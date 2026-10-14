Corte de agua para este viernes 16 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La empresa Sedapal programó trabajos que restringirán temporalmente el suministro de agua potable este lunes 16 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana. Las labores comprenden tareas de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución, por lo que algunos hogares y establecimientos deberán afrontar la suspensión del abastecimiento durante el periodo establecido.
Según informó la compañía, estas acciones buscan optimizar la infraestructura encargada de llevar el recurso hídrico a los usuarios. El retorno del servicio dependerá de la culminación de las intervenciones y se efectuará de manera gradual en las áreas incluidas en el cronograma.
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Ante esta medida, la empresa recomendó a los vecinos almacenar agua con anticipación y administrar sus reservas para cubrir actividades básicas mientras duren los trabajos. Asimismo, los usuarios deberán considerar los horarios previstos para la interrupción y la posterior recuperación del suministro.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- A. H. 9 de Febrero Ampliac
- Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
- A. H. Integ. Solid. y Prog.
- Sector San Juan de Casa Blanca
- Agru. Los Andes
- Agru. Los Claveles
- Agru. Nuevo Progreso
- A. H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali
- Agru. Los Girasoles
Hora: 9 a. m. - 11:59 p. m.
Lurín
- A. H. Guadalfo Silva
- A. H. César Vallejo
- Urb. La Virreyna
- Lurín Pueblo
- Urb. Ciudad Morales 1ra etapa
- A. H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa
- A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre
- Asoc. La Barca
- Asoc. El Barco
- Asoc. Jahuay
- Asoc. Suspiros
- Asoc. Las Velas
- La Estancia
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Ate
- A.H. Huaycán zona R 205F
- Ampliación 12 de Agosto
- Calle 1
- PS 2 - 3 - 4 - 5
- UCV 206E
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Los usuarios pueden comunicarse con Aquafono, a través del número (01) 317-8000, para realizar consultas o reportar problemas derivados de la interrupción del suministro de agua potable.
¿Dónde consultar el corte de agua masivo o programado de Sedapal?
Los ciudadanos pueden informarse sobre los cortes de agua programados mediante los canales oficiales de Sedapal, donde se difunden los avisos de interrupción, las localidades comprendidas y los horarios estimados para el inicio y la reposición del suministro.
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Para comprobar si un inmueble está incluido en la suspensión, se recomienda visitar el portal institucional de la empresa, disponible en www.gob.pe/sedapal, y revisar los comunicados publicados. Asimismo, es conveniente verificar la fecha de cada aviso, pues las labores de mantenimiento o las contingencias pueden generar cambios en el cronograma previsto.
Consejos para ahorrar agua
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los utensilios de cocina.
- Toma duchas cortas y evita llenar la bañera para reducir el gasto de agua.
- Repara las fugas de grifos, tuberías y sanitarios, ya que las pérdidas constantes desperdician grandes cantidades de líquido.
- Utiliza la lavadora únicamente cuando tengas una carga completa de ropa.
- Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar las plantas, siempre que no contenga detergentes ni sustancias perjudiciales.
- Riega los jardines temprano por la mañana o al atardecer para disminuir la evaporación.
- Evita usar la manguera para limpiar patios, veredas o vehículos; prefiere un balde.
- No arrojes residuos al inodoro ni lo utilices como papelera.
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