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A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre la Roma y el Real Madrid: Mourinho vuelve al Olímpico con un equipo que gana, pero no convence

En el conjunto blanco sí estará Vinícius Jr, pendiente de su sanción en LaLiga

A qué hora y dónde ver el Real Madrid hoy en Champions. (Europa Press)
A qué hora y dónde ver el Real Madrid hoy en Champions. (Europa Press)
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José Mourinho vuelve al Estadio Olímpico de Roma, pero esta vez desde el banquillo visitante. El Real Madrid se reestrena hoy en su competición después de que en el día de ayer los españoles hicieran pleno. FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal sumaron los tres puntos y solo falta que los blancos se hagan con la victoria para que LaLiga ‘mande’ de Europa.

El partido será a las 21:00 horas y estará cargado de simbolismo. Mourinho tendrá enfrente al club que dirigió desde 2021 hasta enero de 2024, cuando lo despidió tras tres partidos sin ganar. En Roma se le sigue recordando con cariño. Con los giallorossi ganó la Conference League en 2022 y llegó a la final de la Europa League de 2023, que perdió en los penaltis ante el Sevilla.

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Sin embargo, el Real Madrid no ha tenido un inicio de temporada plácido. A la derrota en el derbi se suma ahora la expulsión de Vinícius Jr. en LaLiga. Eso sí, esto es un cambio de contexto, pero se llega en un momento delicado.

José Mourinho. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
José Mourinho. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Victorias con runrún

El equipo blanco estrenó la Champions con un 2-1 al Inter, con goles de Mbappé y Valverde. El sábado sumó otro triunfo, 1-0 al Villarreal con un tanto de Yan Diomande. Sin embargo, el ambiente era de crispación.

Fue entonces cuando el portugués se llevó todos los focos. Sacó a Vinícius, quien había empezado en el banquillo e hizo lo que mejor sabe hacer: agitar el partido. De sus botas nacería el segundo gol si el VAR no se hubiera chivado de un tirón de pelos a la altura del medio del campo. Roja y revuelta con el Clásico a la vista. El brasileño espera el castigo del Comité de Competición.

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A partir de entonces la grada estaba con su entrenador. Cada acción del árbitro se miraba con lupa. Y las que estaban en contra se llevaban la pitada de la grada y la protesta de Mourinho, que acabó con amarilla. El técnico ni siquiera compadeció ante los medios en la rueda de prensa.

La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Una Roma invista en Italia, pero sin ganar en Europa

El equipo de Gasperini recibe sin conocer la derrota en las seis primeras jornadas de la Serie A y entre los primeros puestos. Su último partido, eso sí, fue un empate sin goles ante el Como en el que Malen vio la roja en la segunda parte. En la Champions empató 1-1 en el campo del Fenerbahce, así que todavía busca su primera victoria y querrá apoyarse en su afición para estrenarse.

Los números favorecen al Madrid. En 12 partidos entre ambos, los blancos han ganado ocho, la Roma uno y hay tres empates. Los romanos acumulan además cuatro derrotas seguidas contra el Madrid sin marcar un solo gol, la mayor racha de un club sin ganar ni anotar a un mismo rival en la historia de la Champions.

Imagen del partido entre la Roma y el Como. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Imagen del partido entre la Roma y el Como. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Dónde ver el partido

El árbitro del encuentro será el francés François Letexier, con el neerlandés Dennis Higler en el VAR. En españa, se retransmitirá a través de Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar y 115 en Orange TV). Además, desde Infobae tendremos el directo.

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