Anacé Carrillo ve un futuro prometedor en la Sub 19: “Las mayores están en decadencia, pero estas chicas tienen para dar más”

La subcampeona mundial de 1982 elogió el rendimiento de las dirigidas por Martín Escudero, rechazó los ataques contra las juveniles y pidió más giras internacionales para fortalecer su experiencia. (Video: Los Aparicio)

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Ana Cecilia Carrillo, una de las figuras históricas del vóley peruano y subcampeona mundial con la selección nacional en 1982, destacó el rendimiento de la Sub 19 tras su reciente participación en el Sudamericano de la categoría. La exvoleibolista reconoció que el desempeño del equipo superó sus expectativas iniciales y resaltó el potencial de las jóvenes, varias de ellas todavía en edad de competir en la Sub 17.

Durante su participación en el podcast de YouTube ‘Los Aparicio’, la recordada ‘Anacé’ confesó que no esperaba que el combinado patrio superara la fase inicial del torneo continental. Sin embargo, conforme avanzó el campeonato, se mantuvo pendiente de los partidos y terminó siguiendo toda la participación nacional en Maracaibo.

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“Yo estoy sorprendidísima, porque sinceramente no pensé que estas niñas iban a pasar de su serie. Sinceramente. Y de ahí me prendí en el televisor, le pregunté a Maruja (Ostolaza): ¿dónde lo están pasando? Maruja me dio el ‘live’ y entré, y ahí no me perdí ni un partido”, relató.

El testimonio refleja cómo la campaña de las juveniles fue captando la atención de referentes del vóley nacional. Perú terminó como subcampeón sudamericano y consiguió la clasificación al Mundial Sub 19 de 2027, un resultado que abre una nueva oportunidad para que las seleccionadas acumulen experiencia internacional.

Ana Cecilia Carrillo, subcampeona mundial con Perú, analizó a la Sub 19: “Estas chiquitas tienen futuro". Crédito: Composición Infobae

“Estas chiquitas tienen futuro”: su defensa de las juveniles

Anacé Carrillo también expresó su rechazo a los comentarios ofensivos dirigidos contra las voleibolistas después de algunos resultados del torneo. La exseleccionada consideró que las críticas deben tener fundamento y advirtió que los mensajes que exigen a las jugadoras renunciar o abandonar la selección no contribuyen a su desarrollo.

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“Estas chiquitas tienen futuro, pero no es justo que gente que no sabe de vóleibol, porque para opinar hay que saber, insultan a estas niñas de que renuncien o que se vayan. Son chiquillas que tienen un futuro tremendo”, sostuvo.

En esa línea, propuso aprovechar el potencial de las integrantes de las categorías Sub 17 y Sub 19 mediante un trabajo conjunto que permita dar continuidad a su crecimiento. Desde su perspectiva, el proceso debe incluir más partidos y giras internacionales, incluso frente a rivales de mayor nivel, para que las deportistas aprendan a competir en escenarios exigentes.

“Y más bien, que ojalá Dios quiera, trabajar a la Sub 17 con la Sub 19 que ha ido, que son chiquillas de 14 a 16 años, y hacerlas ir a giras para que vayan adquiriendo experiencia”, agregó.

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Jugadoras de la selección femenina de voleibol sub-19 de Perú celebran junto a su cuerpo técnico tras disputar el Campeonato Sudamericano. (FVV)

La crítica de ‘Anacé’ a la selección mayor

Uno de los comentarios más contundentes de Carrillo estuvo dirigido a la selección adulta. La subcampeona mundial de 1982 consideró que los esfuerzos de preparación internacional deberían concentrarse en las jóvenes, pues ve en ellas un mayor margen de crecimiento deportivo.

“Hacer giras con las mayores, por favor... ya están en decadencia. Ya de su juego que tienen ya no van a dar más. Pero estas chiquitas sí tienen para dar más”, manifestó.

Con estas palabras, la histórica voleibolista planteó una diferencia entre el momento deportivo de la selección mayor y el potencial de las nuevas generaciones. Su postura apunta a que las juveniles necesitan oportunidades para competir y desarrollarse, aun cuando deban enfrentarse a selecciones más experimentadas y los resultados no siempre sean favorables.

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“Así nos den a cero, la cosa es que adquieran experiencia”, añadió, al insistir en que el aprendizaje debe ser una prioridad para las jóvenes durante su proceso de formación.

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

Ana Cecilia Carrillo pidió recuperar la búsqueda de talentos en provincias

La exvoleibolista también recordó una práctica que, según explicó, formó parte del trabajo de la selección peruana en el pasado: viajar a distintas provincias para detectar nuevas jugadoras y llevarlas al equipo nacional. Para ella, recuperar esa labor permitiría ampliar la base de talentos y fortalecer el futuro del vóley peruano.

“Y sobre todo hacer lo que antes hacíamos, cuando nos íbamos a provincias a trabajar una semana para buscar talentos y traerlas acá a la selección. Pero no para que los equipos se los agarren y no quieran hacer que esas niñas vistan la camiseta nacional”, señaló.

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Así, la histórica subcampeona mundial de 1982 valoró el segundo puesto de la Sub 19 en el Sudamericano y puso el foco en lo que viene después del resultado. Su mensaje es que el potencial mostrado en Maracaibo debe ir acompañado de planificación, experiencia internacional y respaldo para que las juveniles puedan seguir creciendo en el vóley peruano.