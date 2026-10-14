Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Mónica Sánchez sufrió una caída durante un ensayo

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Mónica Sánchez sufrió una caída del escenario durante un ensayo técnico y el estreno de ‘Las irresponsables’ fue reprogramado, informó este miércoles DEA Teatro. El accidente obligó además a cancelar la conferencia de prensa prevista para presentar la obra, que reúne por primera vez a la actriz con Norma Martínez y Johanna San Miguel.

El incidente ocurrió durante un ensayo técnico en el Teatro NOS, donde el montaje tenía previsto debutar el viernes 16 de octubre. Según el comunicado oficial de la producción, Sánchez cayó desde el escenario, sufrió “fuertes lesiones” y deberá atravesar un período de recuperación.

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DEA Teatro no informó detalles sobre las circunstancias de la caída, el diagnóstico de la actriz ni el tiempo estimado que demandará su recuperación. La compañía indicó que la nueva fecha de estreno de ‘Las irresponsables’ será comunicada “oportunamente”.

La producción también confirmó que las entradas adquiridas conservarán su validez para la función reprogramada. Hasta el momento, no se precisó si habrá cambios en el resto del calendario que inicialmente contemplaba una temporada hasta el 6 de diciembre.

Norma Martínez dirigirá la obra de Javier Daulte, que llegará al Teatro NOS de la PUCP el 16 de octubre

La caída obligó a suspender la conferencia de prensa

La conferencia prevista para el miércoles 14 de octubre era una de las actividades programadas antes del estreno de la obra. El encuentro iba a presentar al elenco y al equipo creativo del montaje, dirigido por Norma Martínez y producido por DEA Teatro.

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“DEA Teatro informa que durante el ensayo técnico en el Teatro NOS, la actriz Mónica Sánchez sufrió una caída del escenario que le ocasionó fuertes lesiones y requerirá de una recuperación”, señaló la compañía en el comunicado difundido este miércoles.

El texto agregó que, por ese motivo, quedó cancelada la presentación ante los medios y se postergó el debut que estaba previsto para el viernes.

“Agradecemos la comprensión del público y de los medios de comunicación, y expresamos nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de Mónica”, concluyó el mensaje.

La situación interrumpió la etapa final de preparación de un proyecto que había anunciado una temporada en Lima con tres figuras conocidas de la televisión y el teatro peruano. La nueva fecha dependerá de la evolución de la actriz y de las decisiones que adopte la producción sobre el calendario de funciones.

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‘Las irresponsables’ reúne a Sánchez, Martínez y San Miguel

‘Las irresponsables’ es una obra del dramaturgo argentino Javier Daulte. La producción marca la primera vez que Mónica Sánchez, Norma Martínez y Johanna San Miguel comparten escenario en una misma propuesta teatral.

Martínez asumió además la dirección del espectáculo, cuyo estreno estaba programado en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La obra se presentaba como una temporada prevista entre el 16 de octubre y el 6 de diciembre, un cronograma que ahora queda pendiente de actualización.

La historia se inicia con una ruptura amorosa. Una mujer atraviesa ese momento acompañada por dos amigas, quienes deciden pasar un fin de semana con ella para contenerla. El encuentro, que al comienzo parece orientado a brindarle apoyo, deriva en una serie de decisiones que altera los planes de las protagonistas.

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El texto aborda los vínculos de amistad y las tensiones que aparecen cuando los personajes se apartan de las expectativas que regulan su vida cotidiana. Las tres mujeres ponen en discusión sus responsabilidades, deseos y frustraciones, en una trama que combina humor y situaciones de desborde.

Daulte definió el impulso de los personajes a cruzar ciertos límites como una reacción ante la presión acumulada. “Podemos llamarlo rebeldía, desborde o inconformismo. O sencillamente, estar hartos”, señaló el autor en el material de difusión de la obra. “Hay un día en que necesitamos imperiosamente ser irresponsables”.

Johanna San Miguel, Norma Martínez y Mónica Sánchez compartirán escenario por primera vez en Las irresponsables