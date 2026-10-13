Universitario vs Palmeiras: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario debutará frente Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina 2026.

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Universitario de Deportes está a punto de empezar su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo que se disputará en Quito, Ecuador. El conjunto crema llegará como representante peruano después de su campaña en la Liga Femenina 2025.

Las ‘leonas’ integrarán el Grupo B junto con Independiente del Valle, Belgrano y Palmeiras. Y el debut será frente el cuadro brasileño y hay mucha expectativa por parte de los hinchas. La clasificación a los cuartos de final sería un resultado inédito para la ‘U’ en el certamen continental.

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Universitario vs Palmeiras: día y hora del debut ‘cremas’ por la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario enfrentará a Palmeiras de Brasil el jueves 15 de octubre en el estadio IDV, en el inicio de su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. El partido por la primera fecha comenzará a las 19.00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Las ‘leonas’ abrirán su camino en el torneo continental ante el conjunto brasileño. Para el público que siga el encuentro desde Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 20.00 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el duelo comenzará a las 21.00 horas.

Universitario se medirá con Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina 2026

Canal TV para ver Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores Femenina 2026

Pluto TV transmitirá gratis en Perú los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026. La aplicación también ofrecerá la señal del torneo para los espectadores de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

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Los encuentros podrán seguirse además por transmisión digital a través del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú informará sobre la participación de Universitario de Deportes con la previa de sus partidos, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Polémica en Palmeiras de Brasil: dejó afuera a su arquera

Palmeiras apartó a Luz Katherine Tapia de la delegación que disputará la Conmebol Libertadores Femenina en Quito, Ecuador. El club brasileño adoptó la medida disciplinaria luego de que la arquera colombiana viajara a su país antes de la fecha que había autorizado la institución.

La decisión deja a Tapia fuera del grupo que competirá en el torneo continental, donde Palmeiras será uno de los rivales de Universitario de Deportes en la fase de grupos.

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Según el comunicado del cuadro brasileño, la futbolista había pedido autorización para trasladarse a Colombia por una situación personal vinculada con su padre. La dirigencia, el cuerpo técnico y el preparador de arqueras aceptaron el pedido. No obstante, el club indicó que la arquera habría abordado el vuelo antes del día pactado y sin contar con su consentimiento.

Mar 1, 2026; Nashville, Tennessee, USA; Columbia goalkeeper Katherine Tapia (12) blocks the shot against Canada during the second half at GEODIS Park. Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images

Así se jugará la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Programación de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026a