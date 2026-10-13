Manchester City vs PSG: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League 2026-2027

(Ilustración: Jesús Aviles)

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La UEFA Champions League tendrá uno de sus enfrentamientos más atractivos este miércoles 14 de octubre, cuando el Manchester City reciba al Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium. Ambos clubes llegan con la intención de sumar su segunda victoria en la fase de liga, en un choque que reunirá al vigente bicampeón europeo y a un conjunto inglés decidido a aprovechar su condición de local.

Para los aficionados mexicanos que quieran seguir el encuentro, el silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en vivo estará disponible por HBO Max y Caliente TV, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto con las principales acciones del partido. Estas opciones de transmisión y el horario aparecen en las guías publicadas para el encuentro.

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¿Cuándo y dónde ver Manchester City vs PSG en México?

El compromiso correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga se disputará el miércoles 14 de octubre de 2026 en Manchester, Inglaterra.

Estos son los datos para seguir el partido desde México:

Partido: Manchester City vs Paris Saint-Germain.

Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra.

Transmisión en vivo: HBO Max y Caliente TV.

Minuto a minuto: Claro Sports.

El duelo representa una prueba importante para ambos equipos, que comenzaron su participación continental con resultados favorables y ahora buscarán mantener el paso en una competición en la que cada punto puede ser determinante para avanzar directamente a los octavos de final.

Manchester City busca mantener su paso perfecto

Erling Haaland celebra tras anotar el primer gol del Manchester City en la victoria 3-0 ante Liverpool en la Liga Premier, el domingo 11 de octubre de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super)

El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega al encuentro con una racha positiva en el futbol inglés. En su presentación más reciente, los Citizens consiguieron una victoria por 3-0 frente al Liverpool en Anfield, resultado que reforzó su posición en la parte alta de la Premier League.

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En el torneo europeo también iniciaron con el pie derecho después de imponerse 2-0 al Porto. Ahora, el equipo buscará aprovechar el respaldo de su afición para sumar otros tres puntos frente a uno de los rivales más exigentes del continente.

Una de las principales amenazas para la defensa parisina será Erling Haaland. El delantero noruego atraviesa un buen momento goleador y se perfila como una de las piezas fundamentales para intentar superar al equipo francés.

Además, el City cuenta con un registro favorable en su estadio durante sus últimos compromisos europeos de fase de grupos o fase de liga, una condición que buscará convertir en ventaja ante el PSG.

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PSG quiere prolongar su dominio en Europa

Soccer Football - Ligue 1 - Paris Saint-Germain v Le Mans - Parc des Princes, Paris, France - October 10, 2026 Paris St Germain's Lucas Beraldo celebrates scoring their first goal with Ferran Torres REUTERS/Sarah Meyssonnier

Del otro lado estará el Paris Saint-Germain, que comenzó la defensa de su corona continental con una contundente goleada de 6-1 sobre el Slovan Bratislava. El resultado le permitió colocarse entre los equipos mejor posicionados de la clasificación gracias a su diferencia de goles.

El cuadro dirigido por Luis Enrique también ha logrado mejorar sus resultados en el campeonato francés, donde encadenó tres triunfos consecutivos después de un comienzo irregular. Su victoria más reciente fue por 3-1 ante el Le Mans.

Otro factor que favorece al conjunto parisino es su racha de 11 encuentros sin perder frente a clubes ingleses en competiciones de la UEFA. Sin embargo, visitar al Manchester City representa un desafío particular, pues el PSG todavía busca conseguir su primera victoria en el Etihad Stadium.

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Un choque clave para la segunda jornada

Con ambos equipos estrenándose con una victoria en la Champions League, el enfrentamiento podría marcar diferencias importantes en la clasificación. El Manchester City intentará imponer condiciones ante su público, mientras que el PSG buscará demostrar que tiene argumentos para conquistar nuevamente Europa.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido este miércoles 14 de octubre a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro del país, mediante las plataformas de transmisión anunciadas para el encuentro.