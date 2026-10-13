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Roma vs Real Madrid, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de Champions League 2026/27

El conjunto italiano buscará aprovechar su localía para conseguir su primera victoria en el torneo

Escudo de la AS Roma a la izquierda y del Real Madrid a la derecha con las letras VS al centro sobre un campo de fútbol.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La AS Roma recibirá al Real Madrid en el Estadio Olímpico de Roma para disputar uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27.

El conjunto italiano buscará aprovechar su localía para conseguir su primera victoria en el torneo, mientras que los merengues intentarán sumar otros tres puntos en la fase de liga.

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La Roma llega después de empatar 1-1 frente al Fenerbahçe en su debut europeo. El equipo italiano se adelantó en el marcador, pero no logró conservar la ventaja y tuvo que conformarse con un punto. Ahora, ante su afición, tendrá una prueba exigente frente a uno de los clubes con mayor tradición en la competición.

Por su parte, el Real Madrid comenzó su participación con una victoria por 2-1 sobre el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco buscará mantener el paso ganador en su visita a la capital italiana y aprovechar el talento de sus figuras para llevarse el triunfo. Ambos resultados corresponden a la primera jornada de la fase de liga.

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Roma vs Real Madrid: fecha, horario y dónde ver en México

(REUTERS/Jennifer Lorenzini)
(REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El encuentro entre la Roma y el Real Madrid se disputará el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico de Roma, Italia.

En México, el silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro del país.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de FOX One y Max, plataformas que cuentan con transmisiones de la Champions League en territorio mexicano.

Historial entre Roma y Real Madrid en Champions League

(REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
(REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

El Real Madrid cuenta con antecedentes favorables frente a la Roma en sus enfrentamientos europeos. Uno de los cruces más recientes ocurrió en la fase de grupos de la temporada 2018-19, cuando el conjunto español ganó los dos partidos: 3-0 en el Santiago Bernabéu y 2-0 en el Estadio Olímpico.

También se enfrentaron en los octavos de final de la edición 2015-16, serie en la que el equipo merengue se impuso por un marcador global de 4-0. En la temporada 2007-08, sin embargo, la Roma eliminó al Madrid en esa misma ronda con un global de 4-2.

El nuevo duelo en Italia representa otra oportunidad para que ambos clubes escriban un capítulo más de su historial en la máxima competición europea.

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