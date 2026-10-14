¿A qué hora juega Manchester City vs. PSG? Horario y canal TV en Perú para ver partido por la Champions League

Un anuncio promocional detalla los horarios y los canales de televisión para ver el encuentro entre Manchester City y PSG en Perú.

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El partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain (PSG) es uno de los encuentros más atractivos de este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo inglés recibirá al conjunto francés en el Etihad Stadium, en Manchester, en un duelo que reunirá a dos clubes protagonistas del fútbol europeo.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas en Perú y podrá seguirse por televisión a través de ESPN 2, así como por streaming mediante Disney+ Premium, de acuerdo con la programación publicada por medios deportivos peruanos.

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¿A qué hora juega Manchester City vs. PSG en Perú?

El partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain se jugará este miércoles 14 de octubre desde las 14:00 horas (hora peruana). El compromiso corresponde a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27 y se disputará en el Etihad Stadium, en Inglaterra.

El encuentro enfrenta a dos equipos que aspiran a protagonizar la competición europea. El Manchester City buscará aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria, mientras que el PSG intentará demostrar su capacidad para imponerse también fuera de casa.

Estos son los horarios de referencia para seguir el partido en distintos países:

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 13:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

La diferencia horaria permite que los aficionados peruanos sigan el encuentro durante la tarde, mientras que en Europa se jugará por la noche.

El trofeo de la Liga de Campeones (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

¿Dónde ver Manchester City vs. PSG EN VIVO por Champions League?

En Perú, el encuentro entre Manchester City y PSG se podrá ver por ESPN 2 y Disney+ Premium, según la programación deportiva difundida para esta jornada de la Champions League.

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Los usuarios que prefieran la televisión por cable deberán revisar la guía de su operador para confirmar el canal asignado. En el caso de Disney+, será necesario contar con una suscripción que incluya los contenidos deportivos correspondientes.

La transmisión por internet permite seguir el partido desde dispositivos compatibles, como teléfonos celulares, tabletas, computadoras y televisores inteligentes. Se recomienda acceder únicamente a las plataformas oficiales para evitar enlaces no autorizados o transmisiones de baja calidad.

También, Infobae traerá la cobertura minuto a minuto del encuentro, con información sobre goles, tarjetas, cambios y otras incidencias del encuentro.

(Ilustración: Jesús Aviles)

¿Dónde se juega Manchester City vs. PSG?

El partido se disputará en el Etihad Stadium, ubicado en Manchester, Inglaterra. Este recinto es la casa del Manchester City y recibirá uno de los enfrentamientos más llamativos de la segunda jornada europea.

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Jugar ante su público representa una oportunidad para el conjunto inglés, que intentará imponer su estilo de juego y aprovechar el conocimiento de su propio estadio. Sin embargo, la visita del PSG supone una prueba exigente por la calidad de su plantilla y su experiencia reciente en el máximo torneo continental.

El ambiente del Etihad será uno de los factores que acompañen un encuentro en el que ambos equipos buscarán controlar el balón, generar ocasiones de peligro y reducir los errores defensivos.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 14, 2026 General view inside the stadium before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

¿Cómo llegan Manchester City y PSG a este partido de Champions League?

El Manchester City llega al compromiso con confianza después de vencer por 3-0 al Liverpool en la Premier League. El resultado reforzó el buen momento del conjunto inglés, que buscará trasladar ese rendimiento al escenario europeo.

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Además de su fortaleza ofensiva, el equipo necesita demostrar regularidad en una competición en la que cada jornada influye en la clasificación general. Una victoria ante el PSG le permitiría sumar tres puntos importantes y consolidar su comienzo en la fase liga.

El Paris Saint-Germain también afronta el partido después de conseguir un resultado favorable en su competición doméstica: venció por 3-1 a Le Mans en la Ligue 1. El conjunto parisino intentará mantener esa dinámica positiva ante uno de los rivales más exigentes de Europa.

El PSG llega, además, con el objetivo de reafirmar su protagonismo continental. Su capacidad para combinar posesión, velocidad y presión será importante ante un Manchester City que suele buscar el control del encuentro.

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Los resultados recientes de ambos clubes permiten anticipar un enfrentamiento competitivo, aunque el desarrollo del partido dependerá de las decisiones tácticas de los entrenadores y del rendimiento de los futbolistas durante los 90 minutos.

Soccer Football - UEFA Champions League - Paris St Germain Training - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 13, 2026 Paris St Germain's Maghnes Akliouche and Nuno Mendes during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia en Manchester City vs. PSG?

Uno de los nombres que concentra la atención en el equipo inglés es Erling Haaland. El delantero noruego destaca por su capacidad para atacar los espacios, ganar duelos dentro del área y convertir las oportunidades en goles. Su presencia representa una amenaza constante para las defensas rivales.

El Manchester City también cuenta con jugadores capaces de generar desequilibrio desde el mediocampo y las bandas. La circulación rápida del balón y la búsqueda de espacios entre líneas pueden ser claves para superar la presión del conjunto francés.

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Por el lado del PSG, el equipo dispone de futbolistas con capacidad para acelerar las transiciones ofensivas y generar peligro en situaciones de uno contra uno. La movilidad de sus atacantes y la participación de sus mediocampistas pueden complicar el trabajo defensivo del rival.

La actuación de las defensas y los porteros también será determinante. En partidos de este nivel, una intervención decisiva o un error en la salida pueden cambiar el rumbo del resultado.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City Training - Etihad Campus, Manchester, Britain - October 13, 2026 Manchester City manager Enzo Maresca, Vitor Reis, Enzo Fernandez and Rico Lewis during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

¿Qué se juega Manchester City ante PSG en la segunda jornada de la Champions League?

El enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos clubes en el inicio de la fase liga de la Champions League 2026-27.

El Manchester City buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos frente a un rival directo en la lucha por avanzar a las rondas eliminatorias. Una victoria le permitiría fortalecer su posición y afrontar las siguientes jornadas con mayor confianza.

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El PSG, por su parte, intentará conseguir un resultado positivo en Inglaterra para reafirmar sus aspiraciones europeas. Ganar como visitante ante un equipo de este nivel sería una señal importante para el resto de sus rivales.

El formato actual de la competición reúne a los equipos en una clasificación general. Los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre los puestos noveno y vigésimo cuarto deben disputar una eliminatoria de play-offs para intentar acceder a esa instancia.

Por ello, aunque todavía queda un largo camino por recorrer, los puntos que se consigan en las primeras jornadas pueden resultar decisivos al momento de definir las posiciones.

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Programación de partidos de Champions League

11:45 a. m. | Feyenoord vs. Como 1907 | ESPN 2 y Disney+

11:45 a. m. | LASK Linz vs. Liverpool | ESPN y Disney+

2:00 p. m. | AS Roma vs. Real Madrid | ESPN 2 y Disney+

2:00 p. m. | Manchester City vs. PSG | ESPN y Disney+

2:00 p. m. | Real Betis vs. Porto | ESPN 7 y Disney+

2:00 p. m. | Aston Villa vs. Fenerbahçe | ESPN 3 y Disney+

2:00 p. m. | Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas | ESPN 6 y Disney+

2:00 p. m. | Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund | ESPN 5 y Disney+

2:00 p. m. | Slovan Bratislava vs. Stuttgart | Disney+