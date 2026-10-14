¿A qué hora juega Real Madrid vs. Roma HOY? Horario y canal TV en Perú para partido por la Champions League

Paulo Dybala y Jude Bellingham promocionan el partido entre el AS Roma y el Real Madrid por la Liga de Campeones que se emitirá en Perú a las 2:00 p. m. por ESPN y Disney+.

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Real Madrid y AS Roma se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Roma, donde el conjunto italiano intentará aprovechar su condición de local frente a uno de los clubes más laureados del fútbol europeo. Los hinchas peruanos podrán seguir el compromiso durante la tarde, en un duelo que concentra la atención de los aficionados al torneo continental.

El partido entre Roma y Real Madrid está programado para las 14:00 horas en Perú, mientras que en España comenzará a las 21:00 horas. La programación oficial del club español confirma que el encuentro corresponde a la segunda jornada de la Champions League y se jugará en territorio italiano.

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¿A qué hora juega Real Madrid vs. AS Roma en Perú?

El partido entre Real Madrid y AS Roma comenzará a las 14:00 horas (hora peruana) de hoy miércoles 14 de octubre de 2026. Los aficionados podrán organizarse para seguir el encuentro desde el inicio, ya sea a través de la televisión o vía Infobae, donde tendremos todos los detalles y minuto a miuto de este importante duelo.

El compromiso forma parte de la segunda fecha de la fase liga de la Champions League 2026-27. En esta etapa, cada equipo busca sumar puntos para mejorar su ubicación en la clasificación general y acercarse a la siguiente ronda del campeonato.

Estos son los principales horarios de referencia para seguir el encuentro:

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Los horarios corresponden a la programación del partido y a las diferencias horarias vigentes entre los países mencionados.

Los escudos oficiales de la AS Roma y del Real Madrid se presentan con el símbolo VS sobre el césped de un estadio iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde ver Real Madrid vs. AS Roma EN VIVO por Champions League?

En Perú, la transmisión del partido entre Real Madrid y AS Roma estará disponible a través de ESPN. Los usuarios también podrán consultar la disponibilidad del compromiso en Disney+ Premium, plataforma que ofrece partidos de la Champions League en la región.

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La señal disponible puede variar según el país, el operador de televisión y el paquete contratado. Por ello, se recomienda revisar la guía de programación del proveedor antes del inicio del partido para confirmar el canal asignado.

Quienes prefieran ver el encuentro por internet deben comprobar que su suscripción incluya el contenido deportivo correspondiente. Es importante recurrir a servicios oficiales para acceder a la transmisión y evitar páginas no autorizadas que pueden ofrecer imágenes de baja calidad o enlaces inseguros.

Soccer Football - UEFA Champions League - Galatasaray v FC Barcelona - Rams Park, Istanbul, Turkey - October 13, 2026 A Real Madrid fan with Galatasaray fans inside the stadium before the match REUTERS/Umit Bektas

¿Dónde se juega el partido entre Real Madrid y AS Roma?

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Roma, recinto ubicado en la capital italiana y que habitualmente alberga los partidos como local de la AS Roma y la Lazio.

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El escenario será el punto de encuentro de dos clubes con una importante trayectoria en las competiciones europeas. La Roma buscará hacer valer el apoyo de su público, mientras que el Real Madrid afrontará el desafío de sumar fuera de casa en una fase de liga en la que cada resultado puede influir en sus posibilidades de clasificación.

La condición de visitante representa una dificultad adicional para el cuadro español, que deberá adaptarse al ambiente del estadio y al planteamiento del equipo italiano. Para la Roma, el encuentro supone una oportunidad de conseguir un resultado importante frente a uno de los rivales más reconocidos del continente.

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Fotografía de archivo del 26 de mayo de 2009, en la que puede verse el Estadio Olímpico de Roma (Italia) antes de la final de Liga de Campeones entre el Manchester United y el FC Barcelona. EFE/MATTEO BAZZI

¿Cómo llegan Real Madrid y AS Roma a la segunda fecha de la Champions League?

El Real Madrid llega a esta jornada después de debutar en la competición con una victoria por 2-1 frente al Inter. Ese resultado le permitió comenzar la fase liga con tres puntos y afrontar su siguiente compromiso europeo con la intención de mantener el impulso.

El conjunto madridista tiene como objetivo avanzar en el torneo y evitar tropiezos que puedan complicar su posición en la clasificación. La visita a Roma constituye una prueba exigente por el nivel del rival y por la importancia de obtener resultados positivos tanto en casa como fuera de ella.

Soccer Football - UEFA Champions League - Fenerbahce v AS Roma - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - September 10, 2026 AS Roma's Bryan Cristante celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Dilara Senkaya

La AS Roma, por su parte, empató 1-1 frente al Fenerbahçe en su primer partido de la fase liga. El equipo italiano necesita mejorar su balance de puntos y buscará aprovechar su localía para conseguir una victoria que fortalezca sus aspiraciones europeas.

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El enfrentamiento también plantea un contraste de objetivos inmediatos: el Real Madrid pretende prolongar su buen inicio, mientras que la Roma necesita convertir el apoyo de su afición en un resultado favorable.

¿Qué se juega el Real Madrid ante la AS Roma?

El partido representa una oportunidad para que el Real Madrid sume su segunda victoria en la fase liga y se mantenga bien posicionado en el camino hacia las rondas eliminatorias. Un triunfo como visitante le permitiría alcanzar los seis puntos en sus dos primeras presentaciones, aunque el desarrollo de la clasificación dependerá también de los resultados de los demás equipos.

Para la Roma, obtener los tres puntos sería importante después del empate conseguido en su debut. Una victoria ante el cuadro español reforzaría su confianza y le permitiría mejorar su situación en la tabla.

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En el nuevo formato de la Champions League, los equipos participan en una clasificación general común durante la fase liga. Los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una eliminatoria de play-offs para definir a los otros clasificados. Por eso, cada encuentro tiene relevancia para las aspiraciones de los clubes.

El margen para recuperarse de un mal resultado existe, pero sumar desde las primeras jornadas puede marcar diferencias al momento de definir las posiciones finales.

El trofeo de la Champions League (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

¿A qué hora empieza la Champions League hoy, miércoles 14 de octubre?

La programación de este miércoles incluye varios partidos de la Champions League, con encuentros distribuidos en dos franjas horarias. El duelo entre AS Roma y Real Madrid está previsto para las 9:00 p. m. en España, equivalente a las 2:00 p. m. en Perú.

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Programación de partidos:

11:45 a. m. | Feyenoord vs. Como 1907 | ESPN 2 y Disney+

11:45 a. m. | LASK Linz vs. Liverpool | ESPN y Disney+

2:00 p. m. | AS Roma vs. Real Madrid | ESPN 2 y Disney+

2:00 p. m. | Manchester City vs. PSG | ESPN y Disney+

2:00 p. m. | Real Betis vs. Porto | ESPN 7 y Disney+

2:00 p. m. | Aston Villa vs. Fenerbahçe | ESPN 3 y Disney+

2:00 p. m. | Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas | ESPN 6 y Disney+

2:00 p. m. | Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund | ESPN 5 y Disney+

2:00 p. m. | Slovan Bratislava vs. Stuttgart | Disney+