejecutivo.

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Su función central será la de operar como un espacio de articulación, coordinación y seguimiento político y estratégico de las medidas que el Gobierno despliega para restablecer el orden interno y enfrentar la criminalidad. La norma precisa que la comisión no reemplaza ni interfiere en las competencias constitucionales del Ministerio del Interior en materia de orden interno, sino que se articula desde el nivel de coordinación que le corresponde a la PCM.

Texto impreso de un decreto que estipula la creación, objeto y conformación de la comisión Perú en Orden
Un decreto oficial dispone la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Perú en Orden para supervisar la seguridad pública en Perú.

¿Quiénes integran la comisión “Perú en Orden”?

La conformación de la comisión quedó establecida en cinco miembros, todos con rango ministerial:

  • El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien la preside.
  • El ministro del Interior, César Astudillo.
  • El ministro de Defensa, Rafael Belaunde.
  • El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.
  • El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El decreto establece que la participación de estos funcionarios es indelegable y se ejerce ad honorem. Además, la comisión tiene la facultad de invitar a representantes de entidades públicas o privadas, así como a especialistas y expertos, cuando se requiera información u opinión técnica para el cumplimiento de sus objetivos.

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Las funciones de la comisión “Perú en Orden”

El decreto supremo establece que las funciones de la comisión de alto nivel son las siguientes:

  • Efectuar la supervisión del cumplimiento de los lineamientos del Eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031, a partir de indicadores y metas definidos con los sectores responsables.
  • Coordinar entre los sectores la priorización y el alineamiento de sus intervenciones en materia de seguridad, en el marco de sus competencias.
  • Tomar conocimiento y mantener la debida reserva de todas las coordinaciones y acciones que se adopten en la lucha contra la criminalidad, incluidas las del Comando Unificado contra el Crimen Organizado, para fines de seguimiento y sin intervenir en su conducción operativa.
  • Promover mecanismos de intercambio de información entre las entidades públicas, conforme a la normativa vigente.
  • Identificar nudos críticos y emitir alertas y recomendaciones a las entidades competentes.
  • Proponer al Consejo de Ministros medidas, prioridades e iniciativas normativas.
  • Proponer la priorización de recursos para las intervenciones vinculadas al Eje 1, para su evaluación por el Ministerio de Economía y Finanzas conforme a la normativa presupuestal.
  • Efectuar el seguimiento de los acuerdos que adopte.
  • Otras vinculadas a su objeto.

Reserva

La norma dispone que la comisión sesione de manera reservada, en formato presencial o virtual, convocada por su presidente o cuando lo acuerde la mayoría de sus integrantes. También prevé la posibilidad de sesiones ampliadas, a las que pueden sumarse representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), gobiernos regionales y locales, el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil. Estas sesiones ampliadas también mantienen carácter reservado.

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